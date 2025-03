Quelle épaisseur est la meilleure pour une civière d’armoire?

L’une des raisons d’avoir des civières d’armoire plutôt que des hauts ou des dos solides est qu’ils n’utilisent pas autant de matériaux, donc l’armoire finie coûte moins cher à faire. Ce n’est pas normalement un problème, mais un inconvénient de l’achat d’armoires budgétaires hors de l’étagère peut être leur mauvaise durabilité, et si le fabricant a rendu les civières trop minces, les armoires auront une faiblesse inhérente. Même des armoires de qualité sont souvent fabriquées avec un panneau de particules ou un noyau MDF, qui n’a pas la force du bois massif. Dans ces cas, l’épaisseur des civières a un impact énorme, en particulier dans les zones porteuses, lorsque vous souhaitez utiliser chaque centimètre d’espace de stockage. Cette importance est soulignée dans des armoires relativement petites comme les vanités de salle de bain, où vous voyez généralement que l’épaisseur de la civière ¾ à 1 pouce est toujours maintenue.

La taille et le but de l’armoire, plus le matériau dont il est fait, dicter l’épaisseur de la civière requise. En plus d’ajouter de la force, les civières devraient empêcher la crise (lorsqu’un meuble se penche d’un côté). Dans de nombreux cas, comme pour les armoires de cuisine, les civières peuvent être invisibles. D’autres fois, l’esthétique joue un rôle dans leur épaisseur – la rigidité doit être équilibrée contre l’attrait visuel. Dans les armoires de style reine Anne, par exemple, les civières sont souvent omises entièrement pour maintenir cette apparence délicate. Le revers, bien sûr, est que ces armoires ne peuvent pas résister à des charges substantielles et doivent être traitées avec grand soin pour éviter les dommages.