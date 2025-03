20 000 Foresters Subaru se sont rappelés sur les problèmes de stabilité des véhicules

Il semble qu’il y ait toujours plusieurs rappels de véhicules dans les gros titres à la fois – et aucun constructeur automobile n’est exempté. Subaru a récemment annoncé un rappel de plus de 20 000 véhicules en raison d’un défaut des roues. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment publié un bref détail des détails du rappel. Nous l’avons analysé pour vous afin que vous puissiez trouver rapidement toutes les informations importantes.

Même si cela ressemble à des tracas, vous devez toujours prendre les rappels au sérieux. Cela est vrai même si le problème semble relativement mineur ou si le nombre total de véhicules rappelés est faible. Cela ne vaut jamais la peine de jouer avec votre propre sécurité, et vous ne devriez jamais jouer avec la sécurité de vos proches ou des autres conducteurs sur la route.

Pourquoi y a-t-il un rappel Subaru?

Selon le Brief de la NHTSA, plus de 20 000 véhicules Subaru ont des roues qui «peuvent avoir été fabriquées avec une surface de siège de patte incorrectement spécifiée». Ce défaut peut entraîner «la roue mal attachée et provoquer une perte de stabilité du véhicule».

Si une «perte de stabilité du véhicule» semble effrayante, c’est parce que c’est très dangereux. La NHTSA prévient que «une perte de stabilité des véhicules augmente le risque d’un accident». Ne tardez pas à planifier une réparation si votre véhicule est sur la liste des rappels. Et faire preuve de prudence si vous avez besoin d’utiliser votre véhicule avant de pouvoir le faire réparer.

Quels véhicules se souviennent de Subaru?

Selon le mémoire de rappel de la NHTSA, le rappel de Subaru s’applique aux forestiers 2025 qui sont «équipés de roues en alliage en aluminium de 18 pouces». Subaru a envoyé des lettres de propriétaire envoyées le 28 février 2025, donc si vous possédez l’un des 2025 Forester qui figure sur la liste pour ce rappel, vous devriez recevoir votre lettre bientôt. Jusqu’à ce que vous sachiez avec certitude, faites preuve de prudence si vous avez besoin de conduire votre véhicule.

Que fait Subaru pour résoudre ce problème?

Subaru a annoncé que les concessionnaires inspecteront la roue sur tous les véhicules inclus dans ce rappel. Si nécessaire, ils remplaceront ceux défectueux. Les concessionnaires feront à la fois l’inspection et tout travail de remplacement nécessaire gratuitement, alors prenez rendez-vous dans votre plus tôt la commodité possible.

Si vous avez d’autres questions non répondues ici ou dans votre lettre de propriétaire, vous pouvez atteindre le service client Subaru au 1-844-373-6614. Assurez-vous d’indiquer que vous posez des questions sur le numéro de rappel WRB-25. Vous pouvez également appeler la sécurité des véhicules de la National Highway Traffic Safety Administration au 1-888-327-4236; Renseignez-vous sur le numéro de rappel NHTSA 25V033000.

Source

Roues à incorrecteNational Highway Traffic Safety Administration, 2025.