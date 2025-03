Comment construire une serre

Introduction

Ici, dans le haut du Midwest, la saison de jardinage est courte, généralement mai jusqu’en septembre. En construisant une serre, nous pouvons exploiter les rayons du soleil pour laisser les plantes prospérer dès mars et prolonger la récolte à la fin de l’automne. Une serre est également un endroit idéal pour stocker des plantes moins robustes pendant les hivers rigoureux.

Même si vous vivez dans une région plus tempérée, une serre créera un climat parfait pour les plantes, les protégeant des oscillations de température, des tempêtes et des parasites. Nous avons construit notre serre à partir de cèdre, qui se répercute magnifiquement, et des feuilles de polycarbonate, qui diffusent la lumière du soleil et donnent même une exposition à toutes les plantes.