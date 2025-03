Devez-vous vraiment prendre des conseils de voiture de Tiktok?

Vous voulez un moyen rapide de désagréger vos phares ou d’empêcher votre pare-brise de glaçage? Tu n’es pas seul. La plate-forme de médias sociaux Tiktok obtient environ 365 000 recherches de «réparations de voitures» chaque mois, et #Cartok est un créneau en plein essor avec plus de 876 millions de vidéos couvrant des conseils, des hacks et des tendances.

Bien que les créateurs compétents produisent certaines de ces vidéos, «Les pilotes devraient se méfier, car de nombreuses vidéos sur Tiktok sont destinées à choquer le public et à gagner du terrain et de l’engagement», explique Erin Baker, directrice éditoriale chez Auto Trader.

Récemment, Auto Trader a analysé 130 vidéos Tiktok sur des sujets tels que le nettoyage, les conseils de conduite, l’entretien, les modifications, les réparations et la location et ont constaté que non seulement beaucoup d’entre eux ne fonctionnent pas, mais ils peuvent en fait endommager votre voiture. Voici ce qu’il faut savoir sur les hacks de voitures Tiktok ne devrait pas faire confiance et lesquels fournir des conseils utiles.

On peut-on faire confiance aux hacks de voitures Tiktok?

Que le piratage de voiture Tiktok puisse être en confiance dépend. Auto Trader a déterminé que 59% des vidéos liées à la voiture étaient trompeuses, plus 90% des vidéos de réparation de voitures «ne devraient pas être tentées par des mécanismes inexpérimentés».

Certains des personnes désignées dans le rapport comprennent l’utilisation d’articles ménagers pour éliminer les rayures, en utilisant une vadrouille pour nettoyer l’extérieur d’une voiture et en fixant un buisson de toilettes à une perceuse pour éliminer la saleté.

L’étude a révélé que certaines vidéos #Cartok offraient cependant des conseils solides et pratiques. Par exemple, ceux qui ont des conseils pour de nouveaux chauffeurs qui cherchent des conseils pour réussir leur test. «L’utilisation par Cartok de contenu court-circuit permet de condensation des informations complexes dans des morceaux plus gérables», explique Baker. «De plus, la mécanique a fourni des conseils utiles, y compris comment vérifier votre bande de roulement à l’huile et à la pneu à l’aide d’une pièce.»

Plus précisément, l’étude a révélé que 68% des vidéos de pointe de conduite étaient utiles, car beaucoup d’entre elles ont été créées par des instructeurs de conduite. Ils ont également constaté que 72% des conseils d’entretien des voitures étaient solides. La plupart d’entre eux ont également été créés par des professionnels, et ils ont donné aux conducteurs des conseils sur l’entretien des voitures tels que la façon de vérifier les amortisseurs, de préparer un véhicule pour le froid et de vérifier l’huile et la pression des pneus, explique Baker.

Les hacks de voiture tiktok peuvent-ils endommager ma voiture?

Oui, les hacks Tiktok peuvent endommager votre voiture. L’étude a déterminé que 81% des hacks de nettoyage de voiture Tiktok pourraient endommager un véhicule, surtout s’ils sont utilisés par ceux qui n’ont pas d’expérience spécialisée.

«Les hacks dommageables comprenaient l’utilisation de produits ménagers abrasifs tels que le dentifrice pour nettoyer les phares et les miroirs, ce qui pourrait entraîner plus de rayures et de dégâts», explique Baker. « Certaines vidéos de réparation de voitures ont montré que les conducteurs retirer une bosse de voiture en utilisant de la colle chaude. »

Pourquoi les gens publient-ils des vidéos trompeuses sur Tiktok?

Habituellement, les gens publient des vidéos trompeuses sur Tiktok pour gagner de l’argent grâce à un contenu choquant ou surprenant. En effet, les créateurs de Tiktok sont payés en fonction de leur engagement du public, qui comprend le nombre de vues, de goûts, de followers, de commentaires et de partages. Donc, pour développer leur marque personnelle, certains utilisent «l’agriculture de fiançailles», qui est une stratégie conçue pour manipuler des algorithmes pour augmenter leurs mesures. Certains d’entre eux peuvent inclure des mots clés, des publications controversées avec des opinions extrêmes et un recyclage du contenu populaire. Certains sont également payés pour pousser certains produits, qu’ils soient dignes ou non.

Cela diffère de l’engagement authentique, où les gens créent des vidéos honnêtes basées sur leur expertise qui visent à être vraiment utiles plutôt qu’à être populaires. Par exemple, c’est la différence entre un chef montrant comment corniser le gingembre et les oignons par rapport à un influenceur démontrant des «tacos de comptoir» en étalant la sauce au fromage directement sur votre table.

Conseils pour éviter les pirates de voiture Tiktok trompeuse

Pour déterminer si un piratage de voiture Tiktok est véridique, posez-vous ces questions:

La personne qui donne aux conseils un professionnel de l’industrie automobile ou simplement un influenceur à la recherche d’une réaction?

La vidéo fait-elle des affirmations grandioses qui semblent trop belles pour être vraies?

L’hôte pousse-t-il un produit particulier?

Votre instinct vous rend-il suspect?

L’hôte utilise-t-il des descripteurs absolus comme «le meilleur», «le plus grand» et «le seul»?

L’hôte cherche-t-il à créer de la peur ou de la colère?

De plus, avec tous les conseils automobiles, revérifiez-le sur d’autres forums, comme YouTube et via des recherches sur Internet. Même les mécanismes professionnels se trompent parfois, il est donc toujours sage de regarder un certain nombre de vidéos, puis de suivre la réponse qui est la plus sensée et la plus courante.

Auto Trader conseille également l’utilisation de produits de nettoyage spécialisés pour éviter d’endommager votre voiture, en particulier pour les personnes avec des véhicules loués. « Bien que ces conseils puissent offrir des solutions rapides et rentables, elles peuvent entraîner de nouveaux dommages que votre accord de location ne couvrira pas », indique le rapport.

En cas de doute, consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule et les conditions de garantie et / ou demandez à un professionnel de faire le travail pour vous.

À propos de l’expert

Erin Baker est directeur de la rédaction chez Auto Trader et est un spécialiste de l’industrie automobile depuis 25 ans.

