Pourquoi le nouveau camion de courrier ressemble-t-il à ça?

Pendant plus d’une décennie, le gouvernement et les employés des services postaux ont discuté de la nécessité d’une nouvelle conception de camion de courrier. L’énoncé de conception de prototypes de véhicules de livraison de prochaine génération (NGDV) des objectifs a été publié pour la première fois en 2015 et a présenté les fonctionnalités qui nécessitaient le plus d’amélioration. Et maintenant, plus de dix ans plus tard, le nouveau design commence à se rendre sur la route.

Le déploiement a été lent, mais certains quartiers commencent enfin à voir le nouveau design. Dans l’ensemble, les gens qui ont vu les nouveaux camions ont été surpris de voir à quel point ces NGDV sont différents par rapport à l’ancien design de camion de courrier.

Quelle est la conception du nouveau camion de courrier proposé?

Les camions de courrier plus anciens étaient carrés, rarement avaient la climatisation et, dans l’ensemble, n’étaient pas conçus de manière optimale pour garder leurs chauffeurs ou d’autres personnes sur la route en toute sécurité. Les NGDV, en revanche, ont été conçus en pensant à la sécurité. Ils ont un capot bas, un grand pare-brise et un radiateur et une unité de climatisation qui peuvent combattre des températures extrêmes. Et ces NGDV sont des véhicules électriques, contrairement aux camions de messagerie à gaz du passé.

Pourquoi ces fonctionnalités sont-elles importantes?

Les caractéristiques les plus frappantes du NGDV sont son grand pare-brise et son capot bas. Selon le Seattle Timesceux-ci ont été «conçus pour permettre aux conducteurs de presque toutes les hauteurs de voir la route». L’énoncé de conception du prototype NGDV des objectifs le corrobore. La section 4.7 stipule que la «conception des véhicules devrait maximiser la visibilité, le contrôle, la réalisation et l’accessibilité aux opérateurs allant de la 5e femelle adulte au 55e centile mâle adulte de la population américaine générale».

Cette insistance sur la visibilité signifie que, contrairement à d’autres voitures sur la route qui ont des capuchons plus élevés, les porte-pardes dans le nouveau camion pourront voir des risques routiers plus courts. Puisqu’ils passent beaucoup de temps à conduire dans les quartiers, il est important que ces conducteurs puissent voir des enfants, des animaux de compagnie ou de la faune qui peuvent sortir de façon inattendue sur la route.

Le climat est une mise à niveau tant attendue. Les opérateurs ont parlé depuis des années à quel point les vieux camions peuvent être dangereusement chauds en été. Et cette préoccupation ne fait qu’empirer, d’autant plus que le changement climatique pousse les températures estivales de plus en plus chaque année. Un coup de chaleur n’est pas une peur rare en été, et cela peut entraîner la mort.

Il peut être encore un certain temps avant que les NGDV ne se rendent dans tous les quartiers du pays, mais gardez un œil. Quand on se rend dans votre quartier, vous ne pourrez pas le manquer. Même si vous n’aimez pas immédiatement le design, donnez-lui un peu de temps. Vous constaterez probablement que les nouvelles fonctionnalités de sécurité compensent le look inhabituel.

