Le purificateur d’air Dyson vaut-il le battage médiatique? Notre revue complète

La pandémie 2020 nous a fait tous plus conscients de l’air que nous respirons. Par conséquent, les consommateurs sont de plus en plus à l’écoute des problèmes de qualité de l’air intérieur et les achats de purificateurs d’air portables ont grimpé en flèche. Parce qu’ils savent que nous aimons tous des produits qui multiplient, plusieurs fabricants ont libéré des ventilateurs de refroidissement qui fonctionnent également comme des purificateurs d’air – ou sont-ils des purificateurs d’air qui refroidissent également? Quoi qu’il en soit, nous avons sauté dans le train en marche – lire pour notre revue complète de purificateur d’air Dyson.

L’été dernier, j’ai essayé le ventilateur de formaldéhyde pour le purificateur de Dyson pour deux raisons. Nous nous attendions à la compagnie et la chambre d’amis de notre maison est la seule sans climatisation. J’avais besoin d’un fan de refroidissement pour garder mes amis à l’aise. Peu de temps après leur départ, nous avons commencé un grand projet de rénovation extérieure. Cela signifiait beaucoup de poussière et d’autres matériaux dans les airs dans lesquels je préfère que nous ne respirons pas. Voici mon point de vue sur ce multitâche Dyson.



Qu’est-ce que le formaldéhyde cool du purificateur de Dyson?

Le produit fait partie de la gamme de purificateurs d’air de Dyson, qui sont tous des modèles de style de tour de moyenne à haut avec des fonctions de refroidissement. Le formaldéhyde Testé I (modèle TP09) est celui qui détecte, capture et détruit le formaldéhyde, en le convertissant en eau et en co₂. Le formaldéhyde est un COV (composé organique volatil) qui est utilisé dans de nombreux matériaux de construction et de finition des ménages, ainsi que dans les produits de nettoyage et de soins personnels.

Filtre

En utilisant à la fois un véritable filtre HEPA H13 et un filtre en carbone activé, le purificateur d’air Dyson détecte et filtre une multitude de COV. Cela comprend l’ammoniac, le dioxyde d’azote, le benzène, l’acide acétique et l’acétaldéhyde. Il est certifié de l’asthme et des allergies conviviaux par la Fondation Asthma and Allergy of America, ce qui signifie que ses avantages pour les personnes allergies et l’asthme ont été vérifiés indépendamment. Elizabeth Heath pour l’homme à tout faire de sa famille

Couverture et taille

Ce purificateur / tour de refroidissement est conçu pour des pièces de taille moyenne jusqu’à 800 pieds carrés. Il pèse 16,72 livres gérable et mesure 41 pouces de haut, avec une empreinte étroite de quatre pouces par quatre pouces.

Commandes et fonctionnalités d’application

Le purificateur d’air Dyson comprend deux méthodes de rapport: un écran LCD élégant et intégré et l’application MyDyson. L’appareil est contrôlé à l’aide du LCD TouchPad, l’application, inclus MINI Remote ou via des assistants vocaux intelligents. L’application contrôle presque tous les produits Dyson, et il est pratique d’avoir disponible pour ceux qui cherchent à contrôler leur qualité d’air loin de l’appareil. L’écran LCD et l’application MyDyson envoient tous deux des notifications de vie de filtre automatique, que je trouve utile. Ceux avec Apple Siri, Amazon Alexa et Google Home peuvent également intégrer cet appareil dans leur configuration de maison intelligente.

Dyson Purificateur Cool Formaldéhyde Caractéristiques

Elizabeth Heath pour l’homme à tout faire de sa famille

Voici les principales caractéristiques du formaldéhyde cool du purificateur de Dyson, ainsi que ce qui s’est le plus démarqué lors de ma revue Dyson Air Purifier:

La fonction de refroidissement a 10 niveaux

Le ventilateur peut être placé en position fixe ou pour faire pivoter la tour à 45, 90, 180 ou 350 degrés

Un mode de flux d’air vers l’arrière active toujours le filtre à air, sans souffler de l’air froid sur les occupants de la pièce

Le filtre HEPA H13 scellé détecte le formaldéhyde et d’autres molécules de COV 500 fois plus petites que 0,3 microns

L’écran d’affichage montre des niveaux de COV dans l’air, signale lorsque le filtre doit être remplacé et a un indicateur de température ambiante

La tour peut être contrôlée par un pavé tactile sur l’unité, via l’application Dyson Link ou avec Apple Siri, Amazon Alexa et Google Home

Il y a aussi un mini-contrôle qui se fixe à l’unité avec un aimant, donc il n’est jamais déplacé (tant que vous vous souvenez de le fixer!)

Une fonction d’arrêt automatique est à portée de main pour ceux qui souhaitent exécuter leur appareil du jour au lendemain

Le mode nocturne offre un affichage basculé et un niveau de bruit plus silencieux

Comment nous l’avons testé

Elizabeth Heath pour l’homme à tout faire de sa famille

J’ai déballé le Dyson à la mi-août, juste à temps pour la visite de mes amis. Les températures à l’extérieur oscillaient dans les années 90, donc le ventilateur a été utilisé dans notre chambre d’amis, où ils ont rapporté qu’ils dormaient confortablement. (Il convient de noter qu’ils vivent à San Francisco, où de nombreuses maisons plus anciennes, comme la leur, n’ont pas la climatisation. Ils ont une tour de refroidissement de Dyson dans chaque pièce de leur maison!)

Depuis, nous avons déplacé le purificateur d’air dans la chambre de notre fille, où les odeurs du projet de construction sont un peu plus fortes. Mais, nous n’avons plus besoin de la fonction de refroidissement. Le mode d’air de reflux, qui souffle à l’arrière de la tour au lieu de l’avant, signifie que nous pouvons toujours utiliser la fonction de purificateur sans circuler autant d’air frais. Le purificateur d’air a certainement aidé avec l’odeur. Et, si nous dépistons les produits chimiques nocifs, ce que nous sommes vraisemblablement, ils n’ont pas encore augmenté les niveaux dans les filtres.

Pros

Le ventilateur refroidit bien

Télécommande incluse

Le filtre à carbone activé élimine les gaz et les odeurs

Le filtre HEPA capture 99,97% des particules 0,3 microns de taille

350 degrés d’oscillation

Détecte et détruit le formaldéhyde

Compatible avec l’application Dyson

Inconvénients

Bourdonnement notable à des paramètres supérieurs

Blows refroidir de l’arrière lorsque la fonction de purificateur d’air est activée

FAQ

Capture-t-il de la fumée de forêt?

Oui, le fabricant prétend que c’est le cas. Voici ce que vous devez savoir sur la fumée de forêt.

À quelle fréquence le filtre doit-il être remplacé?

Il est recommandé que les utilisateurs changent le filtre tous les 12 mois, selon leur utilisation.

Pouvez-vous laisser le Purificateur à air Dyson sur tout le temps?

Pour ceux qui veulent tout le temps de l’air frais et propre, il est certainement possible de laisser votre purificateur à air Dyson sur tout le temps. Assurez-vous simplement de vérifier fréquemment les filtres, car l’exécution de la machine peut en continu peut les sceller plus rapidement que de l’exécuter par intermittence.

Ce que les autres critiques avaient à dire

Nous ne sommes pas les seuls à rédiger une revue Dyson Air Purifier. Woodman en Virginie dit: «Ma femme présente des allergies qui ont un impact sur son sommeil. Nous avons commencé à utiliser le purificateur d’air Dyson le jour de son arrivée. Nous l’utilisons dans le salon pendant la journée, puis nous le déplacez dans notre chambre la nuit. Depuis que nous avons commencé à utiliser le purificateur dans la chambre, ma femme a dormi toute la nuit et se sent bien reposée le matin.»

Storm of Earth, un utilisateur à Saint-Louis, fait l’éloge de sa capacité à filtrer la poussière: «J’ai un chien et une maison de 1 100 pieds carrés.

Verdict final

Le formaldéhyde cool du purificateur de Dyson est un purificateur d’air haut de gamme et un ventilateur de refroidissement qui est à la hauteur de ses affirmations. Les fonctionnalités de purification de l’air sont plus difficiles à vérifier car vous devez soit faire confiance à l’affichage numérique, soit acheter un moniteur de qualité de l’air séparé – j’ai opté pour le premier. Mais, les caractéristiques de refroidissement sont excellentes, car ce ventilateur de tour est vraiment un excellent moyen de refroidir une seule pièce.

Lorsque vous dormez, nos invités n’ont jamais eu à dépasser le ventilateur au-dessus du niveau six pour dormir confortablement. Bien qu’une période de test plus longue serait nécessaire pour être définitive, mes deux–Le test du mois a entraîné un coup de pouce. Je suis fan de la marque, car chaque produit Dyson que je possède a dépassé les attentes.

Il y a deux inconvénients au formaldéhyde frais du purificateur de dyson. Dyson affirme que le ventilateur est à 20% plus silencieux que les modèles précédents. J’ai trouvé que cela courait tranquillement jusqu’à environ le niveau cinq ou six lorsque le bourdonnement est devenu plus visible. Si je devais choisir entre le tourbillon de type «bruit blanc» du ventilateur ou rester au frais, j’opterais toujours pour rester au frais. Mais, les dormeurs légers et ceux facilement distraits par le bruit de fond remarqueront le ventilateur lorsqu’il est réglé à des vitesses plus élevées. D’un autre côté, ceux qui aiment une machine à bruit blanc ou une application de téléphone pour les aider à dormir peuvent ne pas en avoir besoin lorsque le ventilateur est en cours d’exécution.

Mon autre point dans mon examen du purificateur d’air Dyson est plus une observation qu’une critique. Lorsque nous le réglons sur le mode de flux d’air vers l’arrière, seule la fonction de purificateur d’air est activée, donc il ne souffle pas de l’air refroidi. Pourtant, l’air qui sort le dos est toujours cool. Donc, une fois que nous allumons la chaleur dans notre maison, nous devrons voir si l’air de l’air vers l’arrière a l’impression de rendre la pièce plus froide. Cependant, Dyson fabrique un purificateur d’air de formaldéhyde avec refroidissement et Fonctions de chauffage pour compenser cela.

Le Purificateur Dyson Cool Formaldéhyde se vend 750 $ et est disponible sur le site Web de Dyson, Wayfair, Amazon et Walmart.