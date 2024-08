Voici une méthode simple pour faire correspondre les couleurs du calfeutrage et du coulis

Parfois, un projet de carrelage nécessite un mastic coloré, et il n’est pas toujours facile de le trouver. Il vaut toujours la peine de vérifier d’abord en magasin, au cas où. Mais si vous avez vérifié le mastic poncé près du coulis dans le rayon carrelage et que vous ne trouvez pas celui qui correspond à votre projet de carrelage, vous pouvez suivre ces deux étapes pour colorer le mastic et obtenir la correspondance parfaite.

Assurez-vous de faire quelques recherches au préalable pour éviter les pièges ou les erreurs courantes ; vérifiez par exemple que vous utilisez le bon type de mastic pour la tâche à accomplir. Mais une fois que vous avez confirmé que vous utilisez les bons matériaux pour le projet, vous pouvez passer à l’association des couleurs.

Outils

Table de mixage

Couteau à mastic de 3 po

Sac de congélation avec fermeture à glissière

Cuillère en plastique

Matériels

Calfater

Coulis coloré

Ruban de peintre

Étape 1 : Utilisez du coulis pour faire correspondre la couleur du mastic

Studio TMB

Versez du mastic sur une planche à mélanger, en vous assurant d’en utiliser suffisamment pour terminer le travail entier. Il sera difficile de faire correspondre la couleur sur l’ensemble du projet si vous devez en ajouter plus tard. Ajoutez ensuite du coulis coloré au mastic et mélangez soigneusement avec un couteau à mastic de 3 pouces. Ajoutez du coulis coloré au fur et à mesure, un peu à la fois, jusqu’à ce que vous obteniez une couleur assortie au coulis existant.

Étape 2 : Délimitez la zone de calfeutrage et appliquez le mélange

Studio TMB

Une fois que vous avez mélangé suffisamment de coulis pour correspondre à la couleur de votre coulis existant, il est temps de charger le mélange de coulis/calfeutrage coloré dans un sac de congélation à fermeture éclair et de l’appliquer. L’application doit être similaire au glaçage d’un petit gâteau avec une poche à douille.

Mettez une bonne quantité de mastic dans le sac. Fermez le haut et coupez un coin inférieur. Appliquez ensuite le mastic/coulis sur votre baignoire et lissez le joint avec une cuillère en plastique ou un doigt mouillé.

Retirez le ruban adhésif avant que le mastic ne durcisse. Terminez le nettoyage et vous avez terminé ! Colorer le mastic pour qu’il corresponde à votre coulis est étonnamment facile et constitue une compétence utile à avoir.