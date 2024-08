Qu’est-il arrivé aux goulottes à linge ?

Carrie Peterson/Bricoleur familial

Au début et au milieu du XXe siècle, les goulottes à linge étaient très répandues dans les maisons de luxe. De nos jours, on les voit encore dans les hôpitaux et les hôtels, où les tas de linge sale doivent être transportés sur plusieurs étages, mais on les voit rarement dans les maisons modernes.

Si vous en avez assez de ramasser les vêtements sur le sol de la chambre de votre adolescent et de trébucher en descendant un panier à linge qui déborde, le simple fait de déposer les textiles dans un conduit peut vous intéresser. J’ai discuté avec un directeur de chantier et un fournisseur de goulottes à linge pour savoir quand les goulottes à linge sont avantageuses et si les coûts et la complexité de l’installation en valent la peine.

Qu’est-ce qu’une goulotte à linge ?

Une goulotte à linge est une construction en forme de cheminée qui s’appuie sur la gravité pour transporter le linge sale des étages supérieurs de votre maison vers un emplacement inférieur à proximité de votre buanderie. Il s’agit généralement d’installations discrètes, souvent encastrées ou cachées dans des placards.

Les goulottes à linge sont devenues populaires à la fin du XIXe siècle et au milieu du XXe siècle. Symbole de richesse, elles simplifiaient également les tâches de lessive dans les grandes maisons, et on pensait que les goulottes fermées pouvaient réduire le risque de propagation de maladies par le biais du linge sale.

Comment se fait-il que vous ne voyez plus de goulottes à linge dans les maisons ?

Vous trouverez ci-dessous quelques raisons pour lesquelles ces anciennes caractéristiques domestiques ne sont plus des installations courantes :

Modification de la conception des maisons : L’augmentation du nombre de maisons de plain-pied et de plus petite taille a réduit le besoin de chutes.

L’augmentation du nombre de maisons de plain-pied et de plus petite taille a réduit le besoin de chutes. Durée de vie réduite des vieilles goulottes en bois : John Graham, directeur général d’Easyline Chutes, explique que ces modèles ne durent pas aussi longtemps que les modèles modernes en acier inoxydable et qu’ils ne répondent peut-être pas aux normes de sécurité actuelles. Après avoir retiré les anciennes chutes en bois, les propriétaires ne les remplacent souvent pas.

John Graham, directeur général d’Easyline Chutes, explique que ces modèles ne durent pas aussi longtemps que les modèles modernes en acier inoxydable et qu’ils ne répondent peut-être pas aux normes de sécurité actuelles. Après avoir retiré les anciennes chutes en bois, les propriétaires ne les remplacent souvent pas. Peut être des conduits d’incendie : « Si un incendie se déclare aux étages inférieurs où le linge s’entasse, les flammes peuvent se propager beaucoup plus facilement aux étages supérieurs par la goulotte », explique le directeur des travaux Brandon Walker.

« Si un incendie se déclare aux étages inférieurs où le linge s’entasse, les flammes peuvent se propager beaucoup plus facilement aux étages supérieurs par la goulotte », explique le directeur des travaux Brandon Walker. Normes d’hygiène plus élevées : Le risque que le linge sale transmette des maladies graves est minime.

Quand les goulottes à linge peuvent-elles encore être utiles ?

Parfois, les chutes à linge résidentielles ont encore leur place. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir en installer une :

Réduit le risque de chute : Graham affirme que les chutes dans les escaliers sont l’une des principales causes de blessures aux États-Unis. Le fait de ne pas avoir à transporter une pile de linge dans les escaliers réduit le risque.

Graham affirme que les chutes dans les escaliers sont l’une des principales causes de blessures aux États-Unis. Le fait de ne pas avoir à transporter une pile de linge dans les escaliers réduit le risque. Assiste les personnes à mobilité réduite : Descendre les escaliers peut être déjà assez difficile sans avoir une charge de linge à transporter.

Descendre les escaliers peut être déjà assez difficile sans avoir une charge de linge à transporter. Simplifie une tâche quotidienne : Dans une grande maison, à plusieurs étages ou avec une grande famille, une ou plusieurs chutes peuvent faciliter les tâches du jour de la lessive.

Dans une grande maison, à plusieurs étages ou avec une grande famille, une ou plusieurs chutes peuvent faciliter les tâches du jour de la lessive. Appels aux enfants : « Les enfants sont plus susceptibles d’utiliser une goulotte à linge que de transporter leurs vêtements en bas », explique Graham.

Combien coûte l’installation d’une goulotte à linge ?

« Une chute à linge typique pour une maison à deux étages avec des plafonds de 8 pieds coûte environ 1 000 $ », explique Graham. Il souligne que ce montant n’inclut pas les taxes, ni les frais de livraison ou d’installation (qui peuvent augmenter considérablement les coûts).

Bien que plusieurs entreprises américaines fournissent des goulottes à linge commerciales, peu d’entre elles proposent des modèles résidentiels. Vous devrez peut-être payer un supplément pour une variété importée en acier inoxydable.

Pouvez-vous fabriquer vous-même une goulotte à linge ?

Si vous êtes bricoleur, vous pouvez fabriquer vous-même une goulotte à linge. Cependant, les experts ne le recommandent pas. Graham suggère de contacter une entreprise professionnelle de goulottes à linge pour vous fournir une variété en acier inoxydable certifiée anti-incendie et anti-corrosion.

« Les chutes faites maison ne sont pas résistantes au feu, donc les compagnies d’assurance ne les couvrent pas », explique Graham. De plus, il souligne qu’elles sont souvent en bois, ce qui signifie qu’elles retiennent les odeurs et que les échardes peuvent déchirer les vêtements.

L’installation d’une goulotte à linge nécessite généralement l’installation d’un caisson dans le conduit et des modifications aux plafonds et aux murs. Si vous n’êtes pas doué en bricolage ou si vous devez respecter des codes de construction, il est judicieux de faire appel à un entrepreneur pour terminer l’installation.

Comment installer une goulotte à linge

« L’installation d’une goulotte à linge prend environ deux à quatre heures, sans compter la découpe des trous dans le sol et l’installation des caissons », explique Graham. Pour les installations par vous-même, vous devriez recevoir des instructions détaillées du fournisseur de la goulotte. Cela implique généralement la construction de la goulotte, l’encadrement des portes de la goulotte dans le mur ou le plafond, ainsi que la fixation et l’étanchéité sûres des portes.

Codes de sécurité et de construction des chutes à linge

Il existe souvent des codes de construction et de sécurité incendie à respecter concernant le matériau de la goulotte et le processus d’installation. Walker recommande de les vérifier à deux reprises, car ils varient selon les États et les municipalités. « L’installation d’une goulotte peut nécessiter la venue d’un ingénieur en structure pour effectuer une inspection avant même de pouvoir commencer », dit-il.

Graham mentionne quelques exigences standard en matière de sécurité incendie. « La goulotte située au-dessus du sol doit être entourée d’un matériau résistant au feu pendant au moins 30 minutes, généralement des plaques de plâtre roses », dit-il. « L’espace entre la goulotte et le sol doit également être rempli d’un matériau résistant au feu pendant au moins une heure, généralement de la mousse anti-incendie. »

Il ajoute également que la porte doit être placée à une hauteur à laquelle les jeunes enfants ne peuvent pas l’atteindre. « La plupart des spécialistes des chutes à linge recommandent que la porte soit à au moins 3 pieds du niveau du sol fini », dit-il.

FAQ

Où doit être située une chute à linge ?

L’emplacement des chutes à linge varie en fonction de la taille et de l’agencement de la maison. Cependant, Graham affirme que la plupart des maisons modernes disposent d’une buanderie. « En raison de la logistique de la plomberie, il y a généralement une salle de bain directement au-dessus, c’est donc l’endroit évident pour en installer une. »

Que faire lorsque des vêtements restent coincés dans une chute à linge

Si vous avez une goulotte à linge en acier inoxydable lisse et que vous n’y mettez pas trop d’articles à la fois, vous ne devriez pas avoir de problème de vêtements coincés. Cependant, si c’est le cas, essayez d’utiliser un manche à balai pour éliminer le blocage.

Une chute à linge ajoute-t-elle de la valeur à votre maison ?

Les goulottes à linge peuvent ajouter de la valeur à votre maison si le matériau et l’installation sont de haute qualité. « La plupart des goulottes modernes sont fabriquées en acier inoxydable et dureront toute la vie de la maison », explique Graham.

Que sont les goulottes à linge à jet d’aspiration et pourquoi deviennent-elles populaires ?

Graham et Walker évoquent tous deux la popularité croissante d’un nouveau type de goulotte à linge. Le Laundry Jet ne dépend pas de la gravité pour transporter les vêtements. « Cette goulotte à linge aspire le linge sale depuis un étage supérieur ou inférieur et même latéralement », explique Graham. « Bien qu’elle soit considérablement plus chère qu’une goulotte à gravité, son extrémité peut se trouver jusqu’à 60 mètres du point d’entrée le plus éloigné. »

À propos des experts