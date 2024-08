Test du tuyau flexible : est-ce vraiment le meilleur tuyau d’arrosage extensible du marché ?

En tant que jardinier chevronné, j’adore les tuyaux extensibles. Ils sont légers, agiles et sans pli. Tuyau flexible Il contourne facilement les obstacles et risque moins d’endommager les plantes sur son passage qu’un tuyau en caoutchouc lourd.

Après avoir envoyé beaucoup trop de tuyaux pervers et de qualité inférieure aux décharges, je dois admettre que je suis devenu un snob du tuyau. J’ai acheté mon premier tuyau extensible lors d’un salon de la maison et du jardin avant même qu’ils ne soient « vus à la télévision » et je n’ai plus jamais voulu utiliser autre chose. Lorsque les connecteurs en plastique se sont détachés au bout d’un mois, j’ai été dévastée de ne pas pouvoir les trouver dans les magasins à grande surface – du moins pas encore.

J’utilise généralement un tuyau polymère hybride fiable de 50 pieds plus un tuyau extensible pour une maniabilité maximale. Quand on jardine depuis aussi longtemps que moi, c’est pénible de trimballer un tuyau lourd.

Pour couronner le tout, je suis dur avec les tuyaux. J’essaie de prends soin d’euxmais j’ai déjà été victime de produits de qualité inférieure. Par conséquent, je suis très exigeant maintenant et je paierai plus cher pour la qualité. Les tuyaux extensibles existent depuis des décennies maintenant. Malheureusement, mon expérience montre qu’ils ne durent qu’une saison ou deux. J’ai dû découvrir moi-même pourquoi 49 000 clients d’Amazon aiment le tuyau Flexi.

Qu’est-ce qu’un tuyau flexible ?

Le tuyau flexible est sans pli tuyau d’arrosage extensible qui se rétrécit jusqu’à une taille compacte et se range dans une petite boîte lorsqu’il n’est pas utilisé. Il s’étend jusqu’à trois fois sa longueur et est très doux au toucher. Ce tuyau est absolument sans pliure et se transporte facilement avec vous.

Le tuyau flexible est équipé d’une buse de pulvérisation rotative avec huit réglages. Avec le diamètre de 3/4 pouce et les connecteurs en laiton, attendez-vous à une excellente pression d’eau. Si vous recherchez un tuyau léger, ce tuyau de 50 pieds ne pèse que 4,69 livres. Le tuyau flexible est disponible en longueurs de 25, 50, 75 et 100 pieds et propose quatre options de couleur.

Caractéristiques du produit

Tuyau flexible Non seulement il est léger et flexible, mais il est également solide. Il a été testé pour plus de 2000 utilisations et est conçu pour une utilisation intensive. La chambre à air à quatre plis est résistante aux perforations. Le raccord en laiton massif résistant à l’écrasement est doté d’un interrupteur marche/arrêt pratique et est réglable pour contrôler la pression de l’eau. Des points bonus pour quatre rondelles en caoutchouc supplémentaires incluses dans l’emballage.

Comment nous l’avons testé

À l’aube du printemps, j’ai ressorti mon fidèle tuyau Flexzilla et le tuyau extensible que j’avais acheté il y a trois ans (avec une garantie de cinq ans). Je les ai hivernés et rangés dans le garage. Mais le tuyau extensible a commencé à gicler avant même que la saison de jardinage ne commence.

J’ai une propriété d’un quart d’acre et aucun robinet d’eau à l’avant, donc un tuyau extensible est une nécessité pour atteindre les coins les plus éloignés du terrain. Tuyau flexible Une fois arrivé, j’ai été frappé par la solidité du matériau extérieur par rapport aux autres tuyaux extensibles que j’ai possédés. Une fois rempli d’eau, il semblait plus solide que les autres et très lisse. Il ressemblait moins à du tissu et plus à du vinyle solide. J’ai été immédiatement impressionné.

La maniabilité avec le tuyau flexible était plus élégante que celle des autres, il glissait dans l’herbe haute et sèche et autour des rochers sans accroc. J’aime le fait que ce tuyau n’a pas besoin d’être enroulé après chaque utilisation, alors que d’autres tuyaux peuvent moisir ou endommager l’herbe s’ils sont laissés sur la pelouse. Le tuyau flexible se ratatine rapidement pour former un petit tas doux qui peut être rangé dans un pot de fleurs.

L’une des tâches que j’aime le moins en automne est de trouver de la place dans mon garage pour ranger mon gros tuyau en caoutchouc. Alors qu’un tuyau extensible prend si peu de place qu’il peut même être difficile à repérer au printemps.

Pression d’eau suffisante

J’ai été époustouflé par la pression qui en est résultée tuyau d’arrosagesurtout par rapport aux tuyaux extensibles précédents. Sa taille est adaptée à un robinet extérieur standard avec des raccords de 3/4 pouces et un diamètre pour un débit maximal (pas étonnant que les autres aient explosé si rapidement). Il fonctionne très bien pour nettoyer la terrasse à l’aide de la buse de pulvérisation sur le réglage du jet ou de l’angle. Le manuel d’utilisation prévient que la pression de l’eau doit être comprise entre 40 et 145 PSI. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour vous ? En savoir plus sur pression de l’eau de notre Bricoleur familial experts.

Buses et têtes d’arrosage

J’ai utilisé tous mes favoris buses et les têtes d’arrosage avec le tuyau flexible. Lorsque j’utilisais les arroseurs, j’étendais complètement le tuyau sur environ 20 pieds, je le posais et j’ouvrais l’eau. Une fois qu’il était rempli d’eau, je pouvais l’étirer jusqu’à sa longueur de 50 pieds, mais je me suis mouillé. Mes anciens tuyaux extensibles ne pouvaient pas supporter une tête d’arrosage sans reculer. Bien que léger, ce tuyau d’arrosage a un volume qui le maintient en place lors de l’utilisation du suinteur ou d’un arroseur.

Buse multifonction incluse

C’est agréable d’avoir une tête de pulvérisation légère gratuite. Mon dernier tuyau extensible semblait trop fragile pour le métal solide Dram J’aime l’utiliser. Les huit fonctions de la buse de pulvérisation Flexi Hose fonctionnent dans presque toutes les situations, du mode trempage à la brume. J’ai facilement ajusté le débit d’eau en fonction de mes besoins en utilisant la bascule sur le raccord.

Avantages

Léger

Sans pliure

Facile à utiliser

Buse de pulvérisation incluse

Compact

Quincaillerie en laiton massif

Inconvénients

Cher

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec les surfaces en béton

FAQ

Quel est l’inconvénient des tuyaux extensibles ?

D’après mon expérience, le plus gros inconvénient est la longévité par rapport à d’autres tuyaux durables. Les raccords se détachent ou présentent une fuite jaillissante près du robinet. L’utilisation d’un tuyau plus long que nécessaire permet de réduire la traction excessive et la tension près du robinet.

Le manque de longévité est l’une des raisons pour lesquelles j’ai recherché un 50 pieds fiable tuyau hybride en polymère en plus d’un tuyau extensible. L’obtention d’un tuyau extensible de taille appropriée (3/4 pouce) réduira la pression de l’eau. De même, les tuyaux avec des raccords en laiton sont plus résistants que les raccords en plastique.

Stocker votre nouveau tuyau extensible à l’ombre contribuera également à prolonger sa durée de vie.

Ce que les autres critiques ont à dire

« C’est un excellent tuyau », déclare un critique cinq étoiles d’Amazon Jay Handleyajoutant : «Je ne pourrais pas être plus satisfait de cet achat. C’est un produit très flexible et durable. J’avais acheté un tuyau moins cher d’un demi-pouce et je n’avais aucune pression d’eau au robinet de mon jardin. Ce tuyau de 3/4 pouce fonctionne à merveille et offre un excellent débit. Il existe des tuyaux flexibles moins chers sur le marché, mais celui-ci est fait pour durer. Excellent produit !

Un autre critique vérifié d’Amazon, Fagan E. Brown a écrit : « J’ai récemment acheté le tuyau flexible avec la buse à 8 fonctions, et je dois dire que cela a changé la donne pour mes besoins de jardinage. Ce tuyau d’arrosage extensible a dépassé mes attentes à tous points de vue, rendant les tâches d’arrosage et de nettoyage un jeu d’enfant. »

Comparaison de produits

Le tuyau flexible a un débit de 3/4 de pouce pour s’adapter à l’arrosage à haute pression, par rapport aux tuyaux extensibles moins chers de 5/8 de pouce. Le tissu lui-même semble plus solide que les autres tuyaux extensibles que j’ai possédés et il est nettement plus léger que les tuyaux en caoutchouc. De plus, il ne se plie pas, contrairement aux tuyaux en plastique.

Verdict final

J’étais tellement contente lorsque le tuyau flexible est arrivé que je me suis habituée à utiliser un tuyau extensible. Ils sont plus faciles à transporter, à traîner et à ranger. Le tuyau flexible est moins susceptible d’abîmer un plant de poivrons qu’un tuyau en caoutchouc lourd et fait généralement de l’arrosage une joie plutôt qu’une corvée.

Ce tuyau Il se déplace facilement et évite les obstacles, ce qui me permet d’arroser les fleurs et les buissons derrière ma clôture grâce à son débit généreux. Le tuyau flexible est solide et résistant grâce à ses raccords en laiton et à son matériau résistant.

La buse de pulvérisation gratuite est un bonus et c’était très sympa de leur part d’inclure quatre rondelles supplémentaires. Ce tuyau extensible fonctionne très bien et, compte tenu de sa construction, je suis sûr qu’il durera plus longtemps que les précédents.

Si vous n’avez jamais utilisé de tuyau extensible, vous allez adorer la fonction anti-pliage qu’offre le tuyau flexible. Plus besoin de lutter, de tirer et de perdre du temps à l’enrouler.

Où acheter le tuyau flexible

Le tuyau flexible rend l’arrosage rapide, amusant et facile. Vous serez un opérateur en douceur avec ce tuyau extensible élégant. Achetez-en un aujourd’hui chez Home Depot ou Walmart pour environ 60 $.

