Comment décorer un petit salon

Lorsque vient le moment de rénover votre petit salon, vous ne voulez pas qu’il paraisse encombré, fermé ou dénué de caractère. Heureusement, vous pouvez trouver de nombreuses stratégies de conception astucieuses pour garder l’espace fonctionnel et aéré sans freiner votre créativité et votre style.

Découvrez ces sept conseils approuvés par des experts pour embellir ou rafraîchir votre petit salon.

Utilisez des couleurs neutres

Commencez par une astuce de design classique : les tons clairs créent l’illusion d’un espace aéré. La décoratrice d’intérieur Natanya-Joy Gidoomal suggère d’opter pour des tons blancs, des bois clairs et des tissus naturels. « Ils trompent tous l’œil en lui faisant penser à la nature et à l’extérieur », dit-elle.

Mais cela ne signifie pas que l’espace doit être fade, selon la décoratrice d’intérieur Ariana Lovato. « Gardez la majeure partie de l’espace neutre, puis ajoutez des touches de couleur avec des tissus d’ameublement ou un mur d’accent », dit-elle.

Soyez audacieux et confortable avec des nuances sombres

KatarzynaBialasiewicz/Getty Images

Les propriétaires ont souvent tendance à éviter les couleurs sombres, car ils pensent qu’elles donneront à un salon un aspect trop fermé. Cependant, Gidoomal affirme que l’adoption de teintes vives peut créer une atmosphère accueillante et intime.

L’ajout de couches de textiles doux, comme des plaids et des coussins, rend l’espace encore plus chaleureux et accueillant. De plus, l’utilisation de teintes sombres qui font sensation dans tout le salon peut parfois lui donner une impression plus vaste.

« En détournant l’œil des proportions de la pièce, comme l’endroit où les murs se terminent ou où les plafonds commencent, on peut donner à la pièce une impression d’espace plus grand, plus amusant et plein de caractère », explique Gidoomal. Pour cela, peignez vos moulures de la même teinte sombre pour flouter les contours de la pièce et éviter que l’œil ne soit attiré vers le bas.

Lovato suggère de peindre le plafond d’une couleur plus foncée que les murs. « Cela peut être une façon amusante d’ajouter du caractère », dit-elle. Cette touche de couleur élève le regard, créant l’illusion d’une plus grande hauteur, et cette déclaration audacieuse détourne votre attention de la taille de l’espace.

Choisissez des meubles minces et multifonctionnels

Si la surface disponible est limitée, ne choisissez pas un canapé d’angle massif ou une table basse surdimensionnée. Gidoomal recommande des pièces fines qui ne sont pas trop imposantes.

« Plutôt que d’opter pour un canapé avec des accoudoirs larges, optez pour des accoudoirs fins ou bas, voire même sans accoudoirs », conseille-t-elle. Choisir un canapé avec des pieds fins et surélevés plutôt que des pieds touchant le sol crée également une sensation d’espace et de légèreté.

Lovato recommande des pièces peu encombrantes et multifonctionnelles, comme un pouf avec un plateau qui peut également servir de table basse. « Une table basse ronde est également une excellente idée, car elle permet une circulation et un accès faciles dans une pièce », dit-elle.

Des meubles à double fonction comme des sièges avec rangement, des bureaux muraux rabattables, des étagères avec support pour téléviseur à écran plat et des tabourets comme tables d’appoint fonctionnent tous bien.

Et ne placez pas tous vos meubles contre les murs pour donner l’impression que votre sol est plus spacieux. En les faisant flotter loin des murs, vous créez une illusion d’espace plus cohérente.

Faites paraître vos fenêtres plus grandes

« Maximisez la taille des fenêtres, même par astuce, et la pièce paraîtra toujours plus grande », explique Gidoomal.

Des choses comme étendre les tringles à rideaux au-delà de la largeur du cadre de la fenêtre, ajouter des stores juste en dessous des tringles ou même suspendre les tringles plus haut créent l’illusion de fenêtres plus grandes. Et suspendre des rideaux transparents laisse entrer plus de lumière naturelle, toujours agréable dans un petit salon.

C’est un autre exemple où les couleurs sombres peuvent jouer en votre faveur dans un petit espace. Peindre les murs entourant votre fenêtre d’une teinte spectaculaire fait ressortir une fenêtre lumineuse.

Les miroirs créent l’illusion de l’espace

Les miroirs ne sont pas seulement utiles dans les salles de bains ou les chambres. Gidoomal explique que faire rebondir la lumière autour de ce point focal décoratif donne à un petit salon une apparence plus lumineuse et plus spacieuse, en particulier s’il s’agit d’un miroir pleine longueur posé sur le sol.

Positionner un miroir de manière à refléter un jardin ouvert et verdoyant crée une illusion de l’extérieur entrant, donnant à la pièce une impression encore plus grande.

Superposez votre éclairage

« Dans les petits espaces, il est préférable d’utiliser un mélange d’éclairages afin que l’œil soit attiré vers différents endroits », explique Gidoomal.

Lovato suggère un mélange de lampadaires, de lampes de table d’ambiance et de luminaires d’appoint encastrés pour un espace visuellement et fonctionnellement équilibré. « Nous aimons garder tous ces luminaires sur des variateurs pour que vous puissiez définir l’ambiance », dit-elle.

Les lampadaires hauts attirent le regard vers le haut, tout comme les suspensions imposantes au plafond. Plutôt que d’opter pour un grand abat-jour élaboré pour lampadaire, optez pour une ampoule apparente ou un petit abat-jour simple pour un effet élancé et peu encombrant.

« Les luminaires surélevés sont toujours utiles pour créer de la hauteur avec la lumière, tandis que les lampes de table sont idéales pour créer un espace plus intime et plus chaleureux », explique Gidoomal.

N’oubliez pas le revêtement de sol

Les tapis sont un ajout pratique et élégant à toute maison, et un grand tapis dans un petit salon ouvre l’espace. Trop petit, et il peut sembler que l’espace s’arrête à la bordure du tapis. Pour maximiser cette illusion, assurez-vous que les quatre pieds des principaux meubles restent à l’intérieur des bordures du tapis.

Selon Gidoomal, même le grain des parquets en bois peut donner l’impression qu’une pièce est plus longue ou plus large, en particulier les motifs à chevrons. En effet, leurs lignes diagonales attirent le regard vers l’extérieur. Installez le motif perpendiculaire au mur le plus long pour un impact maximal.

Gidoomal recommande également des carreaux ou des tapis de couleur claire, qui rehaussent l’espace et renforcent l’illusion de taille.