Test du matelas Nolah Evolution 15 : un rêve pour les dormeurs latéraux

En tant que rédactrice en chef des achats, mon travail consiste littéralement à mettre en relation les lecteurs avec des produits qui changent leur vie. Et même si les meilleurs aspirateurs facilitent les tâches ménagères et qu’un canapé d’angle ultra-confortable fait passer les soirées cinéma à un niveau supérieur, peu de produits font ou défont votre journée comme un matelas.

Après tout, la plupart des adultes passent plus de six heures sous les draps. Un bon matelas, adapté aux besoins de votre corps, peut minimiser la douleur, vous garder au frais et, bien sûr, favoriser un sommeil profond et réparateur.

« Les caractéristiques les plus importantes d’un matelas pour les personnes dormant sur le côté sont un niveau de fermeté moyen à moyennement ferme, une couche de confort profilée ou moelleuse et un soutien adéquat pour les hanches et les épaules », explique Chelsey Borson, formatrice en sommeil pédiatrique et fondatrice de Luna Leaps.

D’après mon expérience, le Nolah Evolution 15 fait l’affaire.

Qu’est-ce qu’un matelas Nolah ?

Nolah est un détaillant de matelas en ligne, spécialisé dans les lits qui soutiennent les dormeurs latéraux. Ils sont fabriqués aux États-Unis et sont composés de mousse, de latex ou d’un hybride des deux matériaux. Au moment de la mise sous presse, la marque propose cinq options principales : Evolution, Signature, Original, Natural et Nurture. La plupart des lits sont disponibles en tailles twin, twin XL, full, queen, king, California king et split king. Le Nurture, qui est conçu pour les enfants, n’est disponible qu’en tailles twin, twin XL et full.

La marque propose un assortiment de niveaux de fermeté, ainsi que des options spécialement conçues pour les dormeurs de grande taille. Les matelas Nolah sont également dotés de tissus respirants et d’une technologie de refroidissement pour assurer votre confort.

Bien que la marque dispose de peu de showrooms, chaque matelas Nolah est accompagné d’une garantie de sommeil de 120 nuits et d’une garantie à vie, ce qui vous permet de dormir tranquille. D’après mon expérience, il est toujours préférable d’essayer un matelas à la maison pendant plusieurs nuits plutôt que de s’allonger sur un modèle au sol pendant cinq minutes.

Caractéristiques du matelas Nolah Evolution

Le Nolah Evolution 15 est le matelas le plus vendu de la marque. Il est composé de neuf couches, à commencer par une couche de tissu antidérapant solide pour une enveloppe durable et se terminant par une housse en coton biologique moelleux qui utilise des fibres ArcticTex pour vous garder au frais.

Choisissez parmi sept tailles, puis choisissez entre un confort moelleux, luxueux et ferme (ma sélection) ou ferme. L’Evolution est également disponible dans une sélection Comfort+ pour les dormeurs de plus de 300 livres.

Le matelas Evolution est compatible avec les lits plateformes (aucun sommier n’est requis !) et est livré avec deux oreillers moelleux. Il arrive à votre porte dans une seule boîte et un matelas queen size pèse 115 livres.

Comment nous l’avons testé

Je teste le matelas Nolah depuis décembre 2023. Pendant ce temps, j’ai fait la sieste, travaillé, lu et dormi toute la nuit sur ce lit.

J’ai également pris soin de tester les éléments clés que les dormeurs latéraux doivent prendre en compte lors du choix d’un matelas. Selon Chelsey, ces facteurs comprennent le soulagement de la pression, le soutien pour un bon alignement de la colonne vertébrale et l’isolation des mouvements.

Installation et livraison

Le Nolah Evolution 15 est arrivé chez moi dans une seule boîte bleue mesurant 47 pouces de haut sur 17 pouces de large. Je n’étais pas à la maison pour la livraison et aucune signature n’était nécessaire. Il a fallu deux personnes pour le transporter jusqu’à la maison et les poignées facilitent le levage.

Une fois à l’intérieur, j’ai pu installer le matelas moi-même. J’ai posé la boîte sur le sol (la boîte à thème de rêve est si mignonne !) et j’ai lentement sorti le matelas emballé dans du plastique. Il n’y avait aucune fuite dans le joint sous vide et tout était bien emballé et serré.

Pour moi, la partie la plus difficile a été de soulever le matelas scellé pour le placer sur le cadre du lit. Je recommanderais de faire appel à une aide pour cette étape.

Ensuite, j’ai (avec précaution !) utilisé des ciseaux pour découper l’emballage. Après avoir percé le sac sous vide, le matelas s’est gonflé à la taille souhaitée en quelques secondes. Au total, l’installation a pris environ 15 minutes.

Après avoir jeté l’emballage, je suis retournée dans la chambre en m’attendant à une odeur de dégazage lorsque le matelas se serait installé. À ma grande surprise, il n’y avait pratiquement aucune odeur – et j’ai un odorat très développé. Le matelas a été installé dans ma chambre d’amis, qui fait également office de bureau, et j’ai pu travailler à mon bureau pendant le reste de la journée sans être dérangée.

Faire le lit

Nolah recommande de laisser le matelas se dilater pendant 24 heures avant de dormir dessus. Le lendemain, j’y suis donc allée avec un protège-matelas et de la literie pour m’installer. Vous pouvez également ajouter l’un de nos surmatelas préférés au cours de cette étape, mais après l’avoir testé, le Nolah est tellement moelleux que je n’ai pas trouvé cela nécessaire.

Les oreillers Nolah inclus étaient également scellés sous vide et j’ai constaté qu’ils avaient besoin d’être gonflés manuellement pour trouver leur forme.

Faire le lit a été un jeu d’enfant. J’aime le fait que la profondeur de 15 pouces soit suffisamment épaisse pour fournir des tonnes de soutien, mais pas donc épais J’ai besoin de draps à poches profondes. Après quelques minutes de travail, il était temps de passer à la partie amusante : dormir !

Isolation de mouvement

Bon, je l’avoue, j’ai toujours eu du mal à dormir. Et même si j’ai tendance à me retourner avant d’aller me coucher, mon mari s’endort comme une baleine en quelques minutes seulement. Je déteste le réveiller avec mon agitation, donc le transfert de mouvement est un facteur important.

Le Nolah Evolution fait un excellent travail pour absorber mon énergie anxieuse. Les nuits où je me déplace comme un poisson hors de l’eau – ou alors, j’abandonne et sors du lit – mon mari n’est pas dérangé.

Juste pour le plaisir, j’ai posé un verre de jus de canneberge d’un côté du lit tout en me retournant de l’autre côté, juste pour voir s’il bougerait. Il y avait quelques ondulations à la surface du verre, mais il n’a pas failli basculer. Même si (espérons-le) personne n’utilise son lit comme dessous de verre, ce test confirme que l’Evolution offre une surface solide dans toutes les situations.

Prise en charge des bords

Comme nous partageons un lit, le soutien des bords est également une priorité. Après tout, il n’y a rien de pire que de se réveiller et d’avoir l’impression d’être sur le point de tomber par-dessus bord ! Le Nolah Evolution est doté d’un épais rebord passepoilé qui indique délicatement où se trouve le bord du lit.

Je peux reposer tout mon poids corporel à moins d’un pouce de la bordure et me sentir toujours à l’aise. En tant que personne qui partage un lit avec mon mari, une multitude d’oreillers, de couvertures et animaux en peluche lestés, j’apprécie de savoir que je suis soutenu, peu importe à quel point je bouge pendant mon sommeil.

Soulagement de la pression

Sans doute le facteur le plus important lors du choix d’un matelas, le Nolah Evolution est le meilleur de sa catégorie pour soutenir ma tête, mon cou et ma colonne vertébrale. En tant que dormeur latéral, j’exerce déjà beaucoup de pression sur mes épaules et mes hanches. Sans un soutien adéquat, je risque de mal aligner mes muscles et de souffrir de douleurs.

Le soutien ferme de luxe offre la fermeté idéale : ni trop mou, ni trop dur. Il convient également à mon mari, qui alterne entre dormir sur le côté et sur le dos. Il y a également une différence de poids substantielle entre nous et le Nolah fait du bon travail en s’adaptant à nos deux types de corps.

Je dirai cependant que si vous dormez sur le ventre, le Nolah ne vous conviendra peut-être pas. Le soulagement de la pression ressenti sur le dos ou sur le côté est probablement un peu trop ferme pour votre confort.

Nettoyage et entretien

Le matelas Nolah Evolution est composé de plusieurs couches, il est donc conçu pour être utilisé dans une seule direction. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de retourner votre matelas. Cela dit, la marque recommande de le faire tourner tous les trois à six mois.

Pour un nettoyage plus approfondi, décapez le lit et passez l’aspirateur pour éliminer les acariens et autres allergènes. Vous pouvez également traiter les taches avec du liquide vaisselle, laissez simplement sécher complètement avant de refaire le lit. Lisez notre guide complet sur la désinfection d’un matelas pour plus d’instructions.

Note de l’éditeur : Nos tests ont eu lieu pendant un hiver dans le Wisconsin, la technologie anti-froid n’était donc pas très pertinente. Nous prévoyons de revoir notre évaluation au cours des prochains mois plus chauds.

Avantages

Un soutien incroyable, en particulier pour les dormeurs latéraux

Transfert de mouvement minimal ; idéal pour dormir à côté de quelqu’un

Support de bord solide sur toute la circonférence

Matériaux durables

Dégagement gazeux minimal

Garantie de sommeil de 120 nuits

Garantie à vie

Mousses certifiées CertiPUR-US® et sans fibre de verre

Inconvénients

Du côté le plus cher, mais pas le modèle le plus cher que nous ayons testé

Difficile à mettre en place soi-même

FAQ

Nolah est-il un bon matelas ?

D’après nos tests, oui ! Nous adorons le soutien et la sensation de luxe, en particulier pour les personnes qui dorment sur le côté.

Où est fabriqué le matelas Nolah ?

Selon le site Web de la marque, les matelas Nolah sont conçus et assemblés en Arizona.

Le matelas Nolah est-il ferme ?

Le matelas Evolution 15 pouces est disponible en trois niveaux de confort : moelleux, ferme de luxe et ferme. J’ai testé le modèle ferme de luxe et je peux confirmer qu’il s’agit du niveau de confort idéal : « ni trop mou, ni trop ferme ».

Ce que les autres critiques ont à dire

Je ne suis pas le seul à apprécier un sommeil profond et apaisant. Le Nolah Evolution bénéficie d’une note client presque parfaite de 4,9 étoiles.

Rainbow Thompson, une acheteuse vérifiée, partage : « J’ai acheté le modèle Luxury Firm recommandé. Plus de maux de dos. Il enveloppe le corps tout en offrant un soutien ferme. Un mariage parfait. Comme de la crème dans le café, il est rafraîchissant. Souvent, je dis « ahhhhhhh » quand je m’y mets. Mon mari pèse environ 280 livres et moi 190 livres. Il mesure 1,80 m et je mesure 1,78 m et c’est parfait pour nous deux. Il se réveillait tous les jours avec des maux de dos. Mais ce n’est plus le cas. »

« C’est notre deuxième achat d’un matelas Nolah et nous sommes tout aussi impressionnés par celui-ci que par le premier », a déclaré Elizabeth Watson, critiqueuse 5 étoiles. « Nous prévoyons de remplacer le matelas d’un lit d’appoint d’ici un an et nous achèterons certainement à nouveau chez Nolah. Le prix en vaut la peine. Un sommeil absolument formidable dès la première nuit. »

Dannette Steck, une acheteuse vérifiée, apprécie la qualité et déclare : « Nous avons le matelas Nolah Evolution 15 King Luxury Firm depuis plus de 6 mois maintenant. Jusqu’à présent, nous sommes très satisfaits et dormons confortablement. Aucun signe visible de creux corporel et nous n’en ressentons aucun lorsque nous sommes sur le matelas. Le temps nous dira comment il résiste, mais jusqu’à présent, c’est devenu notre matelas préféré. »

Verdict final

Il existe des milliers de matelas parmi lesquels choisir, alors affiner vos options est une véritable tâche ! Heureusement, nous avons testé des dizaines de matelas de certaines des marques de vente par correspondance les plus populaires, notamment Purple, Saatva, Nectar, Sealy et Zinus. Nous adorons le Nolah Evolution, qui propose une option à prix moyen pour les dormeurs latéraux, en particulier ceux qui souffrent de douleurs au dos et au cou. Je n’aurais jamais pensé trouver un matelas comparable à mon bien-aimé Helix Midnight Elite, mais le Nolah s’en rapproche beaucoup, pour une fraction du prix.

Psst ! Connaissez-vous les signes indiquant qu’il est temps de remplacer votre matelas ? Dormir sur un vieux matelas présente un nombre impressionnant d’inconvénients.

Où acheter un matelas Nolah

« Lorsque vous choisissez un matelas en ligne, lisez les avis des clients, vérifiez les périodes d’essai et les politiques de retour, et recherchez des matelas certifiés comme CertiPUR-US ou OEKO-TEX pour garantir la qualité et la sécurité », explique Chelsey. Le Nolah Evolution répond à toutes ces exigences, et bien plus encore, pour que vous puissiez acheter en toute confiance.

Achetez directement auprès de la marque ou sur Wayfair. De beaux rêves vous attendent !

