Explication des prix du bois : ce que les bricoleurs doivent savoir

Les prix du bois d’œuvre ont des répercussions sur bien plus que l’industrie du bois. Pour les propriétaires, les fluctuations des prix du bois d’œuvre peuvent modifier les budgets consacrés aux projets de rénovation, d’agrandissement et de construction de nouvelles maisons. Pendant la pandémie de COVID-19, bon nombre de mes clients ont décidé de reporter les projets prévus en attendant que les prix du bois d’œuvre baissent. Certains m’ont demandé de leur expliquer la hausse des coûts du bois d’œuvre, ce qui s’est avéré être un processus complexe.

Ci-dessous, découvrez une analyse simple des éléments clés qui influent sur les prix du bois d’œuvre, de la demande du marché aux transactions à terme, avec les idées de Michael King de Fleury Lumber.

Les prix du bois vont-ils augmenter ou diminuer en 2024 ?

Les prix du bois d’œuvre semblent diminuer en 2024, mais de façon progressive. Après avoir connu une forte volatilité pendant la pandémie, les prix du bois d’œuvre sont en baisse depuis 2022. En fonction de ce qui se passera pendant le reste de l’année 2024, les prix semblent être en voie de rester à peu près les mêmes. « Tout semble assez stable », dit King, « à moins qu’un événement ne se produise qui fasse à nouveau grimper les prix. »

Quel est le coût moyen du bois d’œuvre ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, les coûts moyens du bois d’œuvre sont les suivants :

TAPER COÛT 1x4x8 8 à 11 $ 2x4x8 3 à 6 $ 4x4x8 11$ à 15$ Feuille de contreplaqué BCX de 1/2 po de 4 x 8 pi 40$ à 60$ Feuille de contreplaqué de bois franc de 4 x 8 pi de 3/4 po 70$ à 90$

Comment sont déterminés les prix du bois d’œuvre?

De nombreux facteurs déterminent le prix du bois, depuis les événements météorologiques hyperlocalisés jusqu’aux marchés financiers mondiaux.

Quels facteurs influent sur les prix du bois d’œuvre?

Les prix du bois d’œuvre sont toujours liés à l’offre et à la demande, c’est-à-dire à la quantité de bois disponible par rapport à la quantité dont les consommateurs ont besoin. Si l’offre est supérieure à la demande, les prix baissent et ils augmentent si la demande est supérieure à l’offre.

Quels facteurs influent sur l’approvisionnement en bois d’œuvre ?

La quantité de bois récolté, produit et expédié dépend de plusieurs éléments clés de la chaîne d’approvisionnement du bois. « La disponibilité est un facteur de prix clé », explique M. King.

Production: Les niveaux de production peuvent être affectés par des problèmes de main-d’œuvre, des fermetures de scieries et l’accès aux terres.

Les niveaux de production peuvent être affectés par des problèmes de main-d’œuvre, des fermetures de scieries et l’accès aux terres. Catastrophes naturelles: Les événements météorologiques peuvent avoir un impact considérable sur la quantité de bois brut disponible. « Certains ouragans du passé ont provoqué une hausse temporaire des prix du contreplaqué », explique M. King.

Les événements météorologiques peuvent avoir un impact considérable sur la quantité de bois brut disponible. « Certains ouragans du passé ont provoqué une hausse temporaire des prix du contreplaqué », explique M. King. Politiques gouvernementales : Les lois sur la gestion forestière, les tarifs internationaux et les politiques environnementales contrôlent la quantité de bois qui peut être produite et exportée.

Les lois sur la gestion forestière, les tarifs internationaux et les politiques environnementales contrôlent la quantité de bois qui peut être produite et exportée. Expédier et recevoir: La rapidité avec laquelle le bois peut être transporté jusqu’aux consommateurs influe sur les niveaux d’approvisionnement. « À cause de la COVID, nous n’avons rien pu obtenir », explique M. King, ce qui a contribué à la hausse des prix.

Quels facteurs influent sur la demande de bois d’œuvre ?

Les niveaux de demande de bois d’œuvre fluctuent en raison des cycles économiques et des tendances de consommation.

Conditions économiques: Les périodes de croissance économique entraînent généralement une augmentation des taux de construction de logements et une hausse de la demande de bois d’œuvre.

Les périodes de croissance économique entraînent généralement une augmentation des taux de construction de logements et une hausse de la demande de bois d’œuvre. Taux d’intérêt: Les faibles taux d’intérêt se traduisent par des coûts d’emprunt plus faibles, ce qui stimule les nouveaux projets de construction et, par conséquent, augmente la demande de bois d’œuvre.

Les faibles taux d’intérêt se traduisent par des coûts d’emprunt plus faibles, ce qui stimule les nouveaux projets de construction et, par conséquent, augmente la demande de bois d’œuvre. Industrie de construction: L’augmentation des nouveaux projets de construction entraîne une demande accrue de bois d’œuvre.

L’augmentation des nouveaux projets de construction entraîne une demande accrue de bois d’œuvre. Tendances de consommation : La demande des propriétaires pour des projets de rénovation domiciliaire à base de bois, comme des terrasses et des extensions, peut avoir un impact sur les prix du bois.

Explication des contrats à terme sur le bois d’œuvre

Les contrats de bois d’œuvre achetés et vendus sur un marché réglementé des matières premières et les contrats à terme sur le bois d’œuvre influencent également les prix du bois d’œuvre.

Que sont les contrats à terme sur le bois d’œuvre?

Les contrats à terme sur le bois d’œuvre sont des contrats de bois d’œuvre à volume élevé négociés par les investisseurs et les acteurs de l’industrie du bois par l’intermédiaire du Chicago Mercantile Exchange (CME). Semblable à la Bourse de New York, le CME négocie des contrats sur matières premières et des contrats sur biens plutôt que des actions.

Comment fonctionnent les contrats à terme sur le bois d’œuvre?

Les contrats à terme sur le bois d’œuvre sont normalisés pour faciliter les échanges au sein du CME. La normalisation comprend la taille de la commande (généralement 27 500 pieds-planche), le prix par millier de pieds-planche (variable) et les calendriers de livraison (mois spécifiques). Les producteurs de bois d’œuvre, les scieries ou les grandes entreprises de construction achètent et vendent ces contrats pour minimiser leur exposition à la volatilité des prix. Les investisseurs peuvent également acheter des contrats à terme sur le bois d’œuvre.

La plupart des contrats à terme sur le bois d’œuvre sont achetés et vendus avant leur expiration. Au lieu de recevoir la livraison du bois, le contrat est vendu avec une perte ou un profit en espèces.

Comment les contrats à terme sur le bois d’œuvre influencent-ils les prix de détail ?

Les contrats à terme sur le bois d’œuvre donnent une perspective du marché sur plusieurs mois, ce qui a un impact sur les attentes en matière de prix. Lorsque les prix à terme augmentent, les détaillants s’attendent à payer des prix plus élevés pour reconstituer leurs stocks, de sorte que les prix de détail augmentent. Si les prix à terme baissent, les détaillants peuvent baisser leurs prix car le prix attendu pour reconstituer les stocks diminue.

Les contrats à terme sur le bois d’œuvre offrent également aux consommateurs des prix du bois relativement stables.

Prix ​​à terme du bois d’œuvre actuellement

De l’été 2020 au printemps 2022, le marché à terme du bois d’œuvre a connu une instabilité sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19.

En janvier 2020, les contrats à terme sur le bois d’œuvre se négociaient à 435,50 $ le millier de pieds-planche (MFBM) et avaient atteint 980 $ le millier de pieds-planche à la fin de l’été. Après une brève baisse en hiver, les prix ont grimpé à 1 500 $ le millier de pieds-planche au printemps 2021 en raison de pénuries de main-d’œuvre, d’une hausse de la demande et de retards de livraison. Plusieurs autres hausses et baisses drastiques se sont produites jusqu’à ce que les prix se stabilisent finalement à l’été 2022.

BRICOLEUR FAMILIAL

Au moment où nous écrivons ces lignes, les contrats à terme sur le bois d’œuvre se négocient à 446 $ MFBM et les prix de 2024 sont en baisse de 15,2 % par rapport à l’année dernière.

Prix ​​des feuillus et des résineux

Les prix de détail du bois d’œuvre sont différents pour les essences de feuillus et de résineux.

Comment sont déterminés les prix des bois durs?

Les prix du bois dur tiennent compte de l’essence, de la qualité et de la coupe du bois.

Pourquoi le bois dur est-il plus cher ?

Les feuillus poussent lentement et sont soumis à des réglementations environnementales plus strictes, ce qui limite l’offre. « Il y a moins de feuillus et ils sont plus difficiles à trouver », explique M. King.

Quatre conseils pour économiser de l’argent sur le bois

Réduire les déchets

Planifiez soigneusement votre projet et votre commande de bois pour maximiser l’utilisation des planches. « Essayez de réduire au minimum la quantité de déchets », conseille King. Cela vous permettra d’économiser de l’argent.

Achetez auprès d’un fournisseur de bois en gros

Les grossistes en bois achètent des commandes en gros volume à moindre coût et peuvent vous faire profiter de ces économies.

Utilisez du bois de qualité inférieure

Utilisez du bois de qualité inférieure dans les endroits qui ne seront pas visibles et conservez du bois de finition plus cher pour les surfaces visibles.

Utiliser des shortboards

Les planches courtes en bois sont des longueurs de bois plus courtes, généralement inférieures à 8 pieds, qui peuvent être utilisées pour des projets plus petits afin de minimiser les déchets.

Achat en volume

Pour les projets de plus grande envergure, vous pouvez économiser de l’argent en achetant tout votre bois en une seule fois.

À propos de l’expert

Michel King travaille dans le domaine des ventes aux entrepreneurs chez Fleury Lumber, une scierie à service complet située à Easthampton, dans le Massachusetts. Il travaille chez Fleury Lumber depuis plus de 20 ans, occupant divers postes.

