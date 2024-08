J’ai essayé le décapant à peinture Spengar IR et j’adore enlever la peinture sans produits chimiques

PAMELA BONDURANT/BRICOLEUR FAMILIAL

Pour enlever la peinture, vous avez plusieurs options, mais aucune ne vous semble attrayante. Il y a l’option chimique, qui consiste à enfiler des gants en caoutchouc de qualité industrielle, un EPI et à étaler une tapisserie de bâches de protection. Vous lisez les instructions, rassemblez des contenants adaptés aux produits chimiques, mettez de côté quelques brosses et chiffons sacrificiels et vous vous mettez au travail. Une fois que vous avez terminé, que faites-vous de tous les chiffons et déchets chimiques restants ?

Vous pourriez aussi être tenté d’essayer la force brute. Après tout, c’est une méthode éprouvée. Un peu ou beaucoup de papier de verre et d’huile de coude peuvent faire l’affaire, mais peut-être pas sans un passage chez le « crackabone ». C’est le mot cajun pour chiropracteur d’où je viens.

Les méthodes permettant de chauffer la peinture pour l’enlever existent depuis un certain temps. La plupart des équipements permettant de le faire sont hors de prix pour les utilisateurs occasionnels et peu fréquents. Cependant, le décapant à peinture infrarouge Spengar est proposé à un prix abordable et fait le travail.

ⓘ

Qu’est-ce que le décapant à peinture Spengar IR ?

Pamela Bondurant/Bricoleur familial

Ce décapant à peinture infrarouge utilise l’électricité standard de 120 V pour chauffer une plaque en céramique placée sur la surface contenant la peinture. Il est portatif et chauffe une surface d’environ 10 pouces sur 2,5 pouces, ce qui semble être suffisant pour couvrir une pièce de moulure standard ou même un 2×4. Il chauffe la peinture à un point où elle peut être grattée du bois, mais sans aller jusqu’à provoquer un incendie ou un danger pour la santé en mettant le feu au bois ou à la peinture ou en libérant des fumées de plomb toxiques si la peinture en contient.

Le décapant Spengar fonctionne entre 200 et 400 degrés, ce qui est suffisant pour chauffer la plupart des peintures. Par exemple, les peintures acryliques nécessitent une température plus basse pour chauffer, tandis qu’un produit comportant plusieurs couches de peinture peut nécessiter un temps de chauffage plus long ou une exposition répétée à la chaleur. La porosité du bois est également un autre facteur.

VIA LE MARCHAND

VIA LE MARCHAND Achetez chez Walmart Acheter sur Amazon Nous l’avons essayé Décapant pour peinture Spengar IR Ce décapant infrarouge élimine la peinture sans produits chimiques.

Caractéristiques du décapant à peinture Spengar IR

Le décapant à peinture infrarouge est un appareil électrique filaire qui utilise 400 watts de puissance pour chauffer sa surface chauffante en céramique. Placez le décapant sur la surface de l’objet sur lequel vous souhaitez décaper la peinture avec le boîtier métallique. L’élément chauffant doit être maintenu à environ un demi-pouce de la surface. Le boîtier autour de l’appareil vous permet de poser la machine sur la surface à décaper.

Maintenez l’appareil sans risque de vous brûler grâce à la poignée recouverte de mousse. Le fait de placer l’appareil face supérieure vers le bas l’empêche de chauffer une surface lorsque le décapant n’est pas utilisé. Il pèse moins de 2,5 livres, ce qui le rend facile à tenir au-dessus des objets que vous souhaitez décaper. De plus, la poignée se replie pour un rangement facile.

Comment nous l’avons testé

Pamela Bondurant/Bricoleur familial

J’ai décidé de tester le décapant à peinture Spengar IR sur différents types de peinture sur différentes surfaces. Pour que les tests soient cohérents, je n’ai pas utilisé d’huile de lin bouillie ni d’alcool pour accélérer ou faciliter l’élimination de la peinture. De plus, plus la peinture est ancienne, plus elle est difficile à enlever, car une grande partie de celle-ci peut avoir pénétré dans le bois et la peinture est généralement plus sèche.

Le manuel d’utilisation indiquait que la peinture acrylique nécessitait un temps de chauffe plus court, j’ai donc commencé par là. Chauffer la peinture jusqu’à un point où elle peut être facilement grattée devrait prendre 10 à 20 secondes à l’intérieur ou 20 à 30 secondes à l’extérieur selon Spengar. Ma première tentative sur une vieille peinture acrylique sur un bois tendre a abouti à ce que la peinture ne soit pas suffisamment chauffée. J’ai fini par chauffer la surface pendant environ 35 à 45 secondes et après qu’elle ait commencé à fumer, j’ai pu facilement gratter une partie de la peinture.

L’idée derrière l’utilisation d’une source de chaleur pour enlever la peinture est d’amener la peinture à un point où elle bouillonne et fume simultanément. Atteindre cet état s’est avéré difficile avec l’ancienne peinture acrylique sur du bois tendre, mais après être passé à un émail semi-brillant sur du bois plus dur, j’ai pu constater la magie. Encore une fois, j’ai chauffé la surface plus longtemps que prévu, probablement 45 secondes jusqu’à ce que je commence à voir de la fumée. Lorsque j’ai retiré le décapant de la surface, j’ai été heureux de voir la formation de quelques bulles. J’ai pris mon grattoir 9 en 1 pour la peinture et il a enlevé au moins la première couche. Si je n’étais pas en mesure d’enlever toute la peinture, un deuxième passage avec le décapant faisait l’affaire et enlevait même une couche d’apprêt sous la peinture.

Avantages

Pas de fumées

Pas de nettoyage

Préparation facile

Pas besoin d’équipement de protection spécialisé

Les inconvénients

Ne nettoie que de petites zones à la fois

Peut nécessiter plusieurs passages

FAQ

Les décapants à peinture infrarouge fonctionnent-ils ?

Oui ! Grâce à la chaleur infrarouge, la peinture se détache rapidement et en douceur des surfaces, ce qui vous permet de gratter sans effort.

Les décapants à peinture infrarouge sont-ils sûrs ?

Le plomb se vaporise à environ 750 degrés. Les décapants infrarouges atteignent environ 400 degrés, ils ne vaporisent donc pas le plomb. Cela les rend plus sûrs que les pistolets thermiques, qui peuvent devenir beaucoup plus chauds.

Ce que les autres critiques ont à dire

« Je déteste décaper le bois ! J’ai promis à mon conjoint que je retirerais certaines moulures de notre cuisine jusqu’au bois, car ils aiment l’aspect du bois », écrit Kantrell Cameron dans sa critique cinq étoiles sur Amazon. « J’ai acheté ce décapant IR pour espérer accélérer le processus et cet appareil est génial. »

D. Jones, acheteur vérifié, déclare : « Nous avons acheté ce produit pour retirer des années de peinture des fenêtres d’un bâtiment de plus de 160 ans et de 52 pièces, autrefois un foyer pour pauvres, aujourd’hui un musée historique, et s’il mourait demain, nous en achèterions un autre. Oui, cela fonctionne aussi bien. »

Joann attribue également cinq étoiles au décapant et déclare : « Nous avons une vieille maison avec différentes couches de peinture. Après avoir passé des heures et des heures à gratter, c’est merveilleux. Il ne faut que quelques minutes pour décaper des zones qui auraient pris des heures et cela ne produit pas de poussière ni de vapeurs désagréables. »

Comparaison de produits

La plupart des décapants à peinture infrarouge sont vendus à un prix assez élevé, tandis que le décapant à peinture infrarouge Spengar est proposé à un prix raisonnable pour l’utilisateur occasionnel. Cela le rend attrayant pour les utilisateurs ayant un ou plusieurs articles ou projets qui nécessitent l’élimination de la peinture. Pour l’amateur ou le restaurateur de meubles, c’est un excellent ajout à votre boîte à outils de peinture.

Verdict final

Oubliez le désordre, la préparation et le nettoyage associés aux décapants chimiques malodorants. Avec le décapant à peinture Spengar IR, vous pouvez désormais retirer la vieille peinture à n’importe quel endroit des fenêtres, des portes et des moulures. Cet outil est indispensable pour ceux qui souhaitent rajeunir leurs projets, le tout à un prix économique.

VIA LE MARCHAND

VIA LE MARCHAND Achetez chez Walmart Acheter sur Amazon Nous l’avons essayé Décapant pour peinture Spengar IR Ce nouvel outil révolutionnaire intègre une technologie infrarouge de pointe pour une élimination sûre et efficace de la peinture à un prix abordable pour les bricoleurs et les restaurateurs.

Trouvez le décapant à peinture infrarouge Spengar sur Walmart et Amazon pour 130 à 140 $ et essayez l’élimination de la peinture sans produits chimiques.