La meilleure façon de percer un trou de drainage dans un pot en céramique

Si vous souhaitez agrandir votre collection de plantes d’intérieur, vous aurez besoin de pots. Le moyen le plus simple de garantir la survie et la santé de vos plantes est d’utiliser des pots dotés de trous de drainage. Mais percer dans la céramique est délicat.

Nous avons discuté avec John Hancock, horticulteur, et Evie Chang, artiste qui travaille la céramique, pour savoir comment et pourquoi percer un trou dans un pot en céramique. Lisez la suite pour connaître leurs conseils et leurs idées.