Breeo vs Solo Stove : quel foyer sans fumée est le meilleur ?

MARY HENN/LE BRICOLEUR DE LA FAMILLE, ANTHONY O’REILLY POUR LE BRICOLEUR DE LA FAMILLE

Il n’y a rien de tel qu’un feu de cheminée et une bonne conversation sous les étoiles, et l’été est la saison de foyersspécifiquement sans fumée, foyers portatifsIls constituent l’accessoire ultime pour une fête dans votre jardin, quel que soit le lieu du rassemblement.

Mais pourquoi sans fumée ? Foyers sans fumée Ils vous évitent d’inhaler des fumées désagréables et de sentir comme un feu de camp pendant des jours. Ils sont adaptés à l’arrière-cour et à la famille, car ils garderont la fumée hors du visage des enfants et des animaux domestiques. Nos foyers portables sans fumée préférés sont également dotés de la possibilité de griller et de cuire des aliments, ce qui les rend idéaux pour les sorties en camping et les repas en plein air.

En ce qui concerne les foyers portatifs sans fumée, il existe deux principaux détaillants : Breéo et Poêle SoloIl peut être difficile de décider sur lequel dépenser vos dollars durement gagnés (surtout dans cette économie, n’est-ce pas ?), nous allons donc décomposer les spécifications et les caractéristiques des produits de chaque foyer de chaque marque. Si vous avez hésité entre Breéo contre Poêle Solo Pendant un certain temps, nous sommes là pour vous aider à prendre la décision finale. Nous avons même effectué nos propres tests pour vous fournir tous les détails dont vous avez besoin.

Quelle est la différence entre Breeo et Solo Stove ?

Alors que les deux Breéo et Poêle Solo fabriquer des foyers et des accessoires sans fumée en acier inoxydable, il existe des différences clés entre les marques que vous devez connaître avant d’acheter chez elles.

Breeo et Solo Stove proposent trois variétés différentes de foyers extérieurs qui varient en taille et en fonctionnalités. Breeo propose trois modèles de foyers, dont l’un est disponible en trois tailles différentes. Solo Stove propose trois tailles différentes de son célèbre modèle portable, ainsi que deux tailles de son foyer de table. Cela dit, les deux marques proposent une gamme similaire de foyers (à moins que vous ne recherchiez spécifiquement un petit foyer de table). Si c’est le cas, vous voudrez acheter le Poêle Solo MesaLe Mesa est un petit foyer ultra-portable, parfait pour préparer des s’mores n’importe où et à tout moment.

En ce qui concerne les prix et les accessoires, Solo Stove et Breeo sont sensiblement différents. Tout d’abord, les foyers Breeo ont tendance à être nettement plus chers que les foyers Solo Stove. Cependant, les prix des accessoires entre les deux marques sont comparables. Et certains accessoires de cuisine de Breeo sont plus abordables que des produits similaires de Solo Stove.

Un élément important à prendre en compte lors du choix entre Breeo et Solo Stove est que Solo Stove offre une gamme plus large de accessoires pour foyer que Breeo. Du four à pizza au wok en fonte et aux plaques de cuisson, Solo Stove propose une variété d’accessoires complémentaires. Bien que Breeo propose des accessoires de cuisson pour foyer, comme une bouilloire et un crochet en fonte, dont Solo Stove ne dispose pas, les options sont un peu plus limitées. Il est donc important de prendre en compte la quantité et le type de cuisson que vous souhaitez faire avec votre foyer lorsque vous choisissez entre Solo Stove et Breeo.

En ce qui concerne la comparaison des produits, deux options de foyer portable sont similaires entre les marques : Le Série Breeo X et le Réchaud Solo Bonfire 2.0. Les deux sont sans fumée, fabriqués en acier inoxydable et mesurent environ 20 pouces de diamètre. Comment choisir entre deux produits similaires et très bien notés ? Continuez à lire pour en savoir plus sur les deux foyers.

Tout sur le poêle Solo Stove Bonfire 2.0

Mary Henn/Bricoleur familial

Avantages

Ultra-léger

Facile à déplacer

Plusieurs accessoires compatibles disponibles

Bac à cendres amovible pour un nettoyage facile

Brûle plusieurs sources de carburant

Livré presque entièrement assemblé, l’installation est rapide et sans tracas

La conception permet un feu efficace et facile à construire

Le désordre est contenu dans le cylindre

Peut être utilisé sur différents types de surfaces

Les inconvénients

L’extérieur du cylindre devient très chaud, soyez prudent avec les enfants et les animaux domestiques

J’ai testé le Réchaud Solo Bonfire 2.0 lors de nombreux rassemblements nocturnes et avec différentes sources de combustible. Je l’ai utilisé pour griller des aliments et je l’ai testé avec le Four à pizza Pi Fireaussi.

Mes caractéristiques préférées du Bonfire 2.0 incluent : il est ultra-léger (environ 23 livres), il dispose d’un cendrier amovible pour un nettoyage facile et il dispose de plusieurs accessoiresIl est également livré avec un étui de transport pour la portabilité et le stockage.

Bricoleur familial Anthony O’Reilly, contributeur au site, qui a testé le Solo Stove Bonfire et plus de sept autres foyers, déclare que ce qu’il préfère dans le Bonfire 2.0, c’est son design. « Il a l’air très élégant », remarque Anthony.

Le Bonfire 2.0 est le foyer d’arrière-cour le plus vendu de Solo Stove, et je pense qu’il est très polyvalent. Vous pouvez faire plus que préparer une pizza au feu de bois et cuisiner sur une flamme avec un wok en fonte. Vous pouvez également utiliser votre Bonfire pour griller, frire et rôtir tout, des légumes aux saucisses en passant par les s’mores et plus encore avec les bons accessoires. Alors que les foyers sans fumée envoient la fumée et la chaleur vers le haut plutôt que vers l’extérieur, vous pouvez également utiliser votre Bonfire pour vous chauffer pendant les mois les plus froids avec le Déflecteur de chaleur. Vous pouvez également rendre votre réchaud portable Solo Stove plus permanent avec le Entourage de foyerune barrière de protection avec un rebord pour les outils et les boissons.

Vous voulez savoir comment il résiste à la pression d’un incendie réel ? Découvrez notre analyse détaillée Test du poêle Solo Stove Bonfire 2.0J’ai également testé et évalué le radiateur de terrasse Solo Stove et le Solo Stove Mesa Torch.

VIA LE MARCHAND

VIA LE MARCHAND Achetez sur Solo Stove Acheter sur Amazon Achetez chez Walmart Comparaison de produits Réchaud Solo Bonfire 2.0 La conception à double paroi de Bonfire offre un flux d’air supérieur et une combustion secondaire de premier ordre pour un plaisir ininterrompu en plein air.

Tout sur la série Breeo X

Anthony O’Reilly pour Family Handyman

Avantages

Technologie Airflow pour des tirs rapides

Construction à double paroi

Disponible en deux types d’acier

Livré presque entièrement assemblé, l’installation est rapide et sans tracas

La conception permet un feu efficace et facile à construire

Le désordre est contenu dans le cylindre

Peut être utilisé sur différents types de surfaces

Les inconvénients

Plus cher et plus lourd que le Solo Stove

Anthony O’Reilly pour Family Handyman

Anthony O’Reilly, utilisateur régulier de foyers extérieurs, utilise le Breeo X Series dans son jardin depuis plus d’un mois. Ce qu’il préfère, c’est sa durabilité.

« C’est un foyer bien construit », déclare Anthony. « On voit tout de suite qu’il est fait de matériaux de haute qualité et qu’il va durer très longtemps. »

Le foyer sans fumée Breeo X Series est un peu plus lourd que le poêle Solo, pesant 47 livres, et légèrement plus grand avec un diamètre de 22 pouces (le Solo Stove Bonfire a un diamètre de 19-1/2 pouces)Il est disponible en quatre versions : X19, X24, X30 et X42. Il est également sensiblement plus cher. Cependant, il possède quelques fonctionnalités supplémentaires que nous apprécions, notamment une conception de ventilation surélevée et une technologie à double paroi.

En termes de performances, le flux d’air est bon, donc allumer un feu est toujours assez simple. Il est disponible en plusieurs tailles et deux options de conception : Corten et acier inoxydable.

Anthony a testé le système avec du bois de chauffage séché au four et non séché, et dans les deux cas, le foyer est resté sans fumée. « Les foyers sans fumée fonctionnent grâce à une double combustion, ce qui signifie que la fumée du feu est aspirée dans le foyer et brûlée à nouveau avant de quitter le foyer, réduisant ainsi la quantité de fumée produite », explique le survivaliste Mike Millerson.

Anthony ne l’a pas encore utilisé pour cuisiner, mais il peut être utilisé comme four à pizza si vous achetez un accessoire.

VIA LE MARCHAND

VIA LE MARCHAND Achetez sur Breeo Acheter sur Amazon Achetez chez Home Depot Comparaison de produits Foyer sans fumée Breeo série X Éliminant la frustration des feux traditionnels avec leur fumée excessive, la série X offre une pièce maîtresse sans fumée autour de laquelle vous pouvez vous rassembler.

FAQ

Le poêle Breeo ou Solo est-il meilleur ?

Si vous recherchez un foyer durable et fiable et que vous n’avez pas peur de dépenser un peu plus d’argent, le foyer Breeo est un choix judicieux. Ceux qui ont un budget limité ou qui recherchent un foyer polyvalent devraient opter pour le poêle Solo.

Comment le poêle Solo est-il sans fumée ?

Oui, le poêle Solo élimine la fumée en utilisant la technologie de double combustion pour empêcher la fumée de pénétrer dans l’air. Le foyer Breeo est également doté de cette technologie et est un foyer portatif sans fumée.

Breeo est-elle une entreprise Amish ?

Breeo n’est pas une entreprise appartenant à des Amish, bien que de nombreux de ses employés soient Amish.

L’essentiel

Mary Henn/Bricoleur familial

Si vous avez un budget limité, Foyers Solo Stove sont plus économiques et Solo Stove propose une gamme plus large d’accessoires compatibles. Ainsi, si vous envisagez de constituer votre collection de foyers, vous constaterez peut-être que Solo Stove correspond mieux à ce que vous recherchez. Les foyers Solo Stove sont également légers et plus compacts que Foyers BreeoSi vous prévoyez de déplacer votre foyer d’un endroit à l’autre de votre jardin, la portabilité est également un élément à garder à l’esprit lors de votre choix.

Si vous aimez cuisiner des aliments en les suspendant au-dessus d’un feu, ou si vous utilisez fréquemment une bouilloire sur un feu ouvert, alors Breeo peut être la marque qu’il vous faut. Breeo vend également meubles de cheminée construit spécifiquement pour s’asseoir autour d’un feu et résister aux éléments.

Si vous recherchez le luxe, quelque chose comme le Breeo Luxeve Il peut également être intéressant de s’y intéresser. Il s’agit d’un foyer sans fumée de 33 pouces disponible en quatre couleurs extérieures et cinq couleurs de verre décoratives. Bien que ces modèles Breeo soient moins portables, ils ont du punch en termes de design.

Où acheter le poêle Solo Stove Bonfire 2.0

VIA LE MARCHAND

VIA LE MARCHAND Achetez sur Solo Stove Acheter sur Amazon Achetez chez Walmart Comparaison de produits Réchaud Solo Bonfire 2.0 Lorsque vous ne pouvez pas choisir entre portable et permanent, Bonfire est les deux.

Le Réchaud Solo Bonfire 2.0 Le prix de détail varie entre 250 et 300 dollars, selon les offres et les soldes en cours. Le meilleur endroit pour acheter le Bonfire 2.0 est sur le site Web de la marque où vous trouverez probablement le meilleur prix. Vous pouvez également acheter le Solo Stove Bonfire 2.0 sur Amazon et Walmart.

Où acheter la série Breeo X

VIA LE MARCHAND

VIA LE MARCHAND Achetez sur Breeo Acheter sur Amazon Achetez chez Home Depot Comparaison de produits Foyer sans fumée Breeo série X La série X de Breeo élève votre expérience de foyer, de haut en bas.

La série Breeo X est vendue au détail pour environ 400 $ pour le X19, 600 $ pour le X24, 1 400 $ pour le X30 et 2 800 $ pour le X42. Vous pouvez faire vos achats sur le site Web de la marque ou chez d’autres détaillants comme Amazon ou The Home Depot.

Que vous choisissiez Breeo ou Solo Stove, les deux choix font monter la chaleur lors des fêtes dans la cour cet été, nous en sommes sûrs.

Des reportages supplémentaires ont été réalisés par Anthony O’Reilly, Bricoleur familial écrivain.