Qu’est-ce qu’une véranda sur une maison et qu’est-ce qui la rend différente ?

Si vous cherchez à transformer votre espace extérieur ou simplement à améliorer l’espace dont vous disposez actuellement, l’étape de recherche peut être écrasante. Vous risquez de vous retrouver à trébucher sur la pléthore de termes qui décrivent les structures extérieures. Véranda, patio, lanai, quelle est la différence entre tous ces termes ? Vous ne pouvez pas faire de plans tant que vous ne savez pas avec quoi vous travaillez.

Nous avons parlé à deux experts, Jackie Mosher, directrice de l’exploitation et cofondatrice de Dzinly, et Ariana Lovato, propriétaire et designer principale chez Honeycomb Home Design, pour répondre à certaines des questions les plus fréquemment posées sur les vérandas.

Qu’est-ce qu’une véranda ?

Mosher décrit une véranda comme « un sanctuaire luxueux en plein air qui s’enroule autour de plusieurs côtés de votre maison, mélangeant harmonieusement vos espaces de vie intérieurs et extérieurs ». Lovato ajoute qu’il s’agit « d’un porche couvert en plein air. Il peut avoir des murs pour le protéger des éléments ». C’est une belle structure dans laquelle vous pouvez organiser des fêtes ou simplement l’utiliser pour profiter de votre jardin.

Combien coûte la construction d’une véranda ?

Le prix de construction d’une véranda peut varier considérablement en fonction de vos besoins. « En raison de son intégration à la maison et de l’inclusion d’éléments de toiture et de finition détaillés, une véranda de base coûte environ 25 000 $ », explique Mosher. « En fonction de la complexité et des détails de conception, le coût peut augmenter considérablement, ce qui en fait un ajout sur mesure qui reflète votre style unique. »

« (Le coût) dépend de l’endroit où vous vous trouvez, mais les coûts en Californie pour construire quelque chose comme ça peuvent être de 100 $ le pied carré », explique Lovato.

Véranda ou porche : quelle est la différence ?

« Considérez une véranda comme une extension de votre espace de vie intérieur, conçue pour se fondre harmonieusement avec l’extérieur », explique Mosher. « À l’inverse, un porche sert principalement d’entrée charmante à votre maison, ajoutant une touche architecturale à l’entrée principale. »

Lovato résume la différence entre les deux en disant : « Une véranda couvre généralement plusieurs côtés d’une maison ; considérez-la comme un porche enveloppant. Les porches ne sont généralement soumis qu’à une seule élévation. »

Véranda ou patio : quelle est la différence ?

Mosher décrit une véranda comme « toujours couverte et s’étendant généralement sur plusieurs côtés de la maison, offrant un refuge confortable et abrité ». En comparaison, un patio est « généralement un espace extérieur non couvert s’étendant d’un côté de la maison, parfait pour se prélasser au soleil ».

Lovato explique qu’une autre différence est que les patios peuvent être détachés ou attachés, mais les vérandas sont toujours attachées.

Véranda ou balcon : quelle est la différence ?

La principale différence entre les vérandas et les balcons réside dans l’élévation. « Les balcons sont situés au deuxième étage ou plus haut, tandis que les vérandas sont au rez-de-chaussée », explique Lovato.

Mosher développe ce point en décrivant une véranda comme « un havre de paix tentaculaire au premier étage, qui s’enroule autour de plusieurs côtés de la maison, offrant un accès facile et des vues panoramiques ». Elle explique qu’un balcon « est souvent découvert, s’étendant d’un seul côté de la maison, (et) idéal pour profiter d’une vue surélevée ».



Véranda ou Lanai : quelle est la différence ?

La taille est l’un des facteurs qui différencient une véranda d’une véranda. Mosher décrit une véranda comme « un espace patio couvert sur un côté de la maison, généralement à l’arrière ». En revanche, une véranda, dit-elle, « est un espace de vie plus vaste qui s’étend sur plusieurs côtés, offrant une expérience de vie en plein air plus étendue ».

Selon Lovato, « un lanai est un terme hawaïen qui désigne une pièce en plein air », ajoutant qu’« avec un lanai, la connectivité avec l’intérieur d’une maison est plus importante ». En revanche, une véranda « n’offre pas autant de connectivité intérieure ».

D’où vient le mot véranda ?

Selon Merriam-Webster, le mot « véranda » a des racines étymologiques dans le portugais, l’hindi et le sanskrit, entre autres langues. La plupart de ces mots racines décrivent des balustrades, des barrières ou des parapets.

À propos des experts

Jackie Mosher est le COO et co-fondateur de Dzinly.

est le COO et co-fondateur de Dzinly. Ariana Lovato est la propriétaire et la principale créatrice de Honeycomb Home Design, une entreprise basée en Californie. Elle est créatrice associée de cuisines et de salles de bains auprès de la NKBA, membre de l’Alliance ASID, et a été nommée ASID One to Watch 2021. Elle est également agent immobilier et a fondé Honeycomb Gives Back, une organisation à but non lucratif qui rénove les chambres des enfants ayant des besoins spéciaux.

Sources