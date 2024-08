Ce n’est un secret pour personne que l’installation de panneaux solaires peut vous faire économiser de l’argent à long terme. Des coûts de facture énergétique réduits aux allégements fiscaux, l’utilisation de l’énergie solaire présente de nombreux avantages financiers. Et maintenant, grâce à la nouvelle loi de réduction de l’inflation de 2022, les crédits d’impôt fédéraux pour l’installation de panneaux solaires sont plus nombreux que jamais.

Si vous êtes curieux d’installer des panneaux solaires, voici tout ce que vous devez savoir sur le crédit d’impôt pour panneaux solaires, y compris comment vérifier votre éligibilité et en profiter.

Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour panneaux solaires ?

Programme dans le cadre duquel le gouvernement fédéral rembourse les propriétaires pour l’installation de panneaux solaires. Jusqu’à 30 % des coûts des matériaux, de l’installation, des permis et des frais seront couverts pour les panneaux solaires installés d’ici la fin de 2032. Pour les panneaux installés en 2033, le crédit tombe à 26 %, puis à 22 % en 2034.

Suis-je admissible au crédit d’impôt pour panneaux solaires ?

Selon Sky Power Solar, « toute personne qui achète et installe un système PV (photovoltaïque) et paie des impôts fédéraux est éligible à cette incitation solaire. »

Cependant, vous devez être le propriétaire du système photovoltaïque pour être admissible. Cela signifie que vous devez acheter le système solaire vous-même, avec vos propres fonds ou un prêt. Le système acheté peut être installé sur votre propriété principale, mais ceux installés sur des maisons de vacances, des propriétés locatives et des camping-cars stationnaires sont également admissibles au crédit d’impôt.

Comment fonctionne le crédit d’impôt pour panneaux solaires ?

Juan Silva/Getty Images

Selon le New York Times, le crédit d’impôt pour panneaux solaires « réduit votre facture dollar pour dollar ». Cela signifie que si vous devez de l’argent lorsque vous déclarez vos impôts, le crédit réduit directement ce montant. Mais si vous ne devez pas d’impôt fédéral, « vous n’obtiendrez aucun remboursement du crédit », selon le Times. Vous ne pouvez donc pas gagner d’argent avec le crédit d’impôt.

April Walker, responsable principale de la pratique fiscale et de l’éthique à l’American Institute of Certified Public Accountants, a déclaré au Times que le crédit non utilisé peut être reporté sur les années fiscales futures, vous permettant d’atteindre le montant total du remboursement de 30 %.

Combien d’argent vais-je économiser en passant à l’énergie solaire ?

Cela varie considérablement en fonction de votre situation personnelle. Certains facteurs peuvent affecter votre facture, notamment :

La quantité d’électricité que vous utilisez ;

Combien de panneaux solaires installez-vous ;

L’orientation de votre maison (vers ou loin du soleil) ;

La quantité d’ombre que reçoit votre maison.

De toute évidence, les maisons très ombragées ne bénéficieront pas autant que les endroits plus ensoleillés. De même, les grandes installations solaires vous coûteront naturellement plus cher que les plus petites, même si le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

Enfin, vous pourriez avoir droit à davantage d’incitations fiscales de la part de votre gouvernement d’État ou à des remises d’installation de la part de votre compagnie d’électricité.

Pour avoir une meilleure idée des économies que vous pourriez réaliser en passant à l’énergie solaire, essayez d’utiliser le calculateur en ligne de l’entreprise d’installation solaire SunPower. Cependant, pour une analyse complète des remises sur les panneaux solaires qui vous sont spécifiquement offertes, il est préférable de vous adresser à un fiscaliste.

Comment puis-je demander le crédit d’impôt pour panneaux solaires ?

Selon TurboTax, pour demander le crédit d’impôt pour panneaux solaires, vous devrez remplir le formulaire 5695 de l’IRS dans le cadre de la déclaration de revenus de l’année concernée. La partie I du formulaire vous aidera à calculer votre crédit d’impôt, et ce résultat numérique pourra ensuite être saisi sur votre 1040.

Si vous avez oublié de demander le crédit pour l’année où vous avez acheté les panneaux, vous pouvez toujours produire une déclaration modifiée pour le demander.