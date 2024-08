Comment recharger le climatiseur d’une voiture

Améliorez le refroidissement du climatiseur de votre voiture avec un kit de recharge de climatisation facile à utiliser. Vous pouvez le faire en quatre étapes simples. Nous vous indiquons également quand cela ne fonctionnera pas et quand vous devez confier votre problème de refroidissement à un professionnel.

Si le climatiseur de votre voiture soufflait de l’air glacial l’année dernière mais ne refroidit pratiquement plus aujourd’hui, il est probable qu’il ait perdu du réfrigérant au cours de l’hiver. Cela se produit dans les véhicules plus anciens lorsque les joints vieillissants se contractent et qu’une partie du réfrigérant s’échappe.

Faire le plein d’un système de climatisation de voiture peut généralement vous renvoyer dans le froid. C’est une réparation automobile facile à faire soi-même si votre véhicule a été fabriqué après 1993 et ​​est rempli de réfrigérant R-134a (vérifiez l’étiquette sous le capot ou la section des spécifications de votre manuel du propriétaire pour vous en assurer).

Note: Certains États imposent des restrictions sur la vente de réfrigérant R-134a aux consommateurs. Dans certains cas, les bidons peuvent avoir une conception différente, nécessitant des procédures de charge différentes. Recharger la climatisation ne résoudra pas tous les problèmes de climatisation. Mais si vous êtes prêt à parier environ 50 $ sur un kit de recharge de climatisation, vous pourriez devenir un gars cool en moins d’une heure. Vous pouvez économiser environ 100 $ en frais de main-d’œuvre en effectuant vous-même le travail de recharge de la climatisation de la voiture.

Arrêtez-vous dans n’importe quel magasin de pièces détachées automobiles et prenez un kit de recharge de climatiseur R-134a. J’ai utilisé le produit A/C Pro Recharge Kit car il était livré avec une jauge réutilisable et un raccord à connexion rapide, et le réfrigérant contenait un additif de conditionnement d’étanchéité. Mais vous pouvez utiliser n’importe quelle marque pour recharger un climatiseur de voiture.

Avertissement: Les compresseurs de recharge de climatisation électrique des voitures hybrides sont incompatibles avec les huiles et les conditionneurs d’étanchéité utilisés dans de nombreux kits de recharge vendus au détail. L’utilisation d’un kit de recharge de climatisation automobile inapproprié peut entraîner une décharge électrique mortelle. Vérifiez l’étiquette du produit de recharge de climatisation pour voiture pour savoir s’il est compatible avec votre véhicule hybride avant de l’acheter. En cas de doute, confiez-le à un professionnel.

Prudence

Soyez prudent lorsque vous effectuez ce projet, car vous travaillerez à proximité de pièces et de courroies chaudes et à rotation rapide dans le compartiment moteur de votre véhicule. Il est important de porter des vêtements appropriés, une protection pour les yeux et de suivre toutes les instructions de précaution figurant sur le manuel du kit de réfrigérant, car une utilisation incorrecte peut provoquer des engelures ou des blessures oculaires graves.