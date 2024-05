Voici pourquoi vous ne devriez pas tuer les abeilles dans votre jardin

Daniel Prudek/Shutterstock

Même si les abeilles sautillant d'une fleur à l'autre sont pittoresques à observer, voir des abeilles déranger un barbecue dans le jardin ne l'est certainement pas. Elles peuvent sembler être des créatures embêtantes dont il faut se débarrasser, mais il y a beaucoup de choses que vous ignorez peut-être sur les abeilles, en particulier l'impact qu'elles ont sur nos moyens de subsistance.

Que font les abeilles ?

Le but principal des abeilles, en particulier des abeilles mellifères, est d’aider à polliniser les plantes qui les entourent. Selon le Département d’entomologie de l’Université d’État de Pennsylvanie, les pollinisateurs (comme les abeilles) contribuent à fertiliser les plantes, ce qui entraîne « la formation de graines et de fruits entourant les graines ». Les pollinisateurs sont nécessaires aux trois quarts de nos principales cultures vivrières, notamment les fruits, les légumes et les noix. On estime que 300 000 espèces de plantes ont besoin de pollinisateurs. Cela représente environ 80 à 95 pour cent des espèces végétales. Sans pollinisateurs, le nombre de cultures dont nous disposons en subira un sérieux coup.

D’autres pollinisateurs peuvent contribuer à ce processus, notamment les papillons, les coléoptères et les mouches. Même certains oiseaux et chauves-souris peuvent être des pollinisateurs. Cependant, les abeilles de diverses espèces sont connues pour être des pollinisateurs naturels des plantes.

Les abeilles sont-elles en danger ?

Malheureusement, depuis des années, on assiste à un déclin alarmant des abeilles dans le monde. L'Université du Vermont a publié une étude indiquant que 23 pour cent de la population d'abeilles sauvages a diminué entre 2008 et 2013. 139 comtés dans certaines parties de la Californie, du nord-ouest du Pacifique, du Midwest, de l'ouest du Texas et de la vallée du fleuve Mississippi ont été les plus durement touchés. l'abeille décline. Étant donné que 39 % des terres cultivées aux États-Unis dépendent des pollinisateurs pour leurs cultures (y compris les vergers de pommiers et les champs de citrouilles bien-aimés à l’automne), nous sommes confrontés à une menace sérieuse.

En prenant soin des abeilles, notre monde peut bénéficier en termes de revenus agricoles et d’approvisionnement alimentaire nutritif. Vous ne pourrez peut-être pas apporter de grands changements au niveau industriel, mais en tant que personne possédant votre propre paysage, vous pouvez contribuer de plusieurs manières à sauver les abeilles.

Premièrement, ne les tuez pas. Laissez-les tranquilles, nous en avons besoin.

Deuxièmement, si vous cherchez un moyen de les dissuader de votre terrasse, pourquoi ne pas construire ou acheter une ruche et l’installer plus loin de la terrasse ? Cette ruche ne produira ni miel ni cire d'abeille que vous pourrez utiliser, mais elle aidera à donner aux abeilles indigènes un endroit où se rassembler.

Enfin, pourquoi ne pas ajouter les plantes qu’ils aiment à votre paysage ? Ces plantes respectueuses des abeilles seront si attrayantes pour ces abeilles qu'elles ne remarqueront peut-être même pas tout le plaisir que vous avez sur la terrasse.