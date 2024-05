Quels projets extérieurs de maison ont le plus de valeur en 2024 ?

Le projet extérieur que vous envisagez en vaut-il la peine ? Pouvez-vous récupérer le coût de votre projet de porte de garage ou de revêtement extérieur au moment de vendre ? Si ces questions vous préoccupent lorsque vous examinez les devis et les estimations, vous n’êtes pas seul.

Heureusement, chaque année, Zonda publie son populaire rapport Coût/Valeur. Ce rapport (également connu sous le nom de CVV) examine les projets les plus populaires et compare leurs coûts à la valeur qu'ils ajoutent à la maison. Le rapport 2024 s'est fortement penché sur les projets extérieurs, optant pour la valeur de l'attrait extérieur plutôt que sur l'efficacité énergétique ou même en augmentant l'empreinte au sol de la maison.

À venir, plongez-vous en profondeur dans les dernières tendances en matière de projets extérieurs et la valeur qu’ils ajoutent aux maisons.

Zonda dit que les projets extérieurs gagnent la journée

Le dernier rapport Coût/Valeur de Zonda montre que les projets extérieurs peuvent générer le plus grand retour sur investissement (ROI). En fait, sur les 23 projets avec le meilleur retour sur investissement répertoriés par Zonda, neuf étaient uniquement des projets extérieurs (nous n'avons pas inclus dans notre décompte la rénovation des grandes entrées ou le remplacement des fenêtres, qui figurent tous deux sur la liste à divers titres).

Ces neuf projets comprennent le remplacement de portes de garage, le remplacement de portes d'entrée en acier, le placage extérieur en pierre, le remplacement de revêtements extérieurs en vinyle et en fibrociment, l'ajout de terrasses en composite et en bois et le remplacement de toiture en bardeaux et à joints debout. Leur retour sur investissement moyen ? Un énorme 107 pour cent (arrondi à quelques décimales).

Ce retour sur investissement élevé constitue une nette différence par rapport à la moyenne des autres projets de la liste. Le retour sur investissement moyen est d'environ 55 % pour les projets impliquant de nouvelles fenêtres, des rénovations de salles de bains de différentes qualités, des rénovations de cuisines de différentes qualités et même des conversions de CVC – et certains de ces projets avaient des prix très élevés.

Quels projets ont offert le plus grand retour sur investissement ?

L'établissement de votre budget est un élément important de la planification de toute rénovation. Mais savoir combien un projet pourrait rapporter en termes de valeur de revente de la maison est un facteur important à considérer. Le rapport de Zonda a évidemment montré que les projets extérieurs offrent le plus grand retour sur investissement, mais quels projets offrent les meilleurs pourcentages de retour ? Indice : les projets à moindre coût présentant d’importants avantages en matière d’attrait extérieur ont obtenu les meilleurs résultats.

Globalement, le projet ayant généré le meilleur retour sur investissement en 2024 était le remplacement d’une porte de garage. En moyenne, ce projet a coûté environ 4 513 $ et a généré une plus-value de 8 751 $ pour un pourcentage de rendement de 194 %. En deuxième position se trouve le remplacement d'une porte d'entrée en acier, qui a coûté en moyenne 2 355 $ et a généré une augmentation de valeur de 4 430 $ pour un retour sur investissement de 188 %.

Le rendement le plus faible de l'enquête appartenait au remplacement d'une toiture à joints debout, qui coûtait en moyenne 49 928 $, ajoutait 24 034 $ et fournissait un rendement de seulement 48 pour cent.

Voici une liste complète des neuf projets extérieurs du top 23, leurs coûts, leurs valeurs et le retour sur investissement qu'ils génèrent :

Projet Coût Valeur ajoutée % de retour sur investissement Remplacement de porte de garage 4 513,00 $ 8 751,00 $ 194% Remplacement de la porte avant en acier 2 355,00 $ 4 430,00 $ 188% Placage De Pierre Manufacturée 11 287,00 $ 17 291,00 $ 153% Remplacement du revêtement extérieur : fibrociment 20 619,00 $ 18 320,00 $ 88% Ajout de terrasse : Bois 17 615,00 $ 14 596,00 $ 83% Remplacement du revêtement : Vinyle 17 410,00 $ 13 957,00 $ 80% Ajout de pont : Composite 24 206,00 $ 16 498,00 $ 68% Remplacement de la toiture : bardeaux d'asphalte 30 680,00 $ 17 461,00 $ 57% Remplacement de la toiture : Toiture métallique à joints debout 49 928,00 $ 24 034,00 $ 48%

CVV 2023 vs 2024 : qu'est-ce qui a changé ?

Ce n’est pas nécessairement une grande nouvelle que les projets extérieurs ayant un impact majeur sur l’attrait extérieur se classent en tête du rapport CVV 2024. Le rapport de l'année dernière a également souligné la valeur élevée de ces projets. Par exemple, la deuxième place sur l'ancienne liste revenait aux portes de garage, avec un coût de 4 302 $ et une valeur ajoutée de 4 418 $, ce qui donnait un pourcentage de retour sur investissement de 103 % (arrondi au supérieur). La troisième place est allée au placage de pierre, qui a coûté 10 925 $, a ajouté 11 177 $ en valeur et a rapporté un peu moins à 102 pour cent.

Le changement le plus surprenant a été la première place. En 2023, les conversions en électrification CVC étaient n°1, coûtant 17 747 $ et ajoutant 18 366 $ en valeur pour un retour sur investissement de 103,5 %. Cette année, les conversions CVC sont tombées à la 12e place globale, générant un retour sur investissement de seulement 66 %.

Voici où se situent les 9 meilleurs projets extérieurs de cette année :

Projet Retour sur investissement 2023 Classement 2023 Retour sur investissement 2024 Classement 2024 Remplacement de porte de garage 103% 2 194% 1 (+1) Remplacement de la porte avant en acier 101% 4 188% 2 (+2) Placage De Pierre Manufacturée 102% 3 153% 3 Remplacement du revêtement extérieur : fibrociment 86% 6 88% 6 Ajout de terrasse : Bois 50% 13 83% 7 (5+) Remplacement du revêtement : Vinyle 95% 5 80% 8 (-3) Ajout de pont : Composite 40% 17 68% 10 (+7) Remplacement de la toiture : bardeaux d'asphalte 61% 11 57% 14 (-3) Remplacement de la toiture : Toiture métallique à joints debout 49% 14 48% 17 (-3)

Ce que cela signifie pour les professionnels en 2024

À vrai dire, la Zonda CVV est l'un des outils de vente les plus précieux que le professionnel moyen puisse utiliser. Armés d'informations sur les projets qui offrent le meilleur retour sur investissement, ils peuvent utiliser les données pour les aider à conclure leurs ventes. En comparant le rendement du client à ses marges bénéficiaires, les entrepreneurs peuvent choisir dans quels projets se spécialiser, surtout si ces projets se vendent eux-mêmes.

Les agents immobiliers commenceront également à partager ces données avec leurs clients. Si vous êtes un entrepreneur, envisagez de contacter des agents immobiliers pour établir des relations et vérifiez auprès de vos fournisseurs pour vous assurer qu'ils disposent d'un approvisionnement constant en matériaux pour ces projets populaires en 2024.