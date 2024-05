Comment faire une balançoire à disque en bois

Voici comment faire balancer un disque de deux manières différentes. Une version élaborée utilisant un tour à bois et une version plus simple utilisant une toupie.

Construire une balançoire à disque à l'aide d'un tour à bois est probablement l'un de mes projets préférés. À vrai dire, tout ce qui est fait sur un tour sera parmi mes favoris car il est mon outil préféré de tous les temps ! Une fois que vous connaissez les bases du tournage sur bois, faire balancer un disque sur un tour est le tournage sur bois 101.

Un tour à bois est statistiquement le dernier outil qu’un menuisier décide d’utiliser. La courbe d'apprentissage est abrupte et l'investissement initial pour démarrer peut être coûteux. Cependant, il existe des moyens de mettre la main sur un tour sans en acheter un. Certains magasins de menuiserie donnent des cours et organisent des ateliers ouverts, et de nombreux clubs de tournage sur bois mettent des tours à la disposition de leurs membres. Je vous le promets : une fois que vous aurez essayé le tournage sur bois, vous aurez envie d'en faire plus.

Je partage ici les étapes pour réaliser un disque oscillant sur un tour, un projet de tournage sur bois très simple une fois que vous maîtrisez les bases. Alternativement, vous pouvez choisir d'utiliser un routeur pour construire la balançoire, dont je parle également ci-dessous.