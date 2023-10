Voici les villes les plus riches du Missouri, d’après les dernières données du recensement

Dans des études récentes, nous avons analysé et ciblé les villes les plus riches d’un certain nombre d’États du sud des États-Unis, notamment l’Alabama, la Floride et la Géorgie. Nous avons déterminé les villes les plus riches dans chaque cas sur la base de plusieurs facteurs financiers clés. Cette fois-ci, nous nous tournons vers un autre État, à cheval sur le Sud et le Midwest : le Missouri.

Nous avons analysé plus de 1 000 villes de l’État afin d’identifier les villes les plus riches du Missouri. La manière dont nous avons évalué et noté le classement de chaque ville est détaillée ci-dessous.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche du Missouri, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État dans son ensemble.

Quelles sont les villes les plus riches du Missouri ?

Afin de dresser cette liste des villes les plus riches du Missouri, nous avons extrait les données de l’American Community Survey 2022 du Census Bureau. À partir de là, nous avons construit un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches du Missouri :









Quelques remarques importantes à garder à l’esprit concernant les données du recensement : Pour certains facteurs, leurs chiffres ont des limites supérieures. Par exemple, pour le revenu médian des ménages, le Census Bureau a une limite supérieure de « 250 000 $+ ». Pour la valeur médiane d’une maison, la limite supérieure est de « 2 000 000 $+ ». Troisièmement, pour les impôts fonciers médians payés, la limite supérieure est de « 10 000 $ et plus ». Pour ces raisons, l’ensemble de données sur le revenu moyen ou moyen des ménages est essentiel car le Bureau du recensement dispose de chiffres exacts à ce sujet. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches du Missouri et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :

La ville la plus riche du Missouri dans notre classement est Country Life Acres, un village de seulement 34 ménages au total, situé à environ 19 miles à l’est de Saint-Louis. À Country Life Acres, le revenu médian des ménages dépasse 250 000 $, tandis que le revenu moyen des ménages de 617 688 $ est le plus élevé du Missouri. La valeur médiane déclarée des maisons à Country Life Acres – 1 527 800 $ – est également la plus élevée de l’État. Sans surprise, les impôts fonciers médians payés chaque année à Country Life Acres dépassent 10 000 $.