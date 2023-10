Achetez un chalet de station de ski vintage et un peu d’histoire du ski en Californie pour 4 millions de dollars

Un chalet de montagne construit en 1942 pour l’un des premiers bailleurs de fonds de l’une des plus anciennes stations de ski de Californie est arrivé sur le marché pour la première fois. La maison familiale de trois étages de la station de ski Sugar Bowl, près du lac Tahoe, a joué un rôle central en rassemblant les premiers passionnés de ski qui s’étaient engagés à amener le ski dans la Sierra Nevada de manière importante.

La maison située au 950 Paint Brush Hill Court à Truckee a été construite pour Jerome Hill, héritier d’une fortune ferroviaire et cinéaste, musicien et compositeur hollywoodien accompli. Lui et le jeune Walt Disney ont été les premiers partisans de la vision du champion de ski autrichien Hannes Schroll d’acheter un terrain pour créer une station de ski de premier ordre à Donner Summit.

Le chalet a été conçu par l’architecte de San Francisco William Wurster, qui a créé le pavillon alpin traditionnel de Sugar Bowl qui existe encore aujourd’hui. Son style est indélébile lié au caractère ancien de la station et continue d’être le cœur d’une communauté montagnarde très unie. (Wurster deviendra ensuite doyen de l’Université de Californie, de l’École d’architecture de Berkeley, concevra plus de 200 résidences modernistes dans la Bay Area et co-concevra Ghirardelli Square à San Francisco.)

Hill et sa famille ont apprécié la maison de sept chambres ; Schroll, qui a épousé la sœur de Hill, vivait à proximité.

Jeff Brown de Tahoe Mountain Realty affirme que la caractéristique la plus remarquable du chalet est son emplacement. « De toute évidence, (Hill) avait le tout premier choix de propriétés », a déclaré Brown. « Il a choisi celui-ci pour des raisons liées à la vue. Vous regardez directement ce qu’on appelle maintenant le Mont Disney. C’est une vue remarquable et spectaculaire, et elle offre sans doute le meilleur accès au ski de tout le Sugar Bowl.

À l’intérieur, des poutres apparentes et des plafonds en bois créent des designs qui ressemblent à des œuvres d’art à part entière. Les grands espaces permettent des espaces de couchage divertissants et confortables avec des plafonds en pente.

« La maison est conçue comme de grands espaces permettant aux gens de se rassembler », a déclaré Brown. « Le plan d’étage n’est pas conforme aux mesures traditionnelles, lorsque nous décrivons un nombre X de chambres, un nombre X de salles de bains et une superficie en pieds carrés. Cette maison a été construite sans tout cela à l’esprit. Il a été construit autour d’une magnifique cheminée en pierre, avec ces plafonds voûtés à colombages et cette terrasse qui s’étend juste au-dessus de la rivière Yuba avec vue sur le mont Disney.

La maison reste en grande partie intacte malgré son âge ; seule la cuisine a été rénovée au fil du temps. Il dispose de quatre salles de bains et couvre près de 7 000 pieds carrés. Il y a un logement de gardien au niveau de base et des espaces de vie aux deux étages supérieurs, y compris un endroit spécial près de la suite principale où Hill tiendrait la cour avec sa nièce et son neveu. « À cette époque, avant la télévision par câble et Internet, ils se réunissaient avec leur oncle et faisaient simplement de la musique dans cette pièce », a déclaré Brown.

La maison est située dans un coin tranquille du Village at Sugar Bowl, une communauté en bordure de sentier qui comprend des commodités exclusives, telles qu’un service de chenillettes vers et depuis votre porte en hiver (il n’y a pas de routes pavées) ; accès à la Sugar Bowl Ski Team and Academy, une école préparatoire universitaire pour les skieurs de compétition ; et accès au lodge et aux ascenseurs privés avec la communauté composée majoritairement de propriétaires de résidences secondaires.

Sugar Bowl a gagné sa place dans l’histoire du ski en Californie parce qu’elle a été l’une des premières stations à populariser ce sport de neige alors naissant. Il a ouvert ses portes en 1939 et a attiré des foules parmi lesquelles des stars hollywoodiennes venues dévaler les pistes et emprunter le premier télésiège de l’Ouest, imaginé et exploité par Hill. Il en coûte 2 cents pour prendre l’ascenseur et 2 $ si vous voulez descendre en ski.

Disney a continué à lui rendre visite et à amener sa famille au ski. Le 1941 présente une version dessinée de Sugar Bowl Lodge, avec le personnage de Dingo faisant des mouvements de ski comiques sur les pistes.

Le prix du chalet est de 4 millions de dollars. Dylan Griffin de Tahoe Mountain Realty est l’agent vendeur.