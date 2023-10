Comment construire une balançoire de porche

Le glissement doux et doux de cette balançoire de porche vous fera rêver pendant des heures. Vous pourriez même perdre votre ambition pour de bon !

Les coupes simples et les techniques d’assemblage de colle et de vis sans tracas font de cette balançoire un excellent projet de menuiserie pour la première fois. Vous pouvez le construire en un week-end pour quelques centaines de dollars.

Nous avons conçu la balançoire avec un système de suspension unique fabriqué à partir d’un tuyau d’acier noir ordinaire d’un demi-pouce (couramment utilisé pour les conduites de gaz), glissé à travers le cadre de la balançoire pour agir comme un berceau et éliminer la tension sur les joints de bois. Nous avons ensuite fixé des boulons à œil dans le tuyau en acier et les avons recouverts de capuchons en caoutchouc souple pour éviter les éraflures.

Une chaîne en acier soudé soutient l’ensemble de balançoire, solidement fixé à la charpente solide du toit du porche.

Avant de commencer, rassemblez les outils suivants : une scie circulaire, une perceuse avec embouts et tournevis, une scie sauteuse, un mètre ruban, une équerre, un crayon, une ponceuse électrique, une scie à métaux et une clé à molette. Vous aurez également besoin d’avoir accès à une scie à table.

Si vous débutez, vous devrez pré-percer des trous pour chaque vis afin de ne pas fendre le bois ou casser la tige de la vis. Pour faciliter cela, achetez une fraise spéciale capable de faire les deux en une seule opération et dotée d’un pilote à l’extrémité opposée.

Figure A – Détail des pièces

Homme à tout faire familial

Figure B – Vue d’extrémité

Homme à tout faire familial

Liste de coupe

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS A1 2 Renforts de siège latéraux 3/4″ x 5-1/2″ x 17-1/2″ A2 1 Renfort de siège central 3/4″ x 5-1/2″ x 15-1/2″ B 2 Renforts de bras avant 3/4″ x 3-1/2″ x 10-1/2″ C 1 Limon avant 3/4″ x 3-1/2″ x 43″ D 1 Limon arrière 3/4″ x 3-1/2″ x 40″ E 1 Orthèse du bas du dos 3/4″ x 3-1/2″ x 40″ F 1 Attelle centrale du dos 3/4″ x 2-5/16″ x 43″ g 1 Renfort dorsal supérieur 3/4″ x 1-1/2″ x 40-1/2″ H 2 Lattes centrales à l’arrière 3/4″ x 5-1/2″ x 35″ J. 9 Lattes arrières 3/4″ x 2-11/16″ x 35″ K 2 Lattes arrière effilées 3/4″ x 1-13/16″ x 35″ L 2 Supports de bras 3/4″ x 2-1/2″ x 10-1/2″ M 2 Supports de bras horizontaux 3/4″ x 3″ x 22-1/4″ N 6 Lattes de siège 3/4″ x 2-11/16″ x 41-1/2″ P. 2 Bras 3/4″ x 5-1/2″ x 27″ Q 1 Tuyaux en acier 1/2″ (diamètre extérieur 13/16″) x 56″ R. 1 Tuyaux en acier 1/2″ (diamètre extérieur 13/16″) x 51″

Le peuplier est un bon choix

Les nœuds peuvent affaiblir une planche et provoquer un désastre, en particulier sur les meubles d’extérieur. Éloignez-vous du cèdre, du séquoia et du pin tendre pour ce projet. Ils s’abîmeront facilement et ne retiendront pas les vis aussi bien que d’autres bois plus denses.

Optez plutôt pour le sapin, le pin jaune du sud, le cyprès, le peuplier, le chêne blanc ou l’érable. Le chêne et l’érable sont plus difficiles à couper, poncer, percer et visser, donc si vous débutez, évitez-les. Nous avons choisi le peuplier parce qu’il est solide, facilement disponible, facile à travailler et qu’il supporte bien la peinture.