Lors de la grande bulle immobilière et du krach de la fin des années 2000, une grande partie du Sunshine Star State a subi les pires effets. La Floride a été l’un des États les plus touchés par la bulle immobilière. Et le krach qui a suivi a laissé les marchés immobiliers de Floride recoller les morceaux pendant des années.

Près de deux décennies plus tard, la pandémie a contribué à une augmentation notable de la construction de logements et de l’activité d’achat de logements en 2021 et 2022. Cependant, à partir de la série de hausses de taux qui ont débuté en 2022, l’activité du marché immobilier a été confrontée à un vent contraire majeur. Aujourd’hui, une question revient souvent dans l’esprit des gens : le marché immobilier de Tampa va-t-il s’effondrer ?

Poursuivez votre lecture pour découvrir les principales tendances qui se développeront sur le marché immobilier de Tampa en 2023 et la probabilité d’un krach du marché immobilier.

Marché du logement à Tampa 2023 : aperçu

Après avoir analysé les données sur le logement provenant de Redfin

RDFN

Le marché immobilier de la région métropolitaine de Tampa montre des signes de baisse des prix de l’immobilier. Le prix de vente médian pour la région métropolitaine de Tampa dans son ensemble n’a augmenté que de 0,9 %, passant de 376 700 $ en août 2022 à 379 990 $ en août 2023. C’est assez différent de la croissance annuelle d’août 2021 à août 2022, lorsque le prix de vente médian a augmenté de 19,6 %. , de 315 000 $ à 376 700 $.

Toutefois, pour la ville de Tampa proprement dite, le marché du logement est resté dynamique. Le prix de vente médian à Tampa a augmenté de 19,7 %, passant de 380 000 $ en août 2022 à 455 000 $ en août 2023. Sur les 34 villes de la grande région de Tampa Bay, l’augmentation d’une année sur l’autre du prix de vente médian de la ville de Tampa est la troisième taux de croissance le plus élevé de l’étude. Il n’est dépassé que par Carrollwood, où les prix des logements ont augmenté de 48,1 %, et par Keystone, où les prix des logements ont augmenté de 30 %. Le prix de vente médian actuel de Tampa est bien supérieur aux prix de l’ère pré-pandémique. En août 2018, le prix de vente médian à Tampa n’était que de 222 250 $.

Cela dit, près de la moitié des 34 villes que nous avons analysées ont connu une baisse de leur prix de vente médian d’une année sur l’autre :

Les villes du marché immobilier du grand Tampa qui ont connu une baisse des prix de l’immobilier d’une année sur l’autre forment un mélange géographique intéressant. Plusieurs villes sont situées en plein milieu de la péninsule de Pinellas, la péninsule qui abrite Saint-Pétersbourg et Clearwater. La plupart des autres villes sont celles situées à l’ouest et au sud de la ville de Tampa. La ville qui a connu la plus forte baisse des prix de l’immobilier d’une année sur l’autre est Lealman, située dans la partie centrale de la péninsule de Pinellas, à côté de Saint-Pétersbourg : le prix de vente médian a chuté de 27 %, passant de 338 500 $ en août 2022. , jusqu’à 247 000 $ en août 2023. Gulfport, qui a connu la deuxième plus forte baisse des prix, se trouve dans le sud de la péninsule de Pinellas : son prix de vente médian a chuté de 22 %, passant de 472 500 $ en août 2022 à 368,50 $ en août. 2023.

Sur les 34 villes de la région métropolitaine de Tampa que nous avons analysées, sept marchés immobiliers ont connu des taux de croissance annuels à deux chiffres des prix de leurs logements. Deux d’entre eux sont des piliers de la région métropolitaine de Tampa : le marché immobilier de Tampa et celui de Saint-Pétersbourg. Ils ont vu leurs prix de vente médians augmenter respectivement de 19,7 % et 14,3 %. Les cinq autres marchés immobiliers sont principalement des villes proches de la ville de Tampa proprement dite, principalement au nord de celle-ci. Les meilleurs exemples sont Carrollwood – une croissance des prix de l’immobilier de 48,1 % d’une année sur l’autre – et Keystone – une croissance des prix de l’immobilier de 30 % d’une année sur l’autre.

L’inventaire sur le marché immobilier de Tampa est faible dans la plupart des villes

La majorité des villes du marché immobilier du grand Tampa ont connu une baisse des stocks disponibles d’une année sur l’autre. Ce n’est pas une coïncidence si de nombreuses villes qui ont connu une baisse des prix de l’immobilier ont également vu leurs stocks s’accumuler. Par exemple, à Gulfport, le prix de vente médian a chuté de 22 %, tandis que son inventaire disponible a augmenté de 71,4 % : de 56 maisons à vendre en août 2022 à 96 maisons à vendre en août 2023.

En revanche, les banlieues très proches de la ville de Tampa ont connu des baisses significatives. Par exemple, à Keystone, le prix de vente médian a augmenté de 30 %, tandis que son stock de logements a chuté de 40,5 % : de 84 maisons à vendre en août 2022 à 50 maisons à vendre en août 2023.

Pour l’ensemble de la région métropolitaine de Tampa, les stocks disponibles ont diminué de 10,3 %, passant de 11 727 maisons à vendre en août 2022 à 10 519 maisons à vendre en août 2023. Dans la ville de Tampa proprement dite, la baisse a été encore plus forte. De 1 683 maisons disponibles à la vente en août 2022, le marché immobilier de Tampa a vu son stock baisser de 22,2 %, jusqu’à 1 310 maisons à vendre en août 2023.

Les maisons à vendre sur le marché immobilier de Tampa restent sur le marché plus longtemps que l’année dernière

Une autre mesure très utile pour analyser l’activité du marché immobilier est le temps qu’une maison à vendre passe sur le marché avant d’être achetée. Redfin appelle cette mesure le nombre de jours sur le marché, qui représente le nombre mensuel médian de jours sur le marché pendant lequel une maison à vendre se trouve avant d’être retirée du marché. Dans la région métropolitaine de Tampa, le nombre médian de jours sur le marché d’une maison à vendre est passé de 16 jours en août 2022 à 23 jours en août 2023, ce qui équivaut à une augmentation annuelle d’environ 43,8 %. Cependant, dans la ville de Tampa proprement dite, l’augmentation d’une année sur l’autre du nombre médian de jours de commercialisation a été plus faible – 11,1 % – passant de 18 jours de commercialisation en août 2022 à 20 jours de commercialisation en août 2023.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les tendances en jours de mise sur le marché dans les 35 zones que nous avons analysées sur le marché immobilier du grand Tampa :

Le résultat d’un krach du marché immobilier à Tampa

Quant à la question de savoir si le marché immobilier de Tampa va s’effondrer, les données rendent cet événement très improbable. Comme c’est le cas pour de nombreux marchés immobiliers à travers le pays, le marché immobilier de Tampa a connu une modération de l’activité du marché immobilier, cependant, un krach pur et simple ne semble pas se refléter dans les données. Si le marché immobilier de Tampa était au milieu d’une bulle immobilière et que les maisons ne se vendaient pas, les prix des maisons généralement mises en vente verraient leur prix réduit. C’est exactement le contraire qui s’est produit sur le marché immobilier de Tampa. Sur les 34 villes que nous avons analysées, 30 d’entre elles ont vu le pourcentage d’annonces actives avec des baisses de prix diminuer d’une année sur l’autre. Pour l’ensemble de la région métropolitaine de Tampa, le pourcentage d’inscriptions actives avec des baisses de prix a diminué de plus d’un cinquième (20,9 %) : de 49,7 % en août 2022 à 39,3 % des inscriptions actives en août 2022.