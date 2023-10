Les onze pour cent : rencontrez Greta Bajrami, propriétaire d’une entreprise de toiture et de revêtement extérieur

Quand elle avait 10 ans, Greta Bajrami et sa famille ont quitté leur maison dans une Albanie déchirée par la guerre pour le Massachusetts. Pour sa mère, ce changement signifiait passer du statut de médecin à celui de travailler dans une boutique de beignets. Pourtant, elle n’a pas hésité à donner à sa fille l’opportunité de grandir en Amérique.

Aujourd’hui, Bajrami en profite au maximum.

À 32 ans, elle est PDG de Golden Group Roofing, dirigeant les deux bureaux de l’entreprise et sa récente expansion dans le secteur du revêtement extérieur et de l’énergie solaire. Bajrami a développé le premier calculateur de coûts de toiture en ligne pour les propriétaires et a créé l’application Rootless, qui aide les gens à se connecter à des carrières auxquelles ils n’auraient peut-être pas pensé pouvoir accéder. Ce CV impressionnant a été reconnu en 2023 lorsqu’elle a remporté le prestigieux prix Ernst and Young Entrepreneur of the Year.

« J’ai grandi en tant qu’immigrée sans aucun anglais, mais j’aime de plus en plus le rêve américain », dit-elle. «Ma mère m’a toujours dit qu’on pouvait tout faire la tête haute. La voir reconstruire sa carrière m’a appris que j’étais aussi capable de grandes choses.

Nous avons rencontré Bajrami, qui nous a fait part de ses défis en tant que couvreur débutant et de ses réflexions sur la manière de se libérer des attentes des revêtements traditionnels.

Q : Comment en êtes-vous arrivée à choisir la carrière de couvreur ?

UN: J’ai développé un plan d’affaires et une stratégie opérationnelle pour une entreprise théorique lors d’un cours d’entrepreneuriat à l’université. J’ai adoré, mais ce n’était que sur papier. Puis cet été-là, je suis tombé sur une annonce Craigslist pour un contremaître d’entreprise de toiture. Cela payait 300 $ par jour. J’ai commencé à calculer 365 fois 300 $, ce qui était beaucoup, alors j’ai postulé pour le poste. Au début, je n’étais pas nécessairement passionné par le métier de couvreur, mais je savais que j’avais les compétences nécessaires pour gérer les personnes et les chantiers.

Q : Aviez-vous une expérience dans les métiers ?

UN: Non, et lors de mon premier jour sur place, j’étais plutôt mauvais dans mon travail. Ils ont demandé une membrane de protection contre la glace et l’eau, qui est une barrière contre les fuites que l’on utilise sur les systèmes de toiture, et j’ai littéralement pensé qu’ils voulaient de la glace et de l’eau. Je suis donc allé chez CVS pour leur procurer de la glace et de l’eau.

Q : Comment vous êtes-vous intégré ?

UN: Au début, l’équipe a été gentille avec moi, mais cela s’est vite épuisé car la construction est un travail très stressant et rapide. Ensuite, j’ai dû intensifier mes efforts et être celui qui portait les paquets de bardeaux et conduisait les camions. J’ai vite compris que dans cette industrie, on a une place à la table, mais il faut aussi se présenter. Cela a fait de moi le leader fort que je suis aujourd’hui.

Q : Comment êtes-vous passé du statut de contremaître couvreur à celui de propriétaire de votre propre entreprise ?



Avec l’aimable autorisation de Greta Bajrami

UN: J’ai travaillé comme contremaître pendant trois ans et c’était vraiment pénible. Il y a eu beaucoup de moments de doute. Il y a eu beaucoup de larmes. Les réseaux sociaux commençaient à prendre de l’ampleur et je voyais mes amis à Boston prendre un verre pendant que j’étais sur un chantier avec les ongles sales, ayant désespérément besoin d’une douche et mangeant dans une station-service. J’ai eu beaucoup de moments où je voulais arrêter, mais je ne voulais pas être traité de perdant ou d’échec.

L’une des raisons pour lesquelles j’ai tenu bon, c’est que je voulais vraiment prouver au monde qu’une femme peut le faire. Puis, quand j’ai décidé d’ouvrir ma propre entreprise, mon patron de l’époque m’a dit que j’étais fou. Qui allait m’acheter ? Et je lui ai dit que je devais essayer parce que si je ne le faisais pas, je serais malheureux pour le reste de ma vie. Il m’a fallu des semaines pour recevoir mon premier appel, mais à la fin de l’année, j’avais jusqu’à 15 clients.

Q : Quels sont vos projets les plus mémorables ?



Avec l’aimable autorisation de Greta Bajrami

UN: Nous avions un client qui adorait aller à Cape Cod. Elle voulait amener Cape Cod chez elle en ville, mais elle ne pouvait pas se permettre de la secouer. Sa maison était tellement sur le thème de la plage que la seule chose qui manquait était la plage elle-même.

Mais l’extérieur était en vinyle, un revêtement blanc traditionnel. D’autres entrepreneurs voulaient simplement le remplacer par la même chose, mais nous nous sommes dit : « Non, nous avons des options ici. » Quand je lui ai montré les bardeaux composites Beach House Shake de couleur cèdre naturel, elle était si heureuse qu’elle était en larmes. C’était la femme la plus douce et il y avait tellement de passion là-dedans. J’étais vraiment heureux de contribuer à amener Cape Cod chez elle ; d’être plus qu’un simple entrepreneur. Des expériences comme celle-là et la découverte de produits uniques à offrir nous ont aidés à développer avec succès notre activité pour inclure le revêtement extérieur.

Q : Quelles tendances observez-vous dans l’industrie ?

UN: Je constate d’énormes changements avec l’utilisation de la technologie, dans les applications depuis les vues d’aigle et l’animation jusqu’à la gestion des clients. J’adore la technologie. Les applications améliorent l’expérience de l’acheteur ; nous pouvons amener numériquement le toit à l’intérieur de leur maison au lieu d’avoir à construire des mini-écrans de toit comme je le faisais auparavant. Grâce à la science et à l’ingénierie, les fabricants révolutionnent également de nombreux produits, du revêtement résistant aux algues aux bardeaux solaires.

Nous sommes également devenus l’une des premières entreprises à fabriquer des toits compatibles avec l’énergie solaire, en intégrant des panneaux comme vous le feriez pour une lucarne. Je pense qu’au cours des 10 prochaines années, vous verrez beaucoup plus de couvreurs commencer à le faire parce que c’est tout simplement logique.

Q : Des conseils à donner à vos collègues couvreurs et bardeurs ?

UN: J’aimerais voir davantage d’entrepreneurs faire preuve de créativité dans leurs projets, comme jouer avec la texture, le style et les nouveaux matériaux du revêtement. Il existe de nombreuses options en matière de produits de construction extérieurs, mais de nombreux entrepreneurs n’en profitent pas. Si nous ralentissons un peu notre rythme et montrons aux propriétaires à quoi nous avons accès, plutôt que ce qui est en stock, nous pouvons vraiment faire une grande différence. Et si nous adoptons cet état d’esprit, nous aurons beaucoup plus de clients satisfaits.

De plus, nos fabricants travaillent 24 heures sur 24 pour produire autant de gammes de produits. Il n’est donc pas juste pour nous de continuer à montrer uniquement les méthodes traditionnelles selon lesquelles cela a toujours été fait. Je pense qu’il est temps maintenant de montrer aux clients toutes les fonctionnalités et de réaliser leurs rêves extérieurs.

Q : Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui se lancent dans les métiers ?

UN: La construction n’est pas pour tout le monde, mais ceux qui l’aiment ont tendance à y rester pour toujours. Si vous acceptez la pression des pièces en mouvement rapide, alors cette industrie est faite pour vous. Trouvez quelqu’un que vous aimez suivre sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux et contactez-le pour voir si vous pouvez le rejoindre en tant que stagiaire d’été.

Cette industrie contient des milliards d’argent, et elle ne disparaîtra jamais car nous aurons toujours besoin de maisons et d’immeubles. Il vous accueillera donc à bras ouverts comme il m’a fait ; homme, femme, immigrant, minorité ; Qui que vous soyez.

Q : Comment avez-vous fidélisé vos employés après le Covid ?



Avec l’aimable autorisation de Greta Bajrami

UN: Beaucoup de gens ne voulaient pas revenir, alors nous avons repensé nos bureaux pour qu’ils ressemblent à un café, avec des canapés, un coin salon surélevé et une table de billard. Freddy et moi nous sommes débarrassés de nos bureaux. Nous sommes désormais assis à une immense table de conférence, afin que tout le monde sache que nous menons avec eux, et non dans les coulisses. C’est l’avenir du leadership.

Personne ne se soucie vraiment de votre titre ou de votre poste prestigieux. Les gens veulent que vous déjeuniez avec eux et que vous parliez avec eux. Ils ont la possibilité d’exploiter leurs talents ailleurs. C’est notre travail de faire savoir que nous les apprécions et valorisons leur opinion. Et jusqu’à présent, ils adorent ça.

Mais ils jouent trop au billard. Je n’aurais jamais dû ajouter la table de billard.

Q : Quels sont vos outils spécifiques aux professionnels ?

UN: Hover est une application que nous utilisons quotidiennement pour donner aux gens la possibilité de jouer et de visualiser à quoi pourrait ressembler leur maison. Notre drone DJI va de pair avec cela. Les drones ont éliminé les échelles de notre équipe commerciale, garantissant ainsi leur sécurité. Bien sûr, il y a les bardeaux composites authentiques Beach House Shake, qui nous ont propulsés dans le secteur du revêtement extérieur. Nous aimons aussi les freins Tapco pour plier l’aluminium et tous les pistolets à clous Hitachi.

Mais plus important encore, parlons de CRM (gestion de la relation client), car c’est ce qui fait réellement tourner notre entreprise. Nous utilisons Leap Job Progress, qui a révolutionné la façon dont nous accompagnons le client de A à Z, en veillant à ne laisser tomber personne. J’aime vraiment ce logiciel et nous l’utilisons quotidiennement au bureau.

Ensuite, je ne sais pas si c’est vraiment un outil, mais il existe une application de suivi Verizon Reveal, qui a également changé la donne. Il nous permet de suivre les itinéraires de nos conducteurs, leurs habitudes de conduite et le temps de conduite que nous passons à effectuer des tâches inutiles. Je suis vraiment passionné par le renforcement des opérations chaque fois que nous le pouvons, notamment en termes de sécurité et d’efficacité. Cette application nous a aidés à devenir une entreprise plus rentable, afin que nous puissions répercuter ces bénéfices sur nos employés grâce à une meilleure qualité de vie et des avantages sociaux.

Biographie de Greta Bajrami

Greta Bajrami est la PDG et fondatrice de Golden Group Roofing à Hudson, Massachusetts. Après avoir obtenu un diplôme en commerce de la Worcester State University, elle a transformé son projet senior en une marque de plusieurs millions de dollars, désormais élargie pour inclure le revêtement extérieur et l’énergie solaire. Bajrami s’est donné pour mission personnelle d’innover dans le processus de construction, d’améliorer l’expérience client et de changer le visage de la construction en défendant les femmes dans l’industrie.

Sa longue liste de distinctions comprend : le prix Ernst and Young de l’Entrepreneur de l’année, la liste Forty Under 40 de ProRemodeler, la finaliste de la professionnelle de la toiture féminine de l’année, le Big 50 du Remodeling Magazine, le 40 Under 40 du Worcester Business Journal, le BBB Market Excellence Award, Massachusetts. Présidente et présidente du National Women in Roofing Council, conseil d’administration exécutif et trésorière de la New England Roofing Contractor Association, et membre du conseil de fondation et du comité des bourses de l’Université d’État de Worcester.

Biographie de l’écrivain Karuna Eberl

Karuna Eberl contribue régulièrement à Family Handyman. Elle a passé les 25 dernières années en tant que journaliste et cinéaste indépendante, racontant des histoires sur les gens, la nature, les voyages, la science et l’histoire. Eberl a remporté de nombreux prix pour ses écrits, son guide de voyage sur les Florida Keys et son documentaire The Guerrero Project.