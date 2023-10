Voici les villes les plus riches de Caroline du Sud, selon les dernières données du recensement

Dans des études récentes, nous avons analysé et identifié les villes les plus riches d’un certain nombre d’États du sud des États-Unis, notamment l’Alabama, la Floride et la Géorgie. basé sur la notation de plusieurs facteurs financiers clés. Cette fois-ci, nous nous tournons vers un autre État du Sud : la Caroline du Sud, l’État de Palmetto.

Nous avons analysé plus de 400 villes de l’État afin d’identifier les villes les plus riches de Caroline du Sud. La manière dont nous avons évalué et noté le classement de chaque ville est détaillée ci-dessous.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche de Caroline du Sud, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État dans son ensemble.

Quelles sont les villes les plus riches de Caroline du Sud ?

Afin de dresser une liste des villes les plus riches de Caroline du Sud, nous avons extrait les données de l’American Community Survey 2022 du Census Bureau. À partir de là, nous avons construit un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches de Caroline du Sud :









Quelques remarques importantes sur les données du recensement : Pour certains facteurs, leurs chiffres ont des limites supérieures. Par exemple, pour le revenu médian des ménages, le Census Bureau a une limite supérieure de « 250 000 $+ ». Pour la valeur médiane d’une maison, la limite supérieure est de « 2 000 000 $+ ». Troisièmement, pour les impôts fonciers médians payés, la limite supérieure est de « 10 000 $ et plus ». Pour ces raisons, l’ensemble de données sur le revenu moyen ou moyen des ménages est essentiel car le Bureau du recensement dispose de chiffres exacts à ce sujet. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches de Caroline du Sud et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :

La ville la plus riche de Caroline du Sud dans notre classement est Kiawah Island, une île-barrière au sud-est de Charleston composée principalement de plages privées et du Kiawah Island Golf Resort. Bien qu’elle soit une petite île en grande partie privée, l’île de Kiawah compte plus de 1 000 ménages au total, soit plus que la plupart des villes les plus riches de Caroline du Sud. Sur l’île de Kiawah, le revenu médian des ménages est de 216 750 $, le plus élevé de Caroline du Sud. Parallèlement, le revenu moyen des ménages, de 366 392 dollars, est également le plus élevé de Caroline du Sud. La valeur médiane des maisons déclarée sur l’île Kiawah est la deuxième plus élevée de notre étude, à 1 442 000 $, et les impôts fonciers médians payés dépassent 8 000 $ par an. Sans surprise, pour la ville la plus riche de Caroline du Sud, selon Data USA, la principale profession en termes d’emploi est celle des affaires et des opérations financières, qui représente 23 % de la main-d’œuvre, suivie par les praticiens du diagnostic et du traitement de la santé et autres professions techniques, qui représentent 23 % de la population active. 21,6% de l’effectif. Les trois principales industries de l’île de Kiawah sont les services professionnels, scientifiques et techniques (31,3 % de la main-d’œuvre), les soins de santé et l’assistance sociale (24,7 % de la main-d’œuvre) et les finances et assurances (10,9 % de la main-d’œuvre).

La deuxième ville la plus riche de Caroline du Sud est Sullivan’s Island, située au nord-ouest de l’île de Kiawah et qui constitue l’entrée du port de Charleston. Sullivan’s Island se distingue par une valeur médiane de sa maison supérieure à 2 millions de dollars, la seule ville de Caroline du Sud à le faire. Le revenu médian des ménages de Sullivan’s Island est de 157 743 $, soit environ 60 000 $ de moins que celui de l’île n°1 de Kiawah, mais reste bien supérieur au revenu médian des ménages de l’ensemble de la Caroline du Sud, 64 115 $. Sullivan’s Island a le deuxième revenu moyen des ménages le plus élevé de Caroline du Sud, à 259 204 $. Il n’est pas surprenant qu’avec des valeurs immobilières aussi élevées, les impôts fonciers médians payés chaque année à Sullivan’s Island s’élèvent à 6 067 $, soit également le deuxième montant le plus élevé de l’État.

La troisième ville la plus riche de Caroline du Sud est DeBordieu Colony, également appelée DeBordieu Beach ou simplement DeBordieu. Il s’agit d’une communauté privée non constituée en société, située au nord-ouest de Charleston et plus proche de Myrtle Beach. DeBordieu est plus petit, avec seulement 364 ménages au total. Avec un revenu médian des ménages de 212 574 $, DeBordieu a le deuxième revenu médian le plus élevé de Caroline du Sud. En termes de revenu moyen des ménages, DeBordieu arrive au troisième rang, avec 233 460 $. La valeur médiane déclarée d’une maison à DeBordieu est de 950 000 $.

La quatrième ville la plus riche de Caroline du Sud est Pawleys Island, une autre île-barrière, celle-ci se trouvant juste au nord de DeBordieu. Son revenu moyen par ménage de 216 598 $ est le cinquième plus élevé de Caroline du Sud, tandis que son revenu médian par ménage est de 130 833 $. Pawleys Island a la troisième valeur médiane des maisons la plus élevée, à 1 291 700 $. L’île Pawleys est très petite, avec seulement 52 ménages au total. Il n’est pas surprenant que pour la ville la plus riche de Caroline du Sud, selon Data USA, la principale profession en termes d’emploi soit celle des postes de direction, qui représente 43,8 % de la main-d’œuvre. Les trois principales industries de Pawleys Island sont les services professionnels, scientifiques et techniques (44,4 % de la main-d’œuvre), les soins de santé et l’assistance sociale (18,5 % de la main-d’œuvre) et le commerce de détail (14,8 % de la main-d’œuvre).

La cinquième ville la plus riche de Caroline du Sud se trouve juste au nord-ouest de Sullivan’s Island – Isle of Palms. Cette ville a un revenu médian des ménages de 134 917 $, ce qui le place au sixième rang le plus élevé de l’étude ; cependant, son revenu moyen par ménage de 228 977 $ est le quatrième plus élevé de Caroline du Sud. Les propriétaires de l’île de Palms paient un impôt foncier médian de 3 093 $ par an, tandis que la valeur médiane de leur maison est de 883 200 $. L’île de Palms est la plus grande, avec plus de 1 900 ménages au total. Le paysage économique de l’île de Palms est différent de celui des cinq autres villes les plus riches de Caroline du Sud. Selon Data USA, les principales industries en termes d’emploi sont les services professionnels, scientifiques et techniques (16,7 % de la main-d’œuvre), les services éducatifs (10,3 % de la main-d’œuvre) et le commerce de détail (10,1 % de la main-d’œuvre).

Parmi les 50 villes les plus riches de Caroline du Sud, la plus grande est Charleston, qui compte 63 760 ménages. La région métropolitaine de Charleston abrite plusieurs des villes les plus riches de Charleston et la ville de Charleston proprement dite se classe au 35e rang.ème ville la plus riche de Caroline du Sud. Le revenu médian des ménages à Charleston est de 76 556 $, tandis que le revenu moyen des ménages est de 111 903 $.