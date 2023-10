Voici ce dont vous avez besoin pour créer une chambre d’hôtel de luxe à la maison

Séjourner dans un hôtel 5 étoiles est toute une expérience sensorielle. L’apparence, la sensation, l’odeur, le son (ou son absence) peuvent créer un environnement de chambre que vous ne voudrez plus jamais quitter. Cependant, vous pouvez recréer le même niveau de luxe à la maison.

Jay Kallos, vice-président directeur de l’architecture chez Ashton Woods à Atlanta, en Géorgie, nous dit que la suite principale est une destination et qu’elle doit ressembler à une oasis. « Il est particulièrement luxueux s’il se trouve dans sa propre zone de la maison, loin des chambres secondaires et de la buanderie. » La confidentialité ouvre la voie, mais il affirme que la superposition des commodités augmente le facteur époustouflant.

« J’aime une entrée avec vestibule qui donne un sentiment d’arrivée – même un hall qui offre un sentiment d’intimité encore plus grand. » Une porte d’entrée mène à la chambre, au placard et à la salle de bain. « Cela vous offre plus d’intimité et crée une pièce beaucoup plus facile à meubler », explique Kallos.

Ensuite, vous devrez considérer les murs de la chambre, et la couleur peut ajouter de la personnalisation et déterminer l’ambiance. «J’aime les chambres sombres, car les couleurs plus sombres introduisent une énergie chaleureuse et isolée», déclare Leigh Spicher, directrice nationale des studios de design d’Ashton Woods, basée à Orlando, en Floride.

Elle recommande d’ajouter un traitement mural spécialisé comme des boiseries ou du papier peint. « Tout type de traitement mural qui n’est pas une peinture basique et neutre fera immédiatement progresser votre conception vers un nouveau niveau de luxe. »

Son point de vue est partagé par Tama Bell, une architecte d’intérieur à Sébastopol, en Californie, qui recommande un traitement mural pour cocooner l’espace. « Nous aimons utiliser la texture, en toile de gazon ou en sisal, parfois en uni – ou vous pouvez aller plus loin et ajouter un motif. » Le but est d’ajouter de l’intérêt, mais elle dit que la pièce doit toujours être au sol et calme.

Éclairage

L’éclairage joue également un rôle dans la création d’une chambre luxueuse. «Nous souhaitons doter une pièce d’un bon éclairage général général, ce qui peut être réalisé avec un éclairage encastré ou ponctuel, selon vos préférences», explique Bell. Elle suggère un lustre pour ajouter du drame et un point focal dans la pièce. « Et, bien sûr, un éclairage de chevet sous forme d’applique ou de lampe de table pour que vous puissiez vous détendre et lire. »

Au lieu de lampes, Spicher recommande également d’utiliser des appliques ou des suspensions. « Cela demande un peu plus de planification avec un électricien, mais l’effort est récompensé par le luxe global – et vous avez plus d’espace sur votre table de nuit », dit-elle.

Bell dit que son équipe aime utiliser des parquets dans toute la maison, puis utiliser des tapis pour ajouter de la douceur sous les pieds. « Le tapis est une telle opportunité de texture et une belle façon d’ajouter de la couleur à une pièce. » Mais l’essentiel est de s’assurer que le tapis est doux et moelleux sous les pieds. «Cela créera une sensation de luxe», explique-t-elle.

Mobilier

En ce qui concerne le lit, Bells dit qu’elle utilise souvent un lit rembourré, ce qui ajoute à la sensation de confort. « Nous aimons personnaliser avec des tissus luxueux au toucher épais, souvent en lin, en boucle ou en mohair si le budget le permet. »

Spicher recommande d’ajouter une belle chaise d’appoint, un banc ou un pouf. « Juste une couche supplémentaire de décor, qui offre également une fonction – un endroit pour lire, mettre vos chaussures, etc. – crée un sentiment de luxe », dit-elle.

La literie et les oreillers complètent le look. « En commençant par un ensemble de draps de bonne qualité, nous aimons le satin et le lin, selon la saison », explique Bell. Elle recommande également une couette ou une couette en duvet, ainsi qu’une superposition d’un couvre-lit et d’une couverture. « Nous essayons d’être disciplinés avec les oreillers, afin que ce ne soit pas une corvée de faire son lit, mais qu’il y ait suffisamment d’oreillers décoratifs pour rendre le lit complet et intéressant. » Terminez avec des draperies ou des stores romains. « C’est tellement amusant d’utiliser pour les revêtements de fenêtres un tissu assorti au papier peint », dit-elle.

Ce sont quelques-uns des éléments qui peuvent contribuer à créer une chambre luxueuse.

Cadre de lit capitonné Saatva Valencia

Vous serez enveloppé de douceur avec le cadre de lit plateforme Saatva Valencia, fabriqué avec des lattes de bois dur et de contreplaqué de qualité supérieure provenant de sources durables, ainsi que des boulons et des supports renforcés. Le revêtement est disponible dans un choix de trois tissus : velours vintage taupe, velours vintage graphite et lin naturel. La tête et le pied de lit sont touffetés à la main et le dossier est autoportant. Remarque : le cadre de lit plateforme nécessite un sommier ou un sommier tapissier.

Matelas Cariloha classique en bambou

Fabriqué avec de la mousse à mémoire de forme de luxe, le matelas Cariloha Classic Bamboo s’adapte à la forme de votre corps et soulage les points de pression. Il est fabriqué à partir de mousse à mémoire de forme au charbon de bambou – naturellement hypoallergénique et respirante – ainsi que de mousse viscoélastique. De plus, la mousse de base crée un flux d’air optimal et garantit que la chaleur n’est pas emprisonnée dans le matelas, ce qui aide à vous garder au frais et à maintenir la forme du matelas.

SFERRA Gizeh 45 Seta Collection

L’élégante collection SFERRA Giza 45 Seta est la collection de literie la plus exclusive de l’entreprise. Chaque article est tissé avec des fibres de soie et du coton égyptien fin pour créer l’effet bicolore d’un tissage satiné. La collection comprend une housse de couette, des taies décoratives, des taies d’oreiller, ainsi que des draps plats et housses. Chaque article de la collection est fabriqué sur commande et confectionné par une équipe de maîtres tisserands en Italie.

The Company Store Banc en velours Alyse

Les choix de couleurs abondent avec le banc en velours Alyse de The Company Store, notamment blanc, baie, encre, papaye, perle, gris acier et gris clair. Le banc en velours fabriqué sur commande est doté d’un siège rembourré à la main et de nombreux coussins pour le rendre aussi confortable qu’élégant. Le magasin de l’entreprise fabrique également un banc en lin.

Rideaux occultants en lin européen Coing

La forme rencontre la fonctionnalité avec les rideaux occultants en lin européen Quince, fabriqués à 100 % en lin européen et dotés d’une doublure occultante 100 % polyester, parfaits pour dormir ou se prélasser au lit pendant la journée. Le traitement double supérieur comprend à la fois des languettes arrière et des dessus de poteaux. Les rideaux sont disponibles en 3 tailles et dans plus d’une douzaine de couleurs, dont gris, bleu, tempête, nuage et sable.

Grande couverture Housse de couette en satin de rêve

Si vous avez un matelas épais/profond, il peut être difficile de trouver une literie pour le recouvrir complètement. Cependant, la housse de couette Big Blanket Co Sateen Dream est 25 % plus grande que les housses de couette classiques, elle peut donc couvrir entièrement votre lit. La couette à 300 fils est douce et respirante, avec une finition satinée. Les choix de couleurs incluent le graphite, le denim, le noir, le bleu marine, le blanc et la crème. L’entreprise fabrique également des ensembles de draps assortis.

Ensemble de housse de couette en coton Tencel à double point

Pour ceux qui préfèrent le coton, l’ensemble de housse de couette en coton Tencel à double point produit une sensation et une finition lisses. L’ensemble de couette provenant de sources responsables est composé de coton et de fibre Tencel naturelle à base d’eucalyptus. Il est exempt de produits chimiques nocifs et le matériau respirant est conçu pour réguler la température. Les choix de couleurs incluent le grès, le blanc brillant, le mauve poussiéreux et le ciel d’hiver. Double Stitch crée également un ensemble de draps assortis.

Oreiller en soie Cosy Earth

Dormez comme un bébé avec ces oreillers en soie Cozy Earth. Ils sont remplis à 100 % de soie de mûrier à longs brins, qui est naturellement respirante et n’emprisonne pas la chaleur. La coque est composée à 100 % de viscose de bambou de première qualité pour une sensation luxueusement douce. Cosy Earth fabrique également des masques de sommeil en soie, traités à l’aloe vera, pour bloquer la lumière.

Ensemble de draps Bedgear Ver-Tex

Si vous avez tendance à dormir chaud, l’ensemble de draps Bedgear Ver-Tex est fait d’un tissu à refroidissement instantané qui est également frais au toucher. Conçus pour favoriser la respirabilité et la circulation de l’air, les draps sont également doux au toucher et le matériau extensible confortable s’adapte à votre corps. L’ensemble de draps est disponible en Misty Blue, Navy Blue, Light Grey et Bright White.

Couverture en laine d’agneau bicolore Brooklinen

Fabriqué à 100 % en laine d’agneau, le jeté en laine d’agneau bicolore Brooklinen est la touche finale au pied de votre lit – ou il peut être drapé sur une chaise. La couverture de 51″ x 70″ est grise d’un côté et noire de l’autre côté. Cependant, Brooklinen vend également la couverture dans une autre combinaison de couleurs, crème d’un côté et beige de l’autre côté.