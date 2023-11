Voici comment « Tomato Girl » votre maison en toute saison

L’une des tendances de design d’intérieur et de mode les plus évoquées cette année était l’esthétique « Tomato Girl ». Ce n’est pas vraiment une microtendance, #tomatogirl compte plus de 25 millions de vues sur TikTok et #tomatogirlfall compte plus de 14 millions de vues. Il est clair que cette tendance n’est pas prête de disparaître. Il y a une bonne raison à cela : c’est raffiné mais fantaisiste, avec une touche de grand millénaire mélangée à une touche de luxe tranquille.

Personne ne comprend cela mieux que le créateur de tendances Joey Wolffer. «Pour moi, l’esthétique de la fille tomate ne se limite pas à incarner une certaine tendance en matière de look, de vêtements ou de maquillage, il s’agit avant tout d’embrasser la simplicité et la nostalgie d’un style de vie sain et campagnard. C’est une façon de se connecter avec la nature, d’adopter la simplicité et de partager une appréciation de la beauté du plein air, ce que nous pratiquons au domaine Wölffer tout au long de l’année.

Voici comment donner à votre maison une esthétique de fille tomate, quelle que soit la saison.

Envisagez de nouvelles couleurs

Neil Marcus, expert interne en intérieur, chef de l’offre d’exploitation et co-fondateur de HomeThreads (un site de commerce électronique qui vend des meubles de maison) affirme qu’il est préférable de penser confortable, rustique et cottage lors de la création d’un look de fille tomate. Ces éléments incluent « des meubles et des tapis vintage, des motifs floraux, des tons terreux et une concentration sur les articles durables et faits à la main ».

Lors de la conversion d’une pièce de l’été de la fille tomate à l’automne de la fille tomate, Marcus recommande d’échanger les couleurs estivales vives et vibrantes contre des tons d’automne plus riches et plus chauds. « Incorporez des nuances comme des rouges profonds, des oranges brûlées, des jaunes moutarde et des bruns terreux. »

Une nouvelle couche de peinture est une façon audacieuse de faire le travail, mais il est beaucoup plus facile de le faire avec des accents et un décor. « Vous pouvez remplacer les tissus d’été légers par des textiles plus lourds et plus confortables. Remplacez les jetés en coton léger par des couvertures en grosses mailles et mettez à jour vos housses de coussin avec des motifs sur le thème de l’automne comme des carreaux ou des feuillages d’automne », explique Marcus.

Comment tomate une chambre de fille

Une chambre peut avoir une atmosphère très tomate avec les bons meubles et accessoires. « Pour votre chambre, choisissez un cadre de lit en fer de style vintage ou un lit à baldaquin en bois qui servira de pièce maîtresse de votre chambre », explique Marcus. Le lit à baldaquin Chapman King en est un excellent exemple.

Décorez ensuite avec des meubles anciens ou vieillis, comme une commode patinée, une vanité vintage ou une armoire shabby chic, comme les armoires de table de nuit rustiques en bois et en canne faits à la main de Durette.

Enfin, Marcus conseille de compléter l’esthétique avec un accessoire imprimé. « Utilisez une literie, des rideaux et des coussins à carreaux vichy ou à motifs floraux pour un look classique de fille tomate. Envisagez un mur d’accent en papier peint floral ou vichy ou choisissez une décoration murale présentant des thèmes botaniques et floraux.

Créer un salon de fille tomate

Un salon de fille tomate est tout aussi confortable qu’élégant. Pensez à la ferme mais avec plus de sophistication. Il n’y a absolument aucune présence d’un panneau indiquant .

Ajoutez des plantes pour une touche de nature ainsi que des fleurs et d’autres éléments naturels, notamment des citrouilles, des courges et des pommes de pin. «Disposez-les sur des tables, des étagères ou comme centres de table pour insuffler à votre espace une ambiance automnale», explique Marcus. « Remplacez les fleurs fraîches d’été par des fleurs d’automne comme des tournesols, des mamans ou des compositions florales séchées. Incorporez-les dans des vases et des couronnes pour une touche saisonnière.

Un endroit qui incarne parfaitement cette tendance est Calissa, qui est l’un des restaurants les plus en vogue de l’extrémité est de Long Island. «Nous aimons l’imaginer comme Mykonos dans les Hamptons», déclare Kylie Monagan, partenaire de Civetta Hospitality et copropriétaire de Calissa. « Le restaurant a été conçu dans le respect de l’esthétique méditerranéenne : murs en plâtre blanc (créés par un maître peintre grec), banquettes flottantes avec coussins en lin italien personnalisés, nombreux rideaux aérés et bougies chaudes, et carrelage en marbre de Carrera coupé au sol. le bar. Notre éclairage intérieur comprend des suspensions en rotin et en paille, qui donnent à la lumière une lueur tachetée et super confortable.

Pour donner un look similaire à votre propre espace salle à manger, Monagan me conseille de se concentrer sur des tons neutres avec beaucoup de textures comme le rotin, la paille, le plâtre, le bois et la pierre. « En termes de décoration saisonnière, gardez-le naturel : bols de grenades ou d’artichauts pendant les mois les plus frais, urnes de roseaux d’eau d’inspiration grecque au printemps, tomates et herbes fraîches en été. Des touches simples peuvent inclure des herbes en pot en terre cuite dans la cuisine, l’incorporation de pièces anciennes en bois peintes en blanc et même le remplacement d’une poubelle par un seau tressé.

Un paysage de table de fille aux tomates

Même si vous ne pouvez pas redessiner une maison entière ou une pièce pour lui donner une ambiance de fille tomate, le faire comme décor de table est incroyablement facile, surtout pendant la période des fêtes. «Je suggérerais d’utiliser des céramiques faites à la main avec des motifs fantaisistes et de mettre en valeur les récoltes de la saison pour qu’elles soient la vedette du spectacle», explique Wolffer. « Ensuite, je superposerais le look avec des bougies coniques, des nappes et des serviettes en lin, de la vaisselle chic et j’ajouterais beaucoup de fleurs pour ajouter de la dimension et compléter le look. »

Intégrez les couleurs naturelles de la saison et récoltez des pommes, des grenades, des citrouilles, du maïs et de la courge musquée sur la table. « Embrassez la nouvelle saison en cuisinant ou en pâtissiant avec ces ingrédients de saison et en savourant les saveurs uniques qu’offre l’automne », partage le créateur de goût.