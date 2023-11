Un quintette de maisons fermées près d’Austin est une particularité architecturale

Un complexe fermé de cinq maisons à l’architecture remarquable s’élève sur un site de cinq acres et demi juste à l’ouest d’Austin, au Texas. Situées dans le quartier chic de West Lake Hills, les maisons de cinq chambres coûtent entre 12,5 et 18 millions de dollars et offrent une surface habitable d’environ 6 700 à près de 10 000 pieds carrés.

Décrites comme un « collectif privé », les cinq résidences contemporaines riches en verre, chacune située sur un terrain d’environ un acre, sont disposées de manière à ce que les maisons aient l’impression « d’appartenir ensemble », disent les concepteurs du projet. L’orientation, les lignes de visibilité, l’aménagement paysager et les cloisons de chaque maison sont positionnés de manière à ce que les structures semblent interagir – ou même s’opposer les unes aux autres – sans sacrifier l’intimité.

Le complexe présente une synergie rare et réfléchie pour ce qui pourrait être juste une autre communauté fermée homogène.

«Il n’y a vraiment rien de tel à Austin», déclare Francisco Uzcategui, fondateur d’Unicus, basée à Houston, une entreprise de conception-construction résidentielle à l’origine du projet. « Il est rare de pouvoir concevoir un ensemble de maisons en cinq lots subdivisés. »

Cinq, comme Uzcategui appelle modestement le projet, ont débuté fin 2021. La première maison sera achevée en novembre et la seconde en décembre. Un autre sera terminé en avril 2024 et les deux derniers d’ici début 2025. Eric Moreland de Moreland Properties détient la liste.

Un mur de travertin de 6 pieds de haut, coupé en deux par une porte, borde la façade du développement. Juste au-delà, les habitations sont disposées en U autour d’une large avenue bordée d’arbres. Les entrées, les cours, les jardins et les vues depuis les pièces sont orientés, certains juxtaposés les uns aux autres, pour assurer équilibre et symétrie. Vu du ciel, le développement ressemble à cinq pièces de puzzle géantes qui forment un tout cohérent.

« Nous ne construisons pas ces maisons uniquement pour maximiser la beauté et la valeur de chaque maison individuelle, mais pour augmenter le collectif des cinq maisons dans leur ensemble », explique Uzcategui. Toutes les habitations disposent de piscines, de salles de sport et de garages pour trois ou quatre voitures. Deux des maisons disposent de caves à vin sans rendez-vous et les autres comprennent un stockage de vin.

Les maisons ont été conçues par l’architecte David Curiel, fondateur de Curiel Arquitectos, lancé en 2011. L’entreprise, avec des bureaux à Mexico et au Texas, compte entre autres plus de 40 architectes, ingénieurs et designers d’intérieur et de meubles.

Curiel montre les maisons n°1 et 2, qui se font face à gauche du portail. « Nous avons placé un jardin et des patios entre les deux, nous créons donc des espaces verts pour contrôler la vue », explique-t-il. « Nous utilisons des murs en pierre et de la verdure recouvrant les murs en stuc tout au long du projet, ce qui permet de mélanger les lignes entre les maisons. »

La maison n°2 présente un assemblage moderniste de formes revêtues de calcaire du Mexique. La façade blanc crème à légèrement gris est accentuée par des surplombs dont le dessous est recouvert de stuc appliqué avec une finition en adobe brun, un procédé qui intègre la couleur dans le matériau. Le brun robuste peut être presque noir dans des conditions de faible luminosité. Les tons rougeâtres apparaissent sous une lumière plus vive.

Ce jeu de matériaux et de couleurs, entrecoupé de claire-voies et de murs de fenêtres, donne un aspect étudié mais apaisant. La structure est bordée par un paysage en terrasses menant à l’entrée.

« Une partie de l’inspiration de la maison est venue de la visualisation des maisons plus anciennes de Los Angeles », explique Curiel à propos de la résidence de 9 010 pieds carrés. « La maison a donc plutôt une ambiance du milieu du siècle. »

Curiel affirme que de nombreux propriétaires ne sont jamais en mesure d’apprécier vraiment leur maison de l’intérieur en raison de l’architecture tournée vers l’extérieur. Au lieu de cela, Curiel replie ses maisons sur elles-mêmes.

« Nous y parvenons grâce à la superposition, à la disposition et à l’orientation des pièces », explique-t-il. « Ainsi, si vous êtes dans la salle à manger, vous voyez votre terrasse couverte, le paysage, votre piscine, votre côté de la maison. Vous appréciez la pierre que vous avez choisie, sa couleur.

Le placement judicieux des murs de verre, souvent utilisés dans les couloirs, permet également aux propriétaires de visualiser l’étendue de leur propriété. « Vous recevez la lumière des deux côtés et vous ressentez l’immensité du terrain. » » dit Curiel. «Je pense que de nombreux designers envisagent d’abord les murs, puis y installent des fenêtres. Ma stratégie est de créer des murs de verre dès le départ.

D’une superficie de 8 275 pieds carrés, la maison n° 3 a des ailes orientées vers une vaste cour. L’espace est ancré par un chêne âgé d’environ 130 ans, dont la canopée atteint 40 pieds. Une piscine se trouve juste au-delà.

La cour en forme de U « vous permet de profiter de votre propre maison depuis différents points de la maison », explique Uzcategui. La cour a été conçue autour de l’arbre patrimonial existant, qui a été déplacé de 10 pieds pour un meilleur placement.

« Le déplacement de l’arbre nous a pris environ six mois et a coûté 189 000 dollars », explique Uzcategui. « Nous avons également planté plus de 35 chênes matures amenés de l’extérieur du site pour créer ces magnifiques points de référence dans toute la propriété. » Les chênes ont entre 14 et 20 ans et mesurent entre 25 et 30 pieds de haut, ce qui contribue à accroître l’intimité.

Le marbre importé du Mexique recouvre la façade du n°3 avec des finitions polies et délavées à l’acide. Les deux textures ajoutent un attrait et un intérêt supplémentaires à la maison, qui sera achevée en décembre. « Et nous invitons ce même matériau à l’intérieur sur certains murs, ce qui donne l’impression que l’extérieur s’écoule vers l’intérieur », ajoute Uzcategui. « Cela procure beaucoup de chaleur. »

Le n ° 3 a un aspect majestueux avec son utilisation intensive du marbre, mais ses intérieurs sont détendus et même accueillants, en partie réalisés avec une palette chaude de crème et de bronzage. Les sols et les armoires de cuisine sont en chêne gris Bardolino, un bois scié au look vintage.

La maison n°4, dont l’achèvement est prévu en novembre, est revêtue de calcaire provenant de la région d’Austin. « Lorsque nous avons commencé à creuser, nous avons découvert que le sol était constitué d’un calcaire très lourd et résistant », explique Uzcategui. « Nous nous en sommes donc inspirés pour la façade de la maison. »

Un vaste surplomb qui s’étend sur la façade de la maison de 7 961 pieds carrés aide à dévier la chaleur du Texas. Cette structure accentue également une porte d’entrée en laiton accrocheuse de 24 pieds sur 10 pieds, surmontée d’un surplomb plus petit.

Sur un côté de la maison se trouve une structure spectaculaire à deux étages revêtue de stuc avec une finition en adobe brun foncé. L’aile ultramoderne est bordée de grandes fenêtres et semble incongrue par rapport au reste de la maison. Uzcategui décrit le volume comme « muséographique », une intervention architecturale qui s’immisce joyeusement, s’éloignant de la façade en pierre du bâtiment principal.

La maison n°1, qui a été vendue et sera achevée en avril 2024, est la plus petite des cinq avec une superficie de 6 682 pieds carrés. La maison n°5, une structure en forme de L revêtue de briques italiennes sombres, est la plus grande avec 9 870 pieds carrés. « C’était le plus amusant à concevoir, en partie parce qu’il comporte le plus de murs en verre », explique Curiel. La maison comprend une cabane et un toit vert « éco » offrant une vue imprenable sur le Texas Hill Country.

Five se trouve à six miles à l’ouest du centre-ville d’Austin et à 12 minutes en voiture de la réserve d’habitat de Barton Creek, d’une superficie de 4 000 acres, qui compte de nombreux sentiers de randonnée. Le complexe se trouve au sein du district scolaire indépendant d’Eanes, qui a récemment été classé 10e meilleur district scolaire du pays.