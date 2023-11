4 façons d’obtenir la réunion dans le processus de candidature à un emploi

je

Si vous êtes nouveau dans l’immobilier ou dans le monde professionnel, une recherche rapide en ligne pourrait conduire à une longue liste d’emplois possibles. Lorsque vous recherchez la bonne personne, gardez à l’esprit que la chasse est souvent très compétitive. Le simple fait de remplir une demande d’emploi en ligne et d’espérer le meilleur n’obtiendra peut-être pas les résultats souhaités.

D’autres me demandent souvent des conseils sur la manière d’obtenir un rendez-vous avec un employeur potentiel. Ils cherchent des moyens de placer leur CV en tête de liste. Ils veulent savoir ce qui distinguera leur candidature des autres.

Lorsque j’ai bâti ma carrière dans le courtage immobilier et l’investissement, j’ai cherché des moyens de bénéficier d’un avantage privilégié. J’encourage maintenant les autres à faire de même, et cela commence par les premières étapes consistant à recevoir un rappel téléphonique d’un responsable du recrutement ou à planifier un entretien avec un directeur d’entreprise. Pour cette raison, utiliser des stratégies pour vous différencier et aider votre candidature à se faire remarquer peut augmenter vos chances d’obtenir un bon poste.

Utilisez ces tactiques pour obtenir un avantage privilégié pendant le processus de candidature à un emploi.

1. Trouvez le directeur du recrutement

Souvent, le service des ressources humaines examine les curriculum vitae et les candidatures avant qu’ils ne parviennent à la personne qui décide qui interviewer. Pour cette raison, si vous envoyez simplement les informations demandées, il pourrait être difficile de savoir ce qui se passera ensuite. Votre candidature va-t-elle se retrouver dans une mer d’autres, passer inaperçue ou être manquée ?

C’est pourquoi je suggère à ceux qui recherchent un emploi de se renseigner sur l’identité du directeur du recrutement. Faites des recherches sur l’entreprise que vous ciblez ou appelez pour demander. Une fois que vous savez qui est le décideur, vous pouvez mettre en place une stratégie pour obtenir la réunion.

2. Recherchez des moyens de vous connecter

Faites quelques recherches initiales auprès du directeur du recrutement de l’entreprise dans laquelle vous espérez travailler. Vous pouvez commencer par LinkedIn et y aller. Vous pouvez également consulter votre liste de contacts sur LinkedIn pour voir si quelqu’un de votre réseau est connecté au décideur. Il est possible que quelqu’un puisse vous présenter ou vous recommander personnellement.

3. Apprenez ce que vous avez en commun

Est-ce que vous et le directeur du recrutement partagez la même alma mater ? Appartenez-vous à la même organisation ? Y a-t-il d’autres intérêts que vous partagez en commun ? Effectuez les recherches nécessaires pour trouver des informations qui pourraient vous aider à établir un lien avec le décideur.

4. Essayez de vous rencontrer en personne

Vérifiez s’il existe des moyens de rencontrer le directeur du recrutement en personne. Peut-être qu’ils prennent la parole lors d’un événement à venir ou assistent à une conférence. Vous pouvez vous rendre au même endroit et les rechercher. Assurez-vous d’être préparé afin que, lors de votre première rencontre, vous puissiez parler en connaissance de cause de l’entreprise et de la valeur que vous pourriez apporter au lieu de travail. Se voir en personne peut aller très loin. Si vous n’obtenez pas la réunion la première fois que vous vous rencontrez, vous pouvez faire un suivi plus tard et voir s’ils essaient toujours de pourvoir le poste.

Lorsque vous recherchez un emploi, n’oubliez pas que le processus est souvent mieux mené lorsque vous établissez des relations personnelles. Plutôt que de remplir vous-même des candidatures en ligne, recherchez le responsable du recrutement et trouvez des moyens de le contacter. En apprenant ce que vous avez en commun et en vous rencontrant en personne, vous vous distinguerez des autres nouvelles recrues potentielles et aurez plus de chances d’obtenir cette réunion très importante.