Le style contemporain rencontre la vie à la campagne sur 20 acres dans le comté de Santa Barbara

Vous aimez le style contemporain moderne mais avez envie de vivre dans un ranch à la campagne ? Vous trouverez les deux dans une propriété de 4,25 millions de dollars sur 20 acres dans la vallée de Santa Ynez en Californie. La structure tentaculaire en béton, en verre et en acier a été construite pour tirer parti de la vue imprenable sur les collines environnantes et les chênes indigènes.

La maison située au 1270 Poppy Valley Road à Buellton se distingue par sa conception par l’architecte Jan Hochhauser de Hochhauser Blatter Associates, basé à Santa Barbara. Les maisons de la région ont tendance à suivre les styles espagnol ou méditerranéen. « Nous n’avons pas ce genre d’architecture », a déclaré l’agent inscripteur David McIntire de Village Properties. « C’est assez rare. »

La maison est située à l’intérieur de Jonata Springs Ranch, une communauté fermée du comté de Santa Barbara qui comprend 44 grandes parcelles sur plus de 800 acres. Construit en 2006, le design modifié capte la lumière naturelle dans les trois chambres et trois salles de bains sur 3 800 pieds carrés.

La maison est proche de l’autoroute 101 (à 15 miles de l’océan et à 45 minutes de Santa Barbara) mais suffisamment en retrait pour être ultra privée. « C’est vraiment un endroit idéal », a déclaré McIntire.

À l’intérieur, les murs de verre et les plafonds cathédrale du salon et de la salle à manger gardent l’extérieur proche. Les vues de presque toutes les pièces reflètent un paysage accidenté et vallonné.

La cuisine d’un chef comprend des armoires en bois clair et un îlot central surmonté de granit foncé, qui offre de la place pour des repas décontractés. Un grand patio extérieur offre un accès facile pour se divertir. La chambre principale est située à l’étage. Il y a aussi une aile pour invités avec son propre salon et son balcon.

Les équipements de la propriété comprennent un vignoble de charme planté de raisins syrah (pour les vignerons en herbe) et une cave à vin spacieuse. Le garage fini peut accueillir quatre véhicules. Il possède également une pièce polyvalente et une salle de bain et pourrait être transformé en logement accessoire.

Un aménagement paysager résistant à la sécheresse entoure la maison, qui dispose également d’un terrain de pétanque d’un côté.

McIntire considère l’acheteur potentiel comme « quelqu’un qui apprécie l’architecture et le style » de la maison et quelqu’un qui valorise l’intimité ainsi que l’accès à Los Angeles, à environ 120 miles de là.

À l’intérieur de la communauté fermée, les résidents peuvent faire de l’équitation et de la randonnée sur les 16 km de sentiers qui commencent devant leur porte arrière. Des faucons à queue rousse, des lynx roux, des coyotes et des cerfs y ont également élu domicile.

Jonata Springs Ranch possède sa propre compagnie d’eau et des routes pavées. La maison se trouve à moins de trois kilomètres d’une école primaire et d’un collège, tandis que l’école secondaire Santa Ynez Valley Union est à environ six milles. Lompoc, la ville danoise de Solvang ainsi que les villes viticoles de Ballard et Los Olivos se trouvent à proximité.