Les villes les plus riches du Minnesota, révélées par les dernières données du recensement

Minnesota, le « pays aux 10 000 lacs ». Le Minnesota est un État rempli de beautés naturelles, de superbes lacs et de charmantes villes. Nous avons fait le tour ces derniers temps avec nos études, analysant différents États américains et identifiant les villes les plus riches. Récemment, nous avons couvert plusieurs États du Midwest, notamment les villes les plus riches de l’Illinois, du Michigan, du Missouri et de l’Ohio. Ici, nous allons examiner le Minnesota.

Nous avons analysé plus de 900 villes de l’État afin d’identifier les villes les plus riches du Minnesota. La manière dont nous avons évalué et noté le classement de chaque ville est détaillée ci-dessous.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche du Minnesota, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État dans son ensemble.

Quelles sont les villes les plus riches du Minnesota ?

Afin de générer notre liste des villes les plus riches du Minnesota, nous avons obtenu des données financières critiques de l’American Community Survey 2022 du Census Bureau. Equipés de ces ensembles de données, nous avons construit un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches du Minnesota :









En ce qui concerne les données du recensement, il y a quelques points importants à noter : Pour certains facteurs, les chiffres du recensement ont des limites supérieures et, par conséquent, aucun chiffre exact. Par exemple, pour le revenu médian des ménages, le Census Bureau a une limite supérieure de « 250 000 $+ ». Pour la valeur médiane d’une maison, la limite supérieure est de « 2 000 000 $+ ». Pour les impôts fonciers médians payés, la limite supérieure est de « 10 000 $ et plus ». Pour cette raison, l’ensemble de données sur le revenu moyen des ménages (qui est le même que le revenu moyen des ménages) est crucial car le Bureau du recensement dispose de chiffres exacts à ce sujet. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches du Minnesota et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :

La ville la plus riche du Minnesota

La ville la plus riche du Minnesota dans notre classement est Minnetonka Beach, une ville comptant un total de 184 ménages. Comme le nom de la ville l’indique, la plage de Minnetonka se trouve sur les rives du lac Minnetonka. C’est un endroit remarquablement beau pendant les mois d’été. Avec un revenu médian des ménages de 246 250 $, Minnetonka Beach est à égalité avec Sunfish Lake pour avoir le revenu médian des ménages le plus élevé du Minnesota. Le revenu moyen des ménages de Minnetonka Beach est de 351 598 $, le deuxième plus élevé de l’État. Avec une valeur médiane déclarée des maisons de 1,125 million de dollars, les impôts fonciers médians payés à Minnetonka Beach dépassent 10 000 dollars par an. Selon Data USA, les professions de gestion constituent le plus grand pourcentage de professions pour les résidents de Minnetonka Beach, représentant 27,6 % de la main-d’œuvre. Notamment, les professions commerciales et financières représentent 12 % de la main-d’œuvre. En ce qui concerne les industries les plus employeuses à Minnetonka Beach, ce sont les services professionnels, scientifiques et techniques (15,2 % de la main-d’œuvre), la fabrication (13,6 % de la main-d’œuvre) et le commerce de gros (11,6 % de la main-d’œuvre).

La deuxième ville la plus riche du Minnesota est Sunfish Lake, une banlieue aisée du sud de Minneapolis. Comme pour la plage n°1 de Minnetonka, le revenu médian des ménages de Sunfish Lake est de 246 250 $. Pendant ce temps, le revenu moyen des ménages de Sunfish Lake est inférieur à celui de Minnetonka Beach, à 340 480 $, ce qui en fait le quatrième plus élevé du Minnesota. En termes de valeur déclarée d’une maison, la valeur médiane d’une maison à Sunfish Lake est de 986 400 $, ce qui est la deuxième plus élevée du Minnesota. La répartition de l’emploi à Sunfish Lake est généralement logique pour une ville à revenu élevé. Selon Data USA, comme Minnetonka Beach, les postes de gestion représentent la part la plus élevée de la main-d’œuvre, à 26 %. En ce qui concerne les industries les plus employeuses à Sunfish Lake, ce sont les soins de santé et l’assistance sociale (21,3 % de la main-d’œuvre), les services professionnels, scientifiques et techniques (12 % de la main-d’œuvre) et le commerce de détail (8,91 % de la main-d’œuvre). la main d’œuvre).

La troisième ville la plus riche du Minnesota nous ramène au lac Minnetonka – la ville de Woodland. Cette petite communauté de 213 ménages se trouve de l’autre côté du lac Lower, depuis la plage de Minnetonka. Les trois plus grandes catégories professionnelles, selon Data USA, sont les professions de la vente et des opérations connexes (29,5 % de la main-d’œuvre), les professions de la gestion (27,4 % de la main-d’œuvre) et les professions des opérations commerciales et financières (13,7 % de la main-d’œuvre). En examinant les principaux employeurs de Woodland par secteur, la répartition est la fabrication (25,2 % de la main-d’œuvre), les services professionnels, scientifiques et techniques (15 % de la main-d’œuvre) et l’immobilier et la location (12,4 % de la main-d’œuvre). Woodland a un revenu médian par ménage de 193 125 $, ce qui est le cinquième plus élevé du Minnesota. Cependant, son revenu moyen par ménage de 363 129 $ en fait le plus élevé de l’État. À 965 300 $, la valeur médiane de sa maison est la quatrième plus élevée de l’État. Ce n’est pas une coïncidence si les impôts fonciers médians payés à Woodland dépassent 10 000 $ par an.