Comment nettoyer les gouttières

Est-il temps de nettoyer les gouttières ? Prenez votre échelle et un tuyau et suivez ces étapes pour accomplir la tâche en quelques heures seulement.

Vous faites votre nettoyage annuel de gouttières ? Voici la meilleure façon de procéder, du travail de préparation à l’élimination des saletés et des débris.

Les gouttières protègent l’aménagement paysager et le revêtement de votre maison contre le ruissellement important tout en évitant d’endommager les fondations. Mais lorsque les gouttières se remplissent de feuilles, de bâtons et d’autres débris, elles peuvent se boucher, permettant à l’eau de s’infiltrer sous le toit et éventuellement dans les fondations.

Les tempêtes hivernales peuvent faire des ravages dans votre maison, notamment sur la toiture. Les gouttières obstruées par des feuilles et des débris facilitent la formation de barrages de glace, car les obstructions empêchent la fonte des neiges et la glace de s’écouler correctement. À mesure que l’eau s’accumule derrière le barrage de glace, elle s’infiltre sous les matériaux de toiture, provoquant des fuites et d’autres dommages coûteux à réparer.

C’est pourquoi il est important de nettoyer vos gouttières et de les garder dégagées toute l’année. Vous devez nettoyer vos gouttières au moins une fois par an – plus souvent si vous avez des arbres en surplomb ou après de grosses tempêtes.