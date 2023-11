Une villa de luxe sur l’île italienne de Capri offre un aperçu d’un passé glamour

Capri dans les années 1950 était un haut lieu des paillettes en quête de dolce vita. La petite île au large de la côte amalfitaine italienne a attiré la jet-setter, la famille royale et les stars d’Hollywood avec ses eaux turquoise, ses falaises abruptes et son exclusivité.

Considérée comme l’une des premières stations balnéaires au monde – l’empereur Auguste a fait de l’île sa retraite privée en 29 av. J.-C. – ce terrain de jeu luxueux pour les riches était fréquenté par des icônes du milieu du siècle telles que Grace Kelly, Rita Hayworth et Clark Gable.

Située au cœur du parc Silvania, dans la ville d’Anacapri, se trouve une villa construite au début des années 1950 qui offre un aperçu de ce passé glamour tout en étant éloignée du rythme frénétique de la vie moderne. Des maisons blanchies à la chaux et des rues étroites et sinueuses occupent le centre historique d’Anacapri.

« La villa a conservé le style Capri de la classe supérieure internationale qui peuplait l’île dans le passé et qu’il est très rare de trouver aujourd’hui », explique Alexanna Ambrosetti de la société immobilière Building Heritage.

Revêtue de pierre et de chaux blanche, la maison est centrée sur un patio intérieur. Murs en pierres apparentes, terrasses et murets se prolongent dans le jardin bien entretenu. À l’intérieur, les sols en terre cuite, les fenêtres cintrées, les hauts plafonds voûtés et les portes en bois massif reflètent davantage le style caractéristique de la région.

Les 250 mètres carrés (près de 2 700 pieds carrés) d’espace intérieur sont répartis sur trois niveaux. Une fenêtre du salon donnant sur l’océan donne sur Cala del Rio, une baie pittoresque située sur les pentes du mont Solaro, le plus haut sommet de l’île.

D’autres pièces donnent sur de vastes terrasses. Il y a deux cheminées et une cave à vin.

La suite principale occupe un étage entier. En incluant les deux quartiers des invités, il y a un total de sept chambres, chacune avec accès à une terrasse, et six salles de bains. Deux salles à manger extérieures ajoutent un espace de débordement pour des réceptions à grande échelle.

Le jardin en terrasse de 2 000 mètres carrés (un demi-acre) comprend des oliviers, des agrumes et un verger. Le parking peut accueillir trois véhicules.

Le prix demandé est de 3,55 millions d’euros, soit environ 3,89 millions de dollars. Ambrosetti et Chiara Gennarelli, également de Building Heritage, représentent le bien.

Située sur une colline luxuriante, la villa d’Anacapri se trouve à seulement quelques kilomètres de la ville de Capri. Un trajet de 10 minutes en télésiège ou une promenade d’une demi-heure en ferry relie les deux villes ainsi que les rues de surface et les sentiers de randonnée.