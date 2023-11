Guide pour faire pousser des fleurs de perce-neige

J’aime voir les perce-neige fleurir quand il y a encore des points de neige au sol. C’est généralement l’une des premières fleurs de la nouvelle année dans mon jardin, fleurissant souvent dès février.

Que sont les perce-neige ?

Nom commun: Perce-neige.

Nom botanique: Galanthus sp.

Famille: Amaryllidacées.

Type de plante : Bulbe vivace.

Taille adulte : Six à 10 pouces de hauteur.

Période de floraison : Février et mars. Dans les climats plus chauds, ils peuvent fleurir plus tôt.

Couleurs: Blanche, parfois terminée en vert ou en jaune.

Meilleur dans : Zones de rusticité des plantes USDA 3 à 8.

Toxicité: Toxique pour les humains, les chiens et les chats. Les cerfs ne les mangent pas. Portez des gants lorsque vous manipulez des bulbes ou des plantes pour éviter une éventuelle irritation cutanée.

Variétés de perce-neige

Deux types sont couramment plantés dans les jardins nord-américains.

Perce-neige communs

Le perce-neige commun, Galanthus nivalis, fait bien les zones 3 à 7 et atteint une hauteur de six à huit pouces.

‘Viride-Apic’ présente un point vert sur le bord de chaque pétale.

‘Flore Pleno’ a des fleurs doubles blanches.

Perce-neige géants

Le perce-neige géant, Galanthus elwesiiprospère dans les zones 3 à 8 et atteint une hauteur de huit à 10 pouces.

‘Mount Everest’ pousse rapidement et se prête bien à la naturalisation (en le laissant s’étendre pour former un joli carré de fleurs).

«Polar Bear», avec des fleurs tournées vers l’extérieur, mesure de quatre à huit pouces de hauteur.

Comment planter des perce-neige

Les perce-neige sont aussi faciles à planter que n’importe quel autre bulbe – peut-être plus facilement parce que les bulbes sont petits.

Quand planter des perce-neige

À l’automne, plantez dès que vous les achetez. Les perce-neige n’aiment pas rester trop longtemps hors de terre.

À quelle profondeur planter les perce-neige

Plantez à environ quatre pouces de profondeur. Espacez-les d’environ deux à quatre pouces et plantez-en plusieurs ensemble. Ce sont de petites fleurs ; un seul se perdrait.

Les perce-neige peuvent-ils être plantés en pot ?

Oui. J’ai eu beaucoup de succès en attendant que le feuillage apparaisse, puis en déterrant soigneusement quelques perce-neige et en les mettant en pot pour les faire fleurir à l’intérieur. Cela ne fonctionne que si le sol n’est pas gelé. Si le sol est gelé, profitez de vos perce-neige lorsqu’ils fleurissent dans le sol.

Comment prendre soin des perce-neige

Lumière

Les perce-neige préfèrent le plein soleil. Un endroit sous des arbres à feuilles caduques fonctionne bien car les perce-neige bénéficieront du soleil en hiver et au début du printemps.

Sol

Choisissez un sol meuble, bien drainé, enrichi en matière organique.

Eau

Les perce-neige n’ont généralement pas besoin d’être arrosés. Entre la fonte des neiges et la pluie, ils bénéficieront de suffisamment d’humidité pour répondre à leurs besoins.

Fertilisation

Dans la plupart des jardins, vous n’avez pas besoin d’apporter d’engrais spécial. Un apport de compost lors de la plantation est souvent suffisant.

Taille

Les perce-neige n’ont pas besoin d’être taillés. Laissez le feuillage mourir naturellement au printemps. Bien sûr, vous pouvez couper quelques fleurs de perce-neige pour en profiter à l’intérieur.

Ravageurs et maladies des perce-neige

Les perce-neige sont rarement gênés par les ravageurs et les maladies dans la plupart des jardins.

Comment faire fleurir les perce-neige

Vous n’avez rien à faire pour faire fleurir les perce-neige ! Cependant, si vous remarquez moins de fleurs que d’habitude, c’est peut-être parce que les bulbes se sont multipliés et se sont évincés.

Comment diviser les perce-neige

Les perce-neige sont faciles à diviser au printemps alors que le feuillage est encore en croissance, une fois leur floraison terminée.

Déterrez soigneusement une section de perce-neige, divisez-la en bulbes individuels, puis replantez chaque bulbe. Vous en avez peut-être assez à partager avec un ami.

FAQ sur les perce-neige

Les perce-neige sont-ils envahissants ?

Les perce-neige peuvent se naturaliser dans une zone où les conditions de croissance sont idéales, mais ne sont généralement pas considérées comme envahissantes. Le Centre national d’information sur les espèces envahissantes est une excellente ressource.

Que représentent les fleurs de perce-neige ?

Dans son livre Les fleurs et leur signification : le langage secret et l’histoire de plus de 600 fleurs, l’auteur Karen Azoulay dit que les perce-neige représentent traditionnellement l’espoir. Leur apparition est l’un des premiers signes du printemps.

Les perce-neige sentent-ils ?

Non.

Peut-on faire pousser des perce-neige à partir de graines ?

Oui, mais c’est délicat et il vaut probablement mieux le laisser à ceux qui essaient de créer de nouvelles variétés. Cela peut prendre jusqu’à quatre ans pour qu’un perce-neige issu d’une graine fleurisse.

Comment s’appellent les amateurs de perce-neige ?

Dans de nombreuses régions du monde, notamment en Grande-Bretagne, les jardiniers fous de perce-neige sont appelés galanthophiles. Ils collectent autant de variétés que possible et planifient des voyages spéciaux en février pour visiter des jardins connus pour leurs expositions de perce-neige.