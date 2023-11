Comment choisir le bon pinceau

Face à une gamme ahurissante de pinceaux dans votre centre de rénovation, magasin de peinture ou quincaillerie local, choisir le bon pinceau peut être une tâche difficile. Mais ne vous inquiétez pas ! Voici comment affiner les différents types de pinceaux et choisir le pinceau adapté à votre projet.

Faites correspondre le type de poils à votre finition

Les pinceaux sont disponibles avec des poils synthétiques ou des poils naturels fabriqués à partir de poils d’animaux. Si vous utilisez de la peinture acrylique ou latex, ou encore du vernis qui se nettoie à l’eau, choisissez un pinceau à poils synthétiques. Si vous appliquez du vernis ou de la peinture à base d’huile, un pinceau à poils naturels (Black China, Ox-hair Blend ou White China) peut être un meilleur choix. Vous pouvez utiliser des pinceaux à poils synthétiques pour la peinture à l’huile, mais dans la plupart des cas, les poils naturels offriront une finition plus lisse. Évitez cependant d’utiliser une brosse à poils naturels pour appliquer des finitions à base d’eau. Les poils absorberont l’humidité et deviendront trop mous.

Les brosses synthétiques sont disponibles avec des poils en nylon, en mélanges nylon/polyester ou en Chinex. Nous vous recommandons de choisir soit un mélange nylon/polyester, soit, si vous êtes prêt à débourser un peu plus d’argent, une brosse à poils Chinex. Un mélange nylon/polyester offre un bon compromis entre douceur, pour une finition lisse, et rigidité, pour un meilleur contrôle. Les poils Chinex sont conçus pour une performance optimale et un nettoyage facile.

Si vous achetez une brosse à poils naturels, vous aurez également le choix entre plusieurs types de poils. Nous n’entrerons pas dans les différents poils naturels disponibles. Mais en général, dépenser plus vous fournira une brosse de meilleure qualité.

Choisissez la bonne taille pour votre projet

Si vous peignez ou vernissez des boiseries, choisissez un petit pinceau pour un contrôle plus précis. Une brosse de 1-1/2 pouce de large est idéale pour la plupart des travaux de menuiserie. Mais si vous peignez des garnitures d’une largeur supérieure à trois pouces, un pinceau un peu plus large, jusqu’à 2-1/2 pouces, serait un meilleur choix. Si vous peignez des murs, vous utiliserez principalement un pinceau pour découper. Les professionnels utilisent parfois des pinceaux de trois ou quatre pouces de large pour cela, mais nous pensons qu’un pinceau de 2-1/2 pouces de large est idéal pour la plupart. Les bricoleurs.

La seule fois où vous devriez envisager d’utiliser un pinceau plus large que trois pouces, c’est si vous peignez de larges revêtements, clôtures, panneaux ou autres surfaces larges et plates.

Choisissez la bonne forme

Maintenant que vous avez affiné vos choix en choisissant un pinceau à poils synthétiques ou naturels et que vous avez choisi la meilleure largeur pour votre projet de peinture, il ne vous reste plus que quelques décisions à prendre. Vous remarquerez que certains pinceaux ont des poils coupés en biais et d’autres ont des extrémités carrées. Si vous prévoyez d’utiliser le pinceau pour peindre des boiseries ou pour découper avant de rouler les murs, nous vous recommandons de choisir un pinceau avec une pointe inclinée. La pointe inclinée facilite le contrôle de la ligne de peinture pour un travail plus précis. Choisissez un pinceau à pointe carrée si vous peignez des surfaces larges et planes.



Homme à tout faire familial

Dépensez un peu plus pour un pinceau de haute qualité

Il est tentant d’acheter un pinceau bon marché et de le jeter sans prendre la peine de le nettoyer. Cela a du sens si vous effectuez quelque chose comme un apprêt localisé avec de l’alcool ou un scellant anti-taches à base d’huile, où la qualité de la finition n’est pas importante et où le nettoyage nécessiterait l’utilisation d’un solvant. Les brosses jetables, également appelées puces, fonctionnent très bien pour cela.

Mais pour la plupart des projets, vous serez heureux d’avoir dépensé plus pour un pinceau de haute qualité. De meilleurs pinceaux retiennent plus de peinture, fournissent des résultats plus lisses, durent plus longtemps et peuvent être plus faciles à nettoyer. Le coût est l’indicateur de qualité le plus simple. Attendez-vous à dépenser environ 20 $ pour un pinceau de qualité supérieure.

Commencez votre collection avec ce pinceau

Finalement, vous aurez besoin d’une collection de pinceaux pour avoir le pinceau idéal en toute circonstance. Mais si vous débutez et que vous souhaitez un pinceau polyvalent qui fonctionnera pour peindre des garnitures ou couper dans une pièce, nous vous recommandons un pinceau incliné de 2-1/2 pouces de large avec des poils Chinex. Ce pinceau de taille contient une bonne quantité de peinture, tout en étant suffisamment petit pour un contrôle précis. Si vous êtes complètement novice et que vous avez besoin de développer vos compétences en matière de brossage, commencez plutôt par une brosse de deux pouces de large.