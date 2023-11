Faut-il laisser une fenêtre ouverte en hiver ?

Les nuits deviennent fraîches, les feuilles tombent et les jours raccourcissent. L’hiver approche à grands pas.

Pour certains d’entre vous, cela signifie hiverner votre maison, préparer des soupes et des pains chauds croustillants et vous préparer à un hiver long et froid. D’autres rient face à quelques flocons de neige et à un fort vent du nord. Vous aimez l’air frais !

Je suis dans ce dernier camp. Je préfère porter des mitaines à l’intérieur plutôt que de me sentir claustrophobe et étouffante. La majeure partie de l’année, vous trouverez mes fenêtres ouvertes et j’attends longtemps avant d’allumer ma fournaise.

Mais laisser une fenêtre ouverte toute l’année est-il une bonne idée ? J’ai parlé à Brad Roberson, expert en chauffage, ventilation et climatisation (CVC), président d’Aire Serv, et à Allen Rathey, directeur du Indoor Health Council, pour le savoir.

Avantages de laisser une fenêtre ouverte

Bonne nouvelle! Il y a de nombreux avantages à laisser entrer l’air frais dans votre maison.

Rathey affirme que les maisons construites au cours des 50 dernières années sont beaucoup plus étanches à l’air que celles construites avant les embargos pétroliers des années 1970. Cela rend les maisons plus récentes plus économes en énergie, mais il y a un inconvénient : moins d’échange d’air frais. L’air qui s’échappait autrefois par les fenêtres, les portes et les greniers à courants d’air recircule désormais simplement dans votre maison.

Ouvrir une fenêtre pour échanger l’air vicié présente plusieurs avantages spécifiques :

Qualité de l’air améliorée : Ouvrir une fenêtre peut réduire les polluants de l’air intérieur comme le dioxyde de carbone, les vapeurs des produits de nettoyage et les sous-produits des combustibles de cuisson.

: Ouvrir une fenêtre peut réduire les polluants de l’air intérieur comme le dioxyde de carbone, les vapeurs des produits de nettoyage et les sous-produits des combustibles de cuisson. Contrôle de l’humidité : L’air sec de l’hiver peut avoir des effets néfastes sur votre peau et vos poumons. « L’air frais peut aider à réguler les niveaux d’humidité intérieure », explique Roberson, « en évitant une sécheresse excessive ».

: L’air sec de l’hiver peut avoir des effets néfastes sur votre peau et vos poumons. « L’air frais peut aider à réguler les niveaux d’humidité intérieure », explique Roberson, « en évitant une sécheresse excessive ». Élimination des odeurs : Même avec une hotte de cuisine ou un ventilateur d’extraction, les odeurs de cuisine imprègnent tous les coins et recoins de votre maison. Si vous avez déjà vécu dans un restaurant, vous savez de quoi je parle.

: Même avec une hotte de cuisine ou un ventilateur d’extraction, les odeurs de cuisine imprègnent tous les coins et recoins de votre maison. Si vous avez déjà vécu dans un restaurant, vous savez de quoi je parle. Bien-être mental: L’obscurité à 17 heures peut être plutôt déprimante, mais ouvrir une fenêtre peut aider. « Certaines personnes trouvent l’air frais revigorant », explique Roberson, « et cela peut aider à améliorer votre humeur et votre sentiment général de bien-être. »

Faut-il laisser une fenêtre ouverte toute l’année ?

Cela dépend de votre situation et de vos préférences spécifiques.

« Laisser une fenêtre ouverte toute l’année n’est généralement pas conseillé », explique Roberson. « En hiver, il est généralement plus économe en énergie de garder les fenêtres fermées pour conserver la chaleur, tandis qu’en été, vous souhaiterez peut-être ouvrir les fenêtres pour aérer votre maison. »

Lorsque vous ouvrez la fenêtre, votre unité CVC se met en marche pour compenser la perte de chaleur ou d’air frais qui s’échappe. Cela pourrait réduire l’efficacité énergétique de votre unité, explique Roberson, et augmenter votre facture d’énergie. Cependant, vous pouvez décider que les avantages de l’air frais l’emportent sur une légère augmentation des coûts.

« Si vous essayez d’améliorer la qualité de l’air intérieur, de contrôler l’humidité ou simplement de profiter des bienfaits de l’air frais, ouvrir une fenêtre de temps en temps peut être utile », explique Roberson.

« La clé est de trouver un équilibre, en veillant à ce que cela n’entraîne pas de perte de chaleur excessive ou d’inconfort. L’utilisation brève d’une fenêtre pendant les journées d’hiver plus douces peut aider à obtenir des avantages sans faire travailler excessivement votre système CVC.

N’oubliez pas non plus que votre portefeuille et votre CVC ne sont pas les seuls à être touchés par la chaleur perdue. La consommation de combustibles fossiles contribue directement au changement climatique. Soyez donc judicieux.

Laissez une fenêtre ouverte en hiver si…



Souvenirs/Getty Images

Ouvre-fenêtres, nous sommes en clair, au moins de temps en temps. Si c’est une belle journée au Texas et que vous voulez un peu d’air frais, éteignez votre CVC et profitez-en. Mais au Minnesota, si vous êtes blotti sous des montagnes de couvertures et que vous voulez ouvrir la fenêtre pendant que vous dormez ? À toi de voir.

« Il n’existe pas de solution unique lorsqu’il s’agit de nos espaces intérieurs », déclare Rathey. Laissez le climat, l’humidité, la qualité de l’air et d’autres facteurs spécifiques à vous et à votre famille éclairer votre décision. « Vous pouvez laisser une fenêtre ouverte en hiver », explique Roberson, « mais il est important d’être sélectif quant au moment et au lieu. »

Pensez à laisser une fenêtre ouverte…