Voici à quoi sert le petit panneau sur le pare-chocs avant de votre voiture

Avez-vous déjà remarqué un petit panneau carré à l’avant de votre voiture et vous demandez-vous à quoi il sert ? Si vous n’avez jamais fait remorquer une voiture, il est possible que le cache carré en plastique de votre pare-chocs avant n’ait jamais été retiré. C’est parce que le panneau en plastique cache ce qu’on appelle un œillet de remorquage. Sans cela, faire remorquer votre voiture serait beaucoup plus risqué et moins sûr. Voici comment fonctionnent les anneaux de remorquage et pourquoi il est important que les propriétaires de voitures les connaissent.

Comment fonctionnent les yeux de remorquage

Si vous conduisez un camion ou un véhicule lourd similaire, il y a de fortes chances que votre calandre soit équipée d’un grand crochet métallique (ou deux) destiné à attacher le camion à une sangle de remorquage. Les voitures plus petites, cependant, ne peuvent pas avoir de gros crochets suspendus à leur pare-chocs avant.

C’est là que l’anneau de remorquage entre en jeu. Retirez simplement ce petit couvercle en plastique et vous trouverez une petite fente rainurée. En vissant un crochet de remorquage dans cette fente, vous vous offrez un point solide comme le roc à partir duquel vous pouvez tirer et remorquer la voiture. Essayer d’attacher un câble de remorquage à n’importe quelle autre partie de votre pare-chocs est une recette pour un désastre et pourrait entraîner des dommages importants à votre véhicule.

Y a-t-il des anneaux de remorquage sur le pare-chocs arrière ?

Mais que se passe-t-il si votre voiture est bloquée dans une position où vous ne pouvez même pas accéder à l’avant ? Bonne nouvelle : il y a presque toujours un ou deux anneaux de remorquage sur le pare-chocs arrière. La prochaine fois que vous monterez dans votre voiture, prenez une seconde pour localiser tous vos anneaux de remorquage. Connaître leurs emplacements exacts pourrait être d’une grande aide si (je touche du bois) vous vous trouvez dans une situation stressante nécessitant un remorquage. Lorsque vous essayez de remorquer une voiture vers un endroit sûr, la dernière chose que vous voulez faire est d’endommager davantage le véhicule. Assurez-vous de savoir ce que vous faites avant de tenter un remorquage et contactez un service de remorquage professionnel si vous vous sentez dépassé.