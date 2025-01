Comment faire une Lazy Susan DIY

Combinez vos compétences en menuiserie et votre talent culinaire avec notre projet de planche de charcuterie Lazy Susan DIY qui épatera à n’importe quelle réunion.

La plupart des gens imaginent Susan paresseuse comme un simple cercle rond tournant sur une table. Cependant, dans mon esprit, la forme que prend une Susan paresseuse peut vraiment dépendre de son créateur. J’ai décidé de fabriquer une Lazy Susan DIY et de porter le concept à un tout autre niveau en en faisant une planche de charcuterie. De nos jours, il semble que tout le monde soit pris dans un engouement pour la charcuterie. Des planches de charcuterie sont servies partout. Restaurants, fêtes, événements… tous semblent proposer une combinaison de fruits, noix, fromages, crackers et charcuteries servis sur une planche de service en bois. Cependant, je n’ai pas encore vu de planche de charcuterie Lazy Susan qui tourne.

La façon dont j’ai abordé les étapes rend ce projet presque infaillible. Tout d’abord, vous verrez avec quelle facilité le plateau de style planche de charcuterie prend forme à l’aide d’un gabarit de toupie en acrylique. Ensuite, je partagerai le secret pour installer un mécanisme Lazy Susan, et je suis certain que vous serez étonné de voir à quel point c’est facile. Préparez les noix, les fruits et la charcuterie pendant que nous bricolons notre chemin vers la présentation, la présentation, la présentation !