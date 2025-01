Les inconvénients du refinancement de votre prêt immobilier vous feront réfléchir à deux fois

Deuxièmement, même si vous pouvez refinancer pour réduire votre taux d’intérêt, vous pourriez également vous retrouver dans la situation inverse si vous ne faites pas attention. Tadla a déclaré qu’il s’agissait d’un risque lors du passage d’un prêt hypothécaire à taux variable (ARM) à un autre, « car de futures augmentations de taux pourraient augmenter considérablement vos paiements », a-t-il expliqué. De même, si vous refinancez sur une durée de prêt plus longue, vos mensualités peuvent être plus courtes, mais vous finirez par payer plus d’intérêts sur la durée du prêt.