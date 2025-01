Les inconvénients de l’achat d’une propriété stigmatisée par son passé

Alors, comment savoir si procéder à un achat immobilier stigmatisé est une bonne chose ? « La première chose à faire est de déterminer si cette propriété sera une habitation personnelle ou un investissement à long terme », recommande Aumann. Ensuite, tenez compte des « risques ou coûts cachés associés à la propriété que vous n’êtes pas prêt à gérer ». Pour cela, Aumann suggère d’embaucher des professionnels comme des inspecteurs réputés, des agents immobiliers expérimentés et des avocats spécialisés en droit immobilier, car ils disposent d’une meilleure évaluation de la réparation (ou de l’irréversibilité) de la stigmatisation qui l’accompagne. Dans la mesure du possible, comparez le prix d’achat au prix final, y compris les réparations et les coûts de pérennité (en particulier en cas d’inondation, d’incendie et de déchets toxiques), et passez votre appel en conséquence. Bien entendu, Aumann note que la sécurité physique mérite également d’être prise en compte ; vous devez évaluer les risques pour la santé liés à l’exposition à des déchets toxiques ou à l’amiante et les économies financières que vous pourriez réaliser.