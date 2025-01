Rappel majeur émis pour 300 000+ Alarmes de fumée défectueuses

Un récent rappel impliquant un modèle d’alarme incendie populaire est très préoccupant pour quiconque se soucie de la sécurité à domicile, considéré comme un dysfonctionnement important pourrait les empêcher de vous alerter d’un incendie (qui bat le but du produit, hein?). Avec plus de 300 000 unités affectées, il s’agit d’un rappel que vous ne pouvez pas vous permettre d’ignorer.

Lisez la suite pour savoir quelles alarmes de fumée sont affectées, pourquoi ils sont rappelés et quelles étapes vous devez prendre si votre appareil fait partie de ce rappel urgent.

Quelles alarmes incendies sont rappelées?

Ce rappel implique des mini alarmes de fumée de samurai (le numéro de modèle, situé sur l’emballage du produit, est SM1) fabriqué par Three61 LLC. Les alarmes sont d’environ 2,5 x 2 × 5 pouces et d’argent et de blanc. Ce rappel affecte environ 328 000 alarmes vendues entre juillet 2020 et novembre 2024 via HSN (anciennement Home Shopping Network) et sur HSN.com.

Pourquoi ces alarmes incendies sont-elles rappelées?

Selon le CPSC, «les alarmes de fumée peuvent mal fonctionner et ne pas alerter les consommateurs d’un incendie, posant un risque d’inhalation de fumée ou de mort.» Les détecteurs ont été testés par le CPSC, et l’un n’a pas émis une alerte lorsqu’ils sont exposés à la fumée.

Alors que huit rapports ont été faits des alarmes qui ne se sont pas activées lorsqu’elles sont exposées à la fumée, aucune blessure n’a été signalée dans le cadre de ce défaut.

Que faire si mon alarme incendie est rappelée

Three61 LLC remplacera toutes les alarmes d’incendie défectueuses (et fournira la livraison gratuite pour démarrer). Si votre alarme fait partie du rappel, écrivez le mot «rappelé» dans un marqueur permanent sur l’alarme et soumettez une photo de l’alarme marquée via le site Web de rappel. Une fois soumis, Three61 vous enverra une alarme de remplacement. (NOTE: Three61 conseille aux clients de maintenir l’alarme défectueuse installée jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur remplacement et l’installer immédiatement après réception.)

Une fois votre nouvelle alarme incendie installée, éliminez votre ancienne alarme, en vous conforment à toutes les ordonnances locales et étatiques concernant l’élimination des batteries lithium-ion.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, contactez trois61 par e-mail à (Protégé par e-mail) ou en ligne sur www.samuraibrands.com/recall pour plus d’informations.

Source

CPSC.GOV: «Three61 rappelle les mini alarmes de fumée de samurai en raison du non-alerte des consommateurs sur un incendie; Vendu exclusivement par HSN »(2024)