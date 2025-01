Des erreurs de mise à domicile que tout le monde fait selon Joanna Gaines

Devons-nous même vous dire à quel point votre maison est importante lorsque vous essayez de vendre? Au cas où, voici quelques statistiques! La recherche de la National Association of Realtors a révélé que plus de 80% des agents des acheteurs ont déclaré que la mise en scène à domicile a permis à ses clients de se visualiser plus facilement à la maison. De plus, 20% d’entre eux ont également déclaré que la mise en scène augmentait l’offre jusqu’à 5%. Bien sûr, la mise en scène coûte également de l’argent. Les agents des vendeurs interrogés ont déclaré que l’utilisation d’un service de mise en scène coûtait en moyenne 600 $. Heureusement, de la dépersonnalisation au désencombrement, Joanna Gaines a des conseils de mise en scène favorables à un budget que tout le monde peut utiliser pour éviter les erreurs qui coûtent le temps et l’argent à long terme.

Alors que Gaines est connu pour ses conseils de style pour les propriétaires réguliers, elle a également des conseils de mise en scène – y compris ce qu’il faut ne pas faire. Ses conseils simples indiquent aux propriétaires et à leurs agents d’éviter les erreurs d’utilisation de trop de meubles pour l’espace, de ralentir les placards, de trop s’inquiéter de la suppression des objets personnels et d’ignorer l’extérieur de la maison. Il n’est pas surprenant que bon nombre des erreurs que Gaines soulignent concernent le fait de ne pas nettoyer et de désencombrement, mais elle a également des conseils très spécifiques. Par exemple, elle dit de vous limiter à trois gros meubles maximum par pièce. Elle explique que « essayer de mettre trop de meubles dans un seul espace le rend plus petit qu’il ne l’est », par agent immobilier. Voici plus sur les autres erreurs de mise en scène de Gaines et comment les éviter.