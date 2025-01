Éliminer l’odeur de fumée après un incendie: un guide

Avec les récents incendies de forêt à Los Angeles encore en fumant, des chercheurs de l’Université du Colorado envoient des avertissements sur la toxique de cette odeur de fumée de feu persistante pour les résidents des maisons survivantes.

Their studies, recently concluded on the aftermath of the 2022 Marshall fire in Boulder County, Colorado, showed that toxic compounds including benzene, toluene and naphthalene from burned homes entered surviving homes causing headaches, weird tastes in the mouth and other health problems for months after Le feu a été éteint. C’est parce que la fumée de feu de forêt ne contient pas seulement des cendres de plante, mais aussi des plastiques et des COV des voitures, des tapis, de la peinture et d’autres matériaux de construction.

Certaines de ces odeurs peuvent être retirées avec une ténacité du bricolage, tandis que d’autres nécessitent un nettoyage professionnel.

«L’astuce pour battre les odeurs de fumée de feu est la persistance», explique Nishant Prasad, COO de fanatiques propres. «Il ne s’agit pas seulement de nettoyer, il s’agit de nettoyer Smart. En s’adressant à chaque surface, crevasse et poche d’air, vous pouvez ramener votre maison des griffes de fumée, la laissant aussi fraîche que jamais. »

Si vous vivez dans la gamme de parfums d’un incendie de forêt ou de structure récent, voici comment se débarrasser de cette odeur de fumée de feu dans la maison. Et si vous avez récemment eu un incendie de maison, voici ce qu’il faut faire à la suite.

Comment faire sortir l’odeur de la fumée de feu hors de la maison

Filtre de fans de boîte de bricolage

Si la fumée et les cendres entrent toujours activement dans votre maison, vous pouvez immédiatement réduire les niveaux de particules nocifs en enregistrant un filtre à air de la fournaise à un ventilateur de boîte. Ce n’est qu’une solution à court terme, mais vous achètera un peu de temps pour faire votre nettoyage. Assurez-vous de changer souvent le filtre car il est obstrué avec des cendres et d’autres résidus.

Airez-le

Commencez par ouvrir des fenêtres et des portes. « Fresh Air est votre ami, et les ventilateurs peuvent aider à le faire circuler, poussant le funk fumé », explique Ryan Knoll, propriétaire de Tidy Casa.

Vous pouvez également neutraliser les odeurs avec des bols de vinaigre blanc placé dans la pièce pendant un jour ou deux, explique Knoll. «Le vinaigre ne se contente pas de masquer les odeurs, il les neutralise au niveau moléculaire», dit-il.

Pour une fraîcheur supplémentaire, mijoter un pot d’eau avec des tranches de citron et des bâtons de cannelle, dit Prasad, mais évitez d’utiliser des rafraîchisseurs d’air. «Ils ne masquent que temporairement l’odeur et peuvent se mélanger désagréablement avec le parfum fumé», dit-il.

Faire passer

Les résidus de fumée et de suie aggravent les problèmes respiratoires et sont cancéreux, car ils contiennent PM2,5 et PM10 (PM debout pour les particules). Il est essentiel de porter des gants de travail et un masque N-95, ou même un respirateur, surtout si vous avez des sensibilités pulmonaires.

«Pour les murs, vous avez absolument besoin d’EPI appropriés», explique Rinea Blanchard, fondatrice de Superior Contract Cleaning. «Je ne peux pas assez insister. Nous avons vu trop de diyers tomber malades en manipulant de la suie sans protection. »

De plus, si vous avez des particules de cendres, mouillez-les avant d’essayer de les nettoyer, pour les empêcher de se propager dans l’air, ce qui augmentera les risques de sécurité.

Essayez d’abord DIY

Si tout ce que vous avez est une odeur légère, le nettoyage avec du bicarbonate de soude et du vinaigre pourrait faire l’affaire. Le bicarbonate de soude piège les particules d’odeur, tandis que le vinaigre décompose chimiquement les composés provoquant l’odeur, explique Knoll. «Ensemble, ils sont comme un duo dynamique pour s’attaquer à la fumée à sa source», dit-il.

Pour les surfaces douces, comme les tapis et les meubles rembourrés, saupoudrez de bicarbonate de soude généreusement sur eux, laissez-le reposer pendant quelques heures ou pendant la nuit, puis passez-les soigneusement. Pour les murs et autres surfaces moins poreuses, mélangez une solution 1: 3 de vinaigre blanc et d’eau dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez légèrement, puis essuyez-vous avec un chiffon en microfibre.

La Croix-Rouge américaine recommande également d’essayer le phosphate de tri-sodium (TSP) pour réduire les odeurs dans les tissus. Cependant, comme il s’agit d’un produit chimique caustique, suivez de près les instructions de sécurité.

Puis appelez un pro

Les traitements de bricolage peuvent aider avec les odeurs de surface, mais ils ne décomposent pas les molécules de fumée, donc la meilleure solution consiste souvent à appeler un pro. Les pros utilisent des produits chimiques plus forts, comme le TSP (phosphate de trisodium), qui doit être suivi avec une introduction à base d’huile lourde comme Kilz, explique Blanchard.

«Une grosse erreur que les gens font est simplement de peindre sur des dégâts de fumée sans nettoyage et amorçage appropriés», dit-elle. Aussi, «ne commencez jamais avec de l’eau; Cela va enduire la suie et aggraver les choses. Cloi à sec d’abord avec des éponges chimiques. »

Remplacer les filtres HVAC et les conduits propres

Remplacez immédiatement les filtres HVAC, car les particules de fumée continueront de faire circuler les odeurs dans toute votre maison. Kelly Russum, propriétaire de la plomberie et de la climatisation de 23 heures de KC, recommande des filtres avec une note Merv d’au moins 13, qui comprend une couche de carbone activée intégrée ou l’installation d’un filtre à carbone séparé dans votre maison. Il est essentiel de nettoyer les conduits professionnels.

«Ce n’est pas négociable», explique Blanchard. «La quantité de contamination que nous trouvons dans les conduits après les incendies est choquante. Les épurateurs à air avec des filtres en carbone activés sont également essentiels. Nous les utilisons dans à peu près tous les travaux de dégâts de fumée. »

Allumer le thermostat

Une fois que vous avez remplacé les filtres et nettoyé les conduits, passez votre thermostat au réglage «ventilateur sur» et laissez-le fonctionner pendant 48 heures pour maintenir l’air se déplacer dans le système. Cela aidera les filtres à attraper des particules de fumée persistantes.

«Assurez-vous simplement d’avoir remplacé le filtre en premier», explique Russum. « Si vous ne le faites pas, le ventilateur recirculera simplement l’odeur et les particules, ce qui aggrave les choses au lieu de mieux. »

Utilisez un purificateur d’air

Dans les pièces avec des odeurs de fumée, utilisez un purificateur d’air portable avec un véritable HEPA ou H13 HEPA, explique Russum. Associez-le à un filtre en carbone activé épais de trois livres de carbone activé, conçu spécifiquement pour l’absorption des odeurs. Les purificateurs d’air devraient avoir un CADR élevé d’au moins 120+ pour la fumée. Plus le CADR est élevé, plus le purificateur peut nettoyer rapidement l’air dans un espace donné.

Pour le retrait des odeurs de fumée à domicile, installez un système de filtration à domicile avec un filtre Merv 17 et une couche de carbone activée épaisse de deux livres minimum pour absorber les odeurs, explique Russum. Attendez-vous à dépenser 500 $ à 1 500 $, plus environ 500 $ pour l’installation.

Tapis et tapis

«Les tapis agissent comme des éponges pour la fumée, donc vous devez aller en profondeur», explique Prasad. Commencez par aspirateur avec un aspirateur de filtre HEPA pour retirer les particules en vrac. Ensuite, saupoudrez une épaisse couche de bicarbonate de soude sur la surface et laissez-la reposer pendant la nuit. Cela aide à absorber les molécules d’odeur intégrées dans les fibres. Le lendemain, l’aspirateur à nouveau.

Pour les odeurs obstinées, louez un nettoyeur de tapis avec une solution de neutralisation des odeurs (enzymatique) et une extraction d’eau chaude. Si la fumée a pénétré profondément, vous devrez également remplacer le rembourrage du tapis en dessous.

Pro-tip: Testez d’abord les solutions de nettoyage sur une zone discrète, car les lésions de la fumée peuvent rendre les colorants plus sujets aux saignements. Et, si vous sentez toujours de la fumée, il est peut-être temps d’appeler les pros. «Grâce à nos travaux de restauration, j’ai constaté que les solutions de bricolage s’installent rarement assez profondément dans les fibres», explique Blanchard.

Murs et plafonds

«Les particules de fumée collent aux murs comme la colle, et les nettoyer n’est pas facultative», explique Prasad.

Essayez une solution d’eau tiède, de vinaigre et une petite touche de savon à vaisselle. Commencez par le haut et descendez en sections. Utilisez une éponge douce ou un chiffon en microfibre pour éviter les finitions de peinture endommagées. «Et n’oubliez pas le plafond; C’est le premier endroit où la fumée s’installe », explique Prasad.

La Croix-Rouge américaine recommande également d’utiliser un savon ou un détergent doux ou de mélanger 4 à 6 cuillères à soupe de phosphate de tri-sodium et 1 tasse de nettoyant ménage ou de blanchiment de chlore avec chaque gallon d’eau tiède. Portez des gants en caoutchouc, rincez des surfaces à l’eau tiède, séchez soigneusement et réduisez l’essuyage en essuyant avec une tasse de blanchiment par gallon d’eau.

Si les essuyer ne fonctionne pas, vous devrez peut-être vous repeindre à l’aide d’une amorce bloquant les odeurs. Knoll recommande des amorces à base de gomme blanche.

Vêtements et tissus

Si c’est juste une odeur de fumée légère, laver les vêtements dans l’eau chaude avec un détergent et demi à une tasse de vinaigre pleine peut faire l’affaire. Ensuite, accrochez tout à l’extérieur au soleil pour sécher, car la lumière UV aide à décomposer les résidus de fumée. Évitez d’utiliser des détergents parfumés pour masquer l’odeur, explique Prasad. «Ils ne l’éliminent pas et peuvent réellement aggraver le mélange de fumée et de parfum», dit-il.

La Croix-Rouge américaine suggère également d’essayer 4 à 6 cuillères à soupe de phosphate de tri-sodium et une tasse de nettoyant ménage ou de blanchiment de chlore pour chaque gallon d’eau tiède ou d’eau froide avec un détergent et une cuillère à soupe d’extrait de vanille.

Prasad suggère de sceller des articles qui ne peuvent pas être lavés dans un sac avec du charbon de bois activé ou du bicarbonate de soude pendant quelques jours. Pour les rideaux, utilisez un vapeur portable et suivez avec un spray d’odeur-éliminateur sécurisé en tissu. Si le lavage ne fonctionne pas, vous devrez les faire nettoyer à sec ou traiter avec un traitement d’ozone spécialisé.

Meubles rembourrés

Vassez toutes les surfaces soigneusement, y compris sous les coussins. Tout d’abord, essayez l’astuce de bricolage de bicarbonate de soude ou un nettoyant en tissu, en le laissant reposer pendant quelques heures avant de l’aspirer. Sinon, il est temps d’embaucher un professionnel qui peut utiliser des traitements d’ozone et des nettoyeurs de qualité professionnelle.

Pro-tip: Glisser dans des sachets de charbon activés sous coussins ou dans les meubles pour absorber les odeurs au fil du temps, explique Prasad. De plus, évitez les tissus trop saturés avec des nettoyeurs ou de l’eau, car un excès d’humidité peut entraîner des moisissures, en particulier dans le rembourrage endommagé par la fumée.

Fenêtres et verre

La fumée laissera un film collant sur le verre et les miroirs, qui peut généralement être nettoyé avec un mélange d’eau, de vinaigre et quelques gouttes de savon à vaisselle. Retirez également les écrans de fenêtre et lavez-les avec du savon et de l’eau. «Assurez-vous de nettoyer les cadres et les pistes de fenêtres», explique Prasad. «Ce sont des points chauds pour la rétention des odeurs.»

Décor et livres

«Les bibelots, les livres et la décoration peuvent sembler petits, mais ils peuvent conserver l’odeur de fumée comme rien d’autre», explique Prasad. Pour les livres et les papiers, il recommande de saupoudrer du bicarbonate de soude dans une boîte scellée avec les articles et de les laisser reposer pendant plusieurs jours. Pour l’électronique, nettoyez doucement les surfaces externes, mais n’ignorez pas les intérieurs.

«La fumée peut endommager les circuits, donc le nettoyage professionnel peut en valoir la peine pour des articles précieux», dit-il. «De plus, ne jetez pas les objets trop rapidement. Beaucoup peuvent être récupérés avec patience et les bonnes méthodes. »

FAQ

Pourquoi la fumée sente-t-elle si longtemps?

Les particules de fumée sont microscopiques et collantes, car elles sont à base d’huile, elles s’intègrent donc profondément dans les surfaces, créant une liaison moléculaire. La chaleur du feu peut également ouvrir encore plus les pores des matériaux, ce qui facilite la pénétration de cette odeur de fumée de feu persistante.

«Dans les tissus, les particules se frayent un chemin dans les fibres, presque comme s’ils étaient en randonnée», explique Knoll. «Dans les murs, la peinture poreuse ou la cloison sèche agit comme une éponge, absorbant les particules de fumée.»

Ces méthodes fonctionneront-elles sur la fumée de cigarette?

Oui. Mais la fumée de cigarette est en fait plus difficile à retirer car elle est accumulée au fil du temps. «Cela nécessite un traitement plus intensif, surtout au stade principal», explique Blanchard.

