Kia se souvient de 75 000 VUS sur un défaut léger dangereux

Nous tenons souvent certaines des caractéristiques les plus importantes de nos voitures pour acquises jusqu’à ce qu’elles échouent. La plupart des voitures modernes ont la possibilité de faire allusion automatiquement vos phares et vos feux arrière, en les déplaçant davantage à l’arrière de votre esprit. Mais quand ils échouent, cela peut être carrément dangereux. Kia America, Inc. (KIA) vient d’annoncer un rappel de dizaines de milliers de leurs VUS en raison d’un risque de lumière. Ici, nous décomposons le mémoire de rappel de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) afin que vous connaissiez les détails importants et vous pouvez agir en conséquence.

Pourquoi ces VUS Kia sont-ils rappelés?

Le Brief NHTSA prévient que les KIA affectés ont «une erreur logicielle dans l’unité de contrôle du domaine corporel (BDC)», ce qui «peut entraîner une perte de phares et de feux arrière». Non seulement cela est dangereux – le bref avertit que «une perte de phares et de feu arrière peut réduire la visibilité, augmentant le risque d’un accident», mais il met également les véhicules à partir de la conformité aux normes de sécurité importantes.

Quels véhicules Kia présentent ce risque de faillière légère?

Près de 75 000 VUS KIA ont cette erreur logicielle et sont donc considérés comme un risque de lumière légère. Si vous possédez l’un des véhicules suivants, vous pouvez être affecté:

2024 Sorento

2025 Sorento

2025 Hybride Sorento

2025 Hybride rechargeable Sorento

Kia a déclaré qu’ils enverraient des lettres du propriétaire aux propriétaires touchés en février 2025, donc si vous possédez un véhicule touché, vous aurez des instructions pour le correctif. Mais jusqu’à ce que vous puissiez vous faire résoudre ce risque de lumière, évitez de conduire le véhicule autant que possible, surtout après la tombée de la nuit. Les lumières défaillantes signifient que les autres conducteurs ne peuvent pas vous voir ou réagir presque aussi rapidement.

Que faire si vous possédez une kia impactée

Kia a annoncé qu’elle remédierait au problème en mettant à jour le logiciel BDC sans frais pour les propriétaires. Votre lettre de propriétaire aura les informations importantes sur le fonctionnement, mais si vous avez d’autres questions ou que vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez appeler le service client NHTSA ou KIA. La hotline NHTSA est du 1-888-327-4236, et leur numéro de rappel pour ce numéro est de 25V006000. Si vous préférez appeler KIA directement, vous pouvez appeler sa ligne de service client au 1-800-333-4542. Si vous optez pour Kia, vous devrez citer que vous vous renseignez sur le numéro de rappel SC331.

