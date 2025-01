Repérer les escroqueries FEMA: protégez-vous et protégez votre famille

Plusieurs incendies de forêt font toujours rage à travers la Californie. Alors que certaines familles touchées par le feu d’Eaton pourront bientôt retourner chez eux, les personnes déplacées par les incendies de Palisades ont encore du chemin à parcourir. L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a promis de l’aide à ceux qui ont perdu leur maison ou qui ont été autrement dévastés par ces incendies. Cependant, tout comme les escroqueries de l’entrepreneur qui apparaissent souvent après les catastrophes, il existe également plusieurs escroqueries FEMA. Les repérer est crucial afin que vous puissiez vous protéger.

Regroger et essayer de reconstruire après une catastrophe est difficile car tout doit se déplacer rapidement. Les familles sont toujours sous le choc et en deuil; Ils ont besoin de temps pour respirer et régler un plan. Cependant, il est impératif qu’ils déterminent le logement temporaire, déposent des réclamations d’assurance et demandent tout type d’aide disponible. Malheureusement, ce calendrier croqué se prête aux escroqueries.

Normalement, les appels pour postuler rapidement et donner vos informations personnelles pourraient raisonnablement soulever des drapeaux rouges. Mais si vous essayez de comprendre comment héberger vous-même et votre famille tout en recherchant un soulagement afin que vous puissiez reconstruire votre maison et faire tout cela tout en étant sous le choc ou en deuil, il est beaucoup plus difficile de discerner les vraies applications de la escroqueries.

Asccammes FEMA communes

La désinformation est beaucoup plus difficile à trier pendant une catastrophe, et les escrocs profitent souvent de la désinformation pour rendre leurs stratagèmes plus convaincants. Les escroqueries FEMA les plus courantes comprennent des frais d’application lourds. Parfois, les escrocs veulent juste votre argent, mais parfois, ils veulent aussi vos coordonnées personnelles afin qu’ils puissent vous voler encore plus.

La FEMA conserve une liste de course de certaines des escroqueries les plus signalées et démystifie les affirmations avec les informations correctes afin que vous puissiez vous protéger. Les escroqueries communes comprennent:

Vous disant d’appeler un numéro de téléphone pour obtenir des paiements en espèces immédiatement.

Vous encourage à appeler un numéro de téléphone pour obtenir de l’argent pour les hôtels.

Vous facturer pour demander l’allégement financier.

En règle générale, si vous êtes invité à payer des frais ou à appliquer ailleurs que le site officiel de la FEMA, vous êtes probablement arnaqué.

Si vous avez besoin d’une assistance de forêt de FEMA California, vous pouvez trouver l’application légitime sur leur site Web. Il n’y a aucun frais à appliquer.

Source