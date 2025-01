Nate & Jeremiah de HGTV jette la lumière sur la réduction des effectifs tout en maintenant votre style personnel

Il y a beaucoup de avantages et d’inconvénients à la décision de réduire une maison. Pour Nate Berkus et Jeremiah Brent de HGTV, leur déménagement était basé sur leur besoin de retourner à New York après avoir passé des années à Los Angeles. Afin de réduire leur maison, le couple s’est appuyé sur le stockage intégré et a élargi son espace de placard en prenant une superficie en pieds carrés de la chambre – des décisions qui ont contribué à rendre leur oasis à New York plus personnelle. Bien que le duo de créateurs ait plus d’espace et d’argent à sa disposition que la personne moyenne, il a beaucoup de conseils et de conseils utiles dont tout le monde pourrait bénéficier lors de la réduction de sa maison.

Berkus et Brent avaient acheté leur maison de rêve de Los Angeles, une maison coloniale espagnole mesurant près de 9 000 pieds carrés. Cependant, après avoir raté le dynamisme de New York, les stars de HGTV ont choisi de se remettre vers l’est dans une maison de ville de 3 400 pieds carrés dans le West Village convoité. Cela signifiait que leur espace était coupé de moitié, donc la paire a dû faire face à des vérités tristes sur le désencombrement et la réduction des effectifs. Ils ont fait le choix de manger dans une partie de leur espace de chambre et de donner cette superficie en pieds carrés à leurs placards afin qu’ils puissent avoir un peu plus de rangement. « Nous n’avons pas besoin d’une immense chambre avec, comme, 20 salles de siège », a fait remarquer Berkus via le site Web de son mari.