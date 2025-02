Mike Holmes de HGTV nomme la mise à niveau écologique qui attirera plus d’acheteurs

Vous envisagez de mettre votre maison en vente? Ensuite, vous cherchez probablement des moyens de renforcer la valeur de revente de votre propriété. Il y a des conseils populaires, comme booster l’attrait de la trottoir de votre maison, lui donner un bon nettoyage ou le faire passer par des professionnels. Mais Mike Holmes, entrepreneur professionnel et animateur de « Holmes on Homes » de HGTV, veut que vous envisagiez d’ajouter une fonctionnalité écologique aujourd’hui que les acheteurs de maison recherchent: les panneaux solaires.

« Considérez les panneaux solaires », a déclaré Holmes sur son site Web. « Les acheteurs peuvent hésiter à les installer eux-mêmes, mais seront attirés par les maisons où les panneaux solaires sont déjà installés. » L’ajout d’un système de panneaux solaires peut non seulement aider votre maison à vendre plus rapidement, mais peut-être pour plus d’argent. Une étude de 2013 de Berkeley Lab a révélé que les maisons avec des systèmes solaires sont perçues comme étant plus précieuses pour les acheteurs de maisons potentiels que ceux qui n’en ont pas – et les acheteurs sont disposés à payer une prime en conséquence.