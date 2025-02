Le projet de plancher de bricolage qui peut débarquer la valeur de revente de votre maison

Le revêtement de sol joue un rôle clé dans la valeur de votre maison. Les acheteurs rechercheront des finitions impeccables, et une mise à niveau de sol de qualité rendra la maison beaucoup plus attrayante. L’une des choses les plus importantes que vous devez savoir avant de peindre vos sols est qu’ils nécessiteront une préparation et une entretien approfondies. Cela peut rendre difficile d’éviter certaines erreurs qui pourraient affecter l’appel aux acheteurs. Les mauvais travaux de peinture sont incroyablement faciles à endommager, et les acheteurs potentiels peuvent être désactivés par les imperfections et l’entretien nécessaire. Même si vous aimez suffisamment le style peint pour faire face à l’entretien, les acheteurs ne peuvent pas – ce type de personnalisation les distrait souvent de pouvoir voir leur propre vision pour la maison.

Bien que vous puissiez envisager de peinture pour couvrir l’usure existante, certains acheteurs préféreront toujours les revêtements de sol originaux – les couvrir pourrait diminuer un argument de vente clé. Au lieu de peindre, pensez aux options de revêtements de sol qui peuvent augmenter la valeur de revente de votre maison. Si vous avez des planchers de bois franc, les peindre pourrait être une erreur coûteuse – ils ont l’un des rendements les plus élevés sur l’investissement pour la valeur de revente. La refinancement du bois dur peut coûter plus cher, mais les vendeurs retrouvent généralement le prix total lors de la revente. Réfléchissez bien avant de commencer ce bricolage – les dommages à des revêtements de sol précieux et originaux, la personnalisation distrayante et l’entretien exigeant pourraient nuire à votre vente. Vos étages sont un argument de vente clé – ne laissez pas la peinture les mettre en danger.